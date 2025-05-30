«Может, перед смертью»: Володина обозначила срок «разоблачения» Гузеевой
Володина заявила, что ей есть, что рассказать о Гузеевой
Телеведущая Василиса Володина заявила порталу URA.RU, что ей «есть, что сказать» о своей коллеге по цеху Ларисе Гузеевой.
«Но я не собираюсь этого делать. Может, перед смертью своей или после чужой смерти напишу мемуары на эту тему», — поделилась собеседница.По словам Василисы, ей неинтересно, что сказала о ней Гузеева, с которой у них был конфликт. Володина, по ее словам, не думала о Ларисе Андреевне последние пять лет. По мнению астролога, о колких высказываниях Гузеевой нужно говорить с ее психологом, если он есть.
«Это чужие эмоции. Надо к ней обращаться, чтобы она объяснила. Это эмоциональная беда: человек в процессе разговора несколько раз меняет свое мнение», — добавила Василиса.
Накануне Володина пригрозила разоблачить Ларису Гузееву.
*Запрещен в РФ