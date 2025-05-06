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Тимати резко ответил на слова о несчастной дочери

Тимати заявил, что его дочь не улыбается на фотографиях, потому что не хочет
Тимати (Тимур Юнусов) с детьми (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Тимати (Тимур Юнусов) с детьми (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) резко отреагировал на слова подписчиков о том, что его дочь Алиса несчастлива. Об этом он написал в своем блоге.
К такому выводу некоторые интернет-пользователи пришли из-за того, что дочь музыканта не улыбается на снимках.

«Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она несчастлива», — пояснил Тимати.

Рэпер добавил, что они «не блогерская семья».

Ранее стало известно, что Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребёнка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#семья
#интернет
#фото
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«Строится уже 17 лет»: актриса Мария Порошина никак не может обустроить загородный дом
Актриса Мария Порошина никак не может обустроить загородный дом
06 мая 2025, 09:36

Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

Мария Порошина до сих пор не завершила ремонт в доме, начатый 17 лет назад. Об этом актриса рассказала журналу «Караван историй».
По словам Порошиной, основные работы давно завершены, однако в доме до сих пор местами нет штор или необходимых предметов мебели.

«Как сказал мой знакомый, пока не повесишь шторы и картины, стройку нельзя считать завершенной. Вот у нас занавески есть не во всех комнатах, кое-где не хватает люстры или мебели. Но самое главное, что туда уже можно приезжать и жить — и летом, и зимой. А декор потихонечку соберется», — добавила Мария.

Стоит отметить, что артистка присматривает интересный декор для своего жилья и во время гастролей.

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#актриса
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Продюсер Дворцов раскрыл детали развода Галустяна
06 мая 2025, 09:13

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Продюсер Сергей Дворцов сообщил в беседе с aif.ru, что причиной развода актера Михаила Галустяна с супругой Викторией являются измены комика.
Продюсер отметил, что не удивлен бракоразводному процессу между юмористом и его экс-супругой.

«Миша — максимальный ловелас. Вокруг него всегда крутились и крутятся девушки. Все молодые и красивые. Не исключаю, что у него мог быть роман с его визажисткой. Как раз из-за нее и произошел бракоразводный процесс», — пояснил Дворцов.

Он добавил, что Виктория просто перестала терпеть многочисленные похождения Михаила.

Напомним, о разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года.

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#беременность
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У Филиппа Киркорова заподозрили проблемы со здоровьем на фоне резкого похудения
06 мая 2025, 08:22

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

В последнее время поклонников Филиппа Киркорова беспокоит состояние артиста. Он сильно похудел и стал казаться изможденным. Некоторые фанаты заподозрили, что у певца появились проблемы с голосом и дикцией, передает Telegram-канал «Светский хроник».
Недавно в интернете опубликовали фрагменты выступлений Киркорова, где слышно, что в одних песнях он не справляется с вокальными партиями, а в других — нечетко произносит слова.

«А что с дикцией, голосом? Микроинсульт? Липосакция задела голосовые связки?» — говорится в публикации Telegram-канала.

За последние несколько лет 58-летний артист перенес ряд пластических операций на лице и теле.

Примечательно, что некоторые поклонники связывают состояние Киркорова с недавним уходом из жизни его отца.

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#здоровье
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«Люблю тебя, мой муничка!»: Дарья и Сергей Пынзарь выложили фото и видео в честь хрустальной свадьбы
Дарья и Сергей Пынзарь отметили годовщину свадьбы и показали архивные фото
06 мая 2025, 07:57

Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

Дарья и Сергей Пынзарь отмечают 15 лет счастливого брака. В честь хрустальной свадьбы пара устроила романтическое свидание, а Дарья поделилась трогательными воспоминаниями. Их история восхищает фанатов, ведь пара преодолевает семейные трудности, сохраняя нежность и любовь сквозь года.
«15 лет жена, уровень пройден», — написала вчера Дарья, выложив в личном блоге видео, в котором невидимым канатом «затягивает» мужа в простой танец.
Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: кадр видео Instagram* @darya_pinzar86)

В финале ролика Сергей берет любимую на руки и без труда кружит ее в своих объятиях.

Дарья и Сергей, познакомившиеся на «Доме-2», стали одной из самых стойких пар реалити, поженившись на проекте. На сегодняшний день пара проживает в Турции, но периодически приезжает в Россию по делам. Дарья вместе с супругом занимается бизнесом в сфере недвижимости, а их дети учатся в турецкой школе и увлекаются спортом, ведя активный образ жизни.

Дарья и Сергей Пынзарь (Фото: Instagram* @darya_pinzar86)

40-летняя Дарья и Сергей отпраздновали годовщину, улыбчиво вспоминая день свадьбы. Дарья, мама двоих сыновей, опубликовала архивные фото, посмеявшись над своим большим корсетом и белыми туфлями Сергея, которые они раньше считали стильными. Она отметила, что их любовь, начавшаяся 17 лет назад, не угасла, несмотря на долгое знакомство — а ведь люди часто меняются или даже надоедают друг другу за столько лет совместной жизни. К счастью, их это не коснулось.

«Мет Гала-2025 с округлившимся животом»: Рианна беременна в третий раз
«Мет Гала-2025 с округлившимся животом»: Рианна беременна в третий раз
«Это было будто вчера! Люблю тебя, мой муничка», — нежно обратилась к мужу телезвезда.
Дарья также показала Сергея с букетом: тот поджидал ее с подарком на балконе.

«Сидит мой принц! Урвала себе цветочек. Это мне? Спасибо, мой сладенький», — рассказала в блоге Дарья.
Сергей Пынзарь (Фото: кадр видео Telegram @DaryaPinzar86)

Сергей также устроил для жены в честь годовщины ужин в ресторане, чем очень ее обрадовал.

«Спасибо всем за поздравления, со дня свадьбы 15 лет, со дня начала отношений чуть более 17, а знакомы примерно 18… Я в шоке! Но по сути почти ничего не изменилось... Кроме возраста», — шутливо призналась Дарья.
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«Мет Гала-2025 с округлившимся животом»: Рианна беременна в третий раз
На Мет Гала-2025 подтвердилась третья беременность певицы Рианны
06 мая 2025, 06:01

Певица Рианна с детьми (Фото: Instagram* @badgalriri)

В ночь с 5 на 6 мая выяснилось, что Рианна ждет третьего ребенка. Новость певица рассекретила на Мет Гала-2025 в Нью-Йорке, появившись с округлившимся животом. Певица, уже воспитывающая двух сыновей с рэпером A$AP Rocky, обрадовала фанатов — те давно догадывались о скором пополнении в семьи звезды.
7-летняя Рианна готовилась эффектно объявить о новом статусе на синей ковровой дорожке Метрополитен-музея, но кто-то из гостей заснял ее за кулисами, и видео молниеносно разлетелось по сети. Кадры можно увидеть в Telegram-канале «Starhit.ru».



Слухи о третьей беременности певицы ходили уже несколько месяцев, особенно после того, как звезда начала носить оверсайз-одежду. Однако она хранила молчание, никак не комментируя догадки фанатов.

Певица Рианна (Фото: Instagram* @badgalriri)

Рианна и ее партнер A$AP Rocky начали встречаться в 2020 году после долгих лет дружбы. Их первый сын, Риза Этельстон Майерс, родился в 2022 году, а о второй беременности певица объявила на Супербоуле в 2023-м. В августе того же года у пары появился второй сын, Райот Роуз Майерс.

Хотя видео беременной певицы «слили» в Сеть до ее выхода на дорожку, она все еще хотела удивить поклонников новым образом. Как подметил Telegram-канал «Super.ru», A$AP Rocky позировал в гордом одиночестве, а Рианна пришла самой последней, в одежде, которая уже не скрывала округлившийся живот.

Рианна на Met Gala 2025 (Фото: кадр видео из Telegram-канала «Super.ru»)

Сейчас семья — главный приоритет для Рианны, хотя она уверяет, что не забывает и о музыке. Возможно, пара хочет еще одного мальчика: в феврале знаменитости говорили о планах назвать будущего ребенка в честь адвоката A$AP Rocky. Тот очистил имя рэпера в суде, когда тому грозил многолетний тюремный срок.

«Наш следующий ребенок будет носить имя A$AP Joe», — сказали тогда звезды.
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