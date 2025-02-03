«Со мной всё в порядке, но очень страшно»: Анна Калашникова рассказала об обстановке в ЖК «Алые паруса» после взрыва

Анна Калашникова (Фото: личный архив)
Утром 3 февраля прогремел взрыв в холле жилого комплекса «Алые Паруса» на северо-западе Москвы. В доме, где произошел инцидент, живут многие российские знаменитости: Анна Седокова, Анна Калашникова, Дана Борисова, Алла Довлатова и другие.
О ситуации на месте трагедии в беседе с «Радио 1» рассказала актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова.
По ее словам, пока никто ничего не знает, никого не пропускают, всё оцеплено.
В настоящее время на территорию комплекса не запускают автомобили, на месте работают экстренные службы.
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По ее словам, пока никто ничего не знает, никого не пропускают, всё оцеплено.
«Я была дома, ничего не слышала, наша секция далеко от секции, в которой был взрыв. Я узнала всё из новостей и из звонков — мне оборвали телефон друзья, коллеги, близкие, журналисты», — сообщила телеведущая.
В настоящее время на территорию комплекса не запускают автомобили, на месте работают экстренные службы.
«Пока ничего про это никому не известно. Я нахожусь сейчас здесь и очень тяжело добиться, чтобы кого-то ко мне пропустили, так как у меня работают рабочие и ко мне ходят медсестра, водитель и другой персонал. Слава Богу со мной всё в порядке, но очень страшно. Я нахожусь у себя дома сейчас я ещё никуда не выходила», — сообщила Анна Калашникова.Она также добавила, что причиной произошедшего могло быть покушение.
«Покушение было – вот все об этом говорят», — заключила певица.
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Анастасия Хохлова