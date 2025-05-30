«Может, перед смертью»: Володина обозначила срок «разоблачения» Гузеевой

30 мая 2025, 20:38

Володина заявила, что ей есть, что рассказать о Гузеевой

Василиса Володина (Фото: Instagram*/vasilisa.volodina)

Телеведущая Василиса Володина заявила порталу URA.RU, что ей «есть, что сказать» о своей коллеге по цеху Ларисе Гузеевой.







«Но я не собираюсь этого делать. Может, перед смертью своей или после чужой смерти напишу мемуары на эту тему», — поделилась собеседница.

«Это чужие эмоции. Надо к ней обращаться, чтобы она объяснила. Это эмоциональная беда: человек в процессе разговора несколько раз меняет свое мнение», — добавила Василиса.