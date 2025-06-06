«У меня ни бровей, ни волос»: Лариса Гузеева откровенно высказалась о своей внешности после волны критики

06 июня 2025, 18:15

Лариса Гузеева призналась, что всю жизнь красит волосы и брови

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева откровенно ответила на хейт, обрушившийся на неё из-за кардинальных изменений во внешности. Выяснилось, что это естественный облик телеведущей.





Напомним, что в последнем выпуске передачи «Давай поженимся!» Гузеева предстала перед зрителями и коллегами в новом образе. У неё были высветлены брови и несколько прядей у лица. Фанаты не оценили такую смену имиджа, а кто-то даже сравнил телезвезду с певицей Глюкозой, которая тоже покрасила брови и волосы в белый цвет.



Лариса Гузеева (фото: кадр из передачи «Давай поженимся!»)

Однако Гузеева поспешила объяснить случившееся. Она призналась, что всю жизнь мечтала иметь контрастную внешность, поэтому красила волосы и брови с тёмный цвет. Ей нравилось, как на этом фоне выделялись её голубые глаза.





«Я вам открываю секрет: я бесцветная. У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет. Я всю жизнь красилась, чтобы на контрасте были голубые глаза и чёрные брови и волосы. Но вы меня раскритиковали, сказали, что я похожа на Бабу Ягу. Поэтому я вернулась к своему искусственному образу, а я так хотела быть естественной. Белобрысой и безбровой», – высказалась артистка в личном блоге.