Анна Калашникова (Фото: соцсети)
Телеведущая Анна Калашникова заявила, что ей понравился фильм с участием Юры Борисова «Анора», однако отметила, что там слишком много секса. По ее мнению, фильм является банальной историей.
Напомним, в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера российские артисты Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков и Юра Борисов. Последнего номинировали на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Таким образом, Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на самую престижную международную кинопремию.
Однако Калашникова не понимает ажиотажа вокруг «Аноры».
Она также добавила, что на картину не был выделен большой бюджет и не понимает такого ажиотажа вокруг этого фильма.
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Однако Калашникова не понимает ажиотажа вокруг «Аноры».
«Честно, много в фильме "Анора" сами понимаете, чего... Секса. Конечно, я очень рада за нашего актера Юру Борисова, но я не понимаю, за что. Что там такого? Честно, я сказала бы, что это очень банальная история, банальный фильм, банально снято. Я в недоумении, шок», — заявила Калашникова в разговоре беседе с VOICE.
Она также добавила, что на картину не был выделен большой бюджет и не понимает такого ажиотажа вокруг этого фильма.
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Элина Позднякова