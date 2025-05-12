Беременная возлюбленная Тимати в бикини на Мальдивах восхитила Алсу и Перминову

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)
Валентина Иванова устроила пляжную фотосессию. Беременная возлюбленная рэпера Тимати позировала с обнажённым животом и с цветком в волосах.
Певец и его избранница готовятся стать родителями. Для рэпера малыш станет уже третьим ребёнком, а для Валентины – первенцем. Слухи о беременности модели ходили давно, но она не спешила раскрывать своё положение. Однако ей всё же пришлось это сделать, когда мама Тимати Симона Юнусова случайно опубликовала видео с семейного отдыха, где у Ивановой был виден уже достаточно большой живот.
Теперь девушка открыто демонстрирует беременность. Она опубликовала кадры из новой фотосессии на Мальдивах. Будущая мама предстала в бикини молочного цвета и длинной облегающей юбке в тон. Комплект был украшен ярко-розовым цветочным принтом, сочетающимся с живым цветком в волосах Валентины.
Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)
Представленные снимки восхитили модель и многодетную маму Елену Перминову и певицу Алсу, которые лайкнули пост возлюбленной рэпера.
Теперь же поклонники гадают, когда Тимати позовёт Иванову замуж. Напомним, что музыкант, будучи дважды отцом, ещё ни разу официально не женился
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Теперь девушка открыто демонстрирует беременность. Она опубликовала кадры из новой фотосессии на Мальдивах. Будущая мама предстала в бикини молочного цвета и длинной облегающей юбке в тон. Комплект был украшен ярко-розовым цветочным принтом, сочетающимся с живым цветком в волосах Валентины.
Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)
Представленные снимки восхитили модель и многодетную маму Елену Перминову и певицу Алсу, которые лайкнули пост возлюбленной рэпера.
Теперь же поклонники гадают, когда Тимати позовёт Иванову замуж. Напомним, что музыкант, будучи дважды отцом, ещё ни разу официально не женился
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«Это вам не на пляже животом кверху лежать»: бывшая Тимати снялась в мини в Японии
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Ненадолго обернулся и пошёл дальше: Тимати удивил поклонников реакцией на ДТП с его Lamborghini за 50 млн рублей
*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова