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«У меня проблема с венами»: беременная избранница Тимати испытывает сложности со здоровьем

Беременная невеста Тимати испытывает сложности со здоровьем
Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)

Беременная возлюбленная Тимати Валентина Иванова в своем блоге заявила о том, что испытывает сложности со здоровьем.
По словам избранницы рэпера, она перестала носить каблуки, поскольку у нее начались проблемы с венами. Иванова отметила, что ей также пришлось провести разбор гардероба.

«Кроме оверсайз джинс уже ничего не сидит, леггинсы и спортивки ещё имеют место быть», — поделилась Валентина.

Она добавила, что сейчас в ее жизни особое время, чтобы очистить пространство для чего-то нового.

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Стало известно о многомиллионном гонораре Николая Носкова после инсульта
Mash: певец Николай Носков активно выступает за 2 млн рублей после инсульта
19 мая 2025, 09:09

Николай Носков (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Заслуженный артист России Николай Носков активно выступает, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам окружения певца, его состояние стабильное, однако бывают проблемы с давлением. Несмотря на это, Носков активно строит концертный график.

Организаторы выступлений принимают заказы и оплату вперед, но при этом предупреждают, что концерт может внезапно отмениться из-за резкого ухудшения самочувствия артиста. Решение он принимает утром, как только просыпается.

В Москве Носков готов выступать за 2 млн рублей, а в регионах — от 2,5 млн рублей.

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Звезда сериала «Дылды» Копанова рассказала о своем отношении к диетам
#концерт
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Звезда сериала «Дылды» Копанова рассказала о своем отношении к диетам
19 мая 2025, 08:49

Екатерина Копанова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Актриса Екатерина Копанова рассказала о своем отношении к диетам, передает «Леди Mail.ru».
Звезда сериала «Дылды» подчеркнула, что негативно относится к диетам.

«Диета — это стресс для организма: ты скинешь вес на пару недель-месяц, но потом он вернется, потому что организм не понимает, что с ним происходит», — объяснила Копанова.

Артистка заявила, что поддерживает более здоровый подход к сбросу веса.

Екатерина Копанова известна по ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Триггер», «Дылды» и «Маня и Груня» и других.

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#жизнь
#актриса
#стресс
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Марк Эйдельштейн появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля
19 мая 2025, 07:51

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Актер Марк Эйдельштейн появился на Каннском кинофестивале, передает Super.ru.
На мероприятии восходящая звезда мирового кино присутствовал в классическом смокинге. Марк скромно прошелся перед камерами и даже не стал веселиться, как делал это на «Оскаре».

Стоит отметить, что ни один из коллег по фильму «Анора» не присоединился к Эйдельштейну в Каннах. В своем Telegram-канале актер показал, что привез с собой в Канны дымковские игрушки с изображениями героев оскароносной картины.

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#кино
#актёр
#игрушки
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«Всех очень-очень люблю»: Яна Гладких станет мамой в третий раз, актриса ждет дочку
Актриса Яна Гладких станет мамой в третий раз, у нее родится дочка
19 мая 2025, 07:38

Яна Гладких (Фото: Instagram* @yanagladkih)

Российская актриса Яна Гладких объявила, что станет мамой в третий раз и ждет дочку. На трогательной гендерной вечеринке актриса поделилась радостью с близкими, а позже рассказала об этом в своем блоге.
Вместе с мужем, звукооператором Иваном Ширшовым, Яна воспитывает двух сыновей, а теперь их семья готовится к появлению долгожданной девочки. На гендер-пати, окруженная родными и друзьями, актриса объявила, что у нее родится дочка.

«Спасибо моей выбранной семье — за то, что вы рядом со мной и с нашей будущей малышкой. Я очень-очень всех вас люблю», — написала Яна в блоге.
Яна Гладких с мужем и детьми на гендер-пати (Фото: Instagram* @yanagladkih)

Поклонники осыпали ее теплыми словами: «Яночка, ура!» и «Как классно! От всей души поздравляю вас, Яна!». Эти пожелания отразили радость фанатов за актрису, которая уже доказала, что материнство для нее — это не только счастье, но и борьба.

В 2018 году Яна впервые стала мамой. А вот позже новость о втором сыне для была омрачена страхом: актриса узнала, что Степа родится с тяжелым пороком сердца. Врачи советовали прервать беременность, но Яна и Иван приняли решение бороться.

Яна Гладких (Фото: Instagram* @yanagladkih)

«Я знала, что не буду переступать через жизнь. Я выбрала Степу», — говорила тогда актриса.
Мальчик родился в Германии, где ему провели сложную операцию. Даже спустя годы Яне тяжело говорить о тех испытаниях, но она гордится своим выбором. Степа выжил. Теперь актриса излучает счастье в ожидании очередного пополения семьи. Стоит надеяться, что на этот раз ребенок родится без проблем.

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«Брошу-ка эту затею»: Ирина Салтыкова призналась, почему оставила попытки вернуться на большую сцену
Ирина Салтыкова объяснила решение оставить попытки вернуться на большую сцену
19 мая 2025, 07:32

Ирина Салтыкова (Фото: Instagram @irinasaltykova_official)

Звезда 90-х Ирина Салтыкова призналась, что попытки вернуться на большую сцену не увенчались успехом. В эфире «Когда все дома» на телеканале «Россия 1» певица рассказала, почему отказывается от новых песен и как изменился ее взгляд на жизнь.
В 90-е и начале 2000-х песни Ирины Салтыковой звучали повсюду, а ее яркий образ покорял сердца миллионов. Но с годами концертов стало меньше, и певица сознательно отошла от сцены. Она ждет композицию, которая затронет ее душу, и не хочет возвращаться к образу беззаботной звезды.

«Я не находила за это время хороших песен. Мне предлагали, а я понимаю, что-то не то или то же самое. Я поняла, брошу-ка я эту затею», — признавалась 59-летняя артистка в беседе с Тимуром Кизяковым.
Ирина Салтыкова (Фото: Instagram* @irinasaltykova_official)

Салтыкова добавила, что с возрастом приоритеты изменились. Сейчас певица наслаждается спокойной жизнью за городом, вдали от шоу-бизнеса. Собирать стадионы и жить в бешеном ритме ей больше не по душе, а творчество приносит радость только тогда, когда оно искреннее.

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«У неё был миллион мужчин»: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл интимную правду о браке с певицей. Как жила солистка «Миража»
«Раньше что-то парились, достигали, а с возрастом ты в другую сторону поворачиваешься, наоборот. «Расслабься, все хорошо, все придет само по себе». Я получаю удовольствие», — отметила она.
Личная жизнь Ирины не была легкой. В 1987 году она сыграла свадьбу с Виктором Салтыковым, и вскоре у них родилась дочь — Алиса.

Ирина Салтыкова с дочкой Алисой (Фото: Instagram* @irinasaltykova_official)
Однако из восьми лет совместной жизни с мужем счастливым стал лишь первый год. Позже из-за проблем с карьерой тот стал пить. Дошло до рукоприкладства, а потом и измен. В результате они развелись. Певица больше не выходила замуж, хотя у нее были другие отношения.

Теперь Салтыкова делится мудростью с молодыми девушками, предостерегая от иллюзий.

«Те, кто пользуется внешностью и ищет богатого мужчину, останутся одинокими. Ничего из этого хорошего не выйдет. Человек просто должен знать, что жизнь его зависит от него конкретно, не от какого-то мужика», — подчеркнула она.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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