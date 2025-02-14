Юрист Катя Гордон, к которой обратился отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила, что дело о его смерти находится на дополнительной проверке у следователя. Адвокаты пришли к выводу, что бывший муж Анны Седоковой мог быть «убит» компроматом на неё.