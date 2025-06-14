«У Натана нет хитов, но все помнят его приключения в кустах с Лерчек и Бьянкой»: Алёна Жигалова высмеяла артиста

14 июня 2025, 16:35

Алёна Жигалова высмеяла Натана

Натан (фото: Telegram @natanonline)

Алёна Жигалова рассказала о своём участии в реалити-шоу «Сокровища императора». Журналистка высказала мнение, зачем рэпер Натан поехал в Колумбию.





Ведущая шоу «Алёна, блин!» принимала участие в шоу вместе с Даной Борисовой. Сегодня она поделилась своими впечатлениями о своём опыте.



Журналистка подчеркнула, что её бесили все игроки, но это не означает, что она злая. Просто в каждой паре, по её словам, все были в масках и придерживались имиджа, который был создан ими, как артистами.



Также Жигалова высказалась о скандальном поведении рэпера Натана на шоу «Звезды в джунглях».





«Давайте прямо говорить, Натан – не самый популярный и мощный артист Black Star. И ему наверняка сказали: "Давай, хоть на реалити засветишься, кто-то тебя там узнает, какие-то концерты пойдут, какие-то песни". Он за этим туда приехал. И в результате все вообще забыли, что он что-то поёт. Кто-нибудь помнит, что Натан поёт, какие-то его хиты? Никто не помнит, все помнят только его приключения в кустах. Лерчек, Бьянка», – отметила Алёна, слова которой приводит издание VOICE.