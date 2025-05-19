«У меня проблема с венами»: беременная избранница Тимати испытывает сложности со здоровьем

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)
Беременная возлюбленная Тимати Валентина Иванова в своем блоге заявила о том, что испытывает сложности со здоровьем.
По словам избранницы рэпера, она перестала носить каблуки, поскольку у нее начались проблемы с венами. Иванова отметила, что ей также пришлось провести разбор гардероба.
Она добавила, что сейчас в ее жизни особое время, чтобы очистить пространство для чего-то нового.
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«Кроме оверсайз джинс уже ничего не сидит, леггинсы и спортивки ещё имеют место быть», — поделилась Валентина.
Она добавила, что сейчас в ее жизни особое время, чтобы очистить пространство для чего-то нового.
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