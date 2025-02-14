Анна Калашникова (Фото: ВКонтакте @annkalashnikova)
Известная российская модель, актриса, немного певица и светская львица Анна Калашникова прекрасно образована и начитана. Но сейчас она жалеет о времени, потраченном в молодости на учёбу.
Красавица часто мелькает в различных шоу, на красных дорожках различных светских и культурных мероприятий, в телепередачах, например, Андрея Малахова, но многие уже подзабыли, откуда она появилась и решительно все удивляются, как ей удаётся постоянно вращаться в самых звёздных кругах. В разговоре с очаровательной дамой издание StarHit сумело прояснить некоторые вопросы.
Калашникова любит блистать среди знаменитостей и не упускает случая сняться в откровенных нарядах, подчёркивающих её великолепную фигуру. Однако 40-летняя светская львица уверяет, что она — далеко не пустышка. На вопрос, какую книгу она прочитала за последнее время, Анна отреагировала неожиданно резко.
Калашникову совсем не радует полученное ей многостороннее образование. Она считает, что годы учёбы лучше было потратить на зарабатывание денег, к которым женщина отнюдь не равнодушна, чего и не скрывает.
Хороший приятель Анны Прохор Шаляпин удивился её словам. Он напомнил, что у неё есть новенький «Бентли» дурацкого розового цвета и апартаменты в элитном жилом комплексе «Алые паруса».
Но Калашникова не согласна с Прохором. Она не унимается и стоит на своём, утверждая, что время можно тратить только на отношения с состоятельными мужчинами.
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Калашникова любит блистать среди знаменитостей и не упускает случая сняться в откровенных нарядах, подчёркивающих её великолепную фигуру. Однако 40-летняя светская львица уверяет, что она — далеко не пустышка. На вопрос, какую книгу она прочитала за последнее время, Анна отреагировала неожиданно резко.
«Сберегательную, блин! Я столько всего читала за свою жизнь... Реально — перечитала, объелась! У меня три высших образования и золотая медаль в школе. И потратила шесть лет на один институт, три года — на другой, а потом ещё полтора года на учёбу за границей. И что?! Зачем всё это?», — недовольно ответила медийная персона.
Калашникову совсем не радует полученное ей многостороннее образование. Она считает, что годы учёбы лучше было потратить на зарабатывание денег, к которым женщина отнюдь не равнодушна, чего и не скрывает.
«Посмотрите, 14-летние блогеры — уже миллионеры! А я в свои 14-15 лет получала золотую медаль и красный диплом. А "Роллс-Ройса" у меня нет до сих пор! Я жду свой золотой "Роллс-Ройс" и миллиард российских рублей!», — сокрушается актриса.
Хороший приятель Анны Прохор Шаляпин удивился её словам. Он напомнил, что у неё есть новенький «Бентли» дурацкого розового цвета и апартаменты в элитном жилом комплексе «Алые паруса».
«Много, кто в твоем родном Пятигорске имеет „Бентли“? Надо благодарить Бога за то, что он нам дает. Кто из Волгограда сейчас известный? Я, Ира Дубцова и Александра Пахмутова», — сказал любитель дам бальзаковского возраста.
Но Калашникова не согласна с Прохором. Она не унимается и стоит на своём, утверждая, что время можно тратить только на отношения с состоятельными мужчинами.
«О чем жалею в жизни? Что потратила очень много времени на образование. Очень жалею! <…> Затем все мои отношения приносили только достаток и успех. Все мои бывшие о-о-очень богатые!» — заключила светская львица.
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Александр Бойцов