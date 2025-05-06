Тимати резко ответил на слова о несчастной дочери

Тимати (Тимур Юнусов) с детьми (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)
Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) резко отреагировал на слова подписчиков о том, что его дочь Алиса несчастлива. Об этом он написал в своем блоге.
К такому выводу некоторые интернет-пользователи пришли из-за того, что дочь музыканта не улыбается на снимках.
Рэпер добавил, что они «не блогерская семья».
Ранее стало известно, что Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребёнка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещен в РФ
«Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она несчастлива», — пояснил Тимати.
Рэпер добавил, что они «не блогерская семья».
Ранее стало известно, что Тимати и его возлюбленная Валентина Иванова ждут ребёнка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова