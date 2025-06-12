«Сомнительная акция»: Телеведущий раскрыл правду о новом браке Воробьёва
Телеведущий Иващенко поделился сомнениями о браке Воробьёва
Певец Алексей Воробьёв неожиданно ошарашил общественность информацией о женитьбе на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Известный светский обозреватель Георгий Иващенко в беседе с URA.RU выразил своё мнение, касательно данного союза.
Иващенко считает, что в шоу-бизнесе хороши все средства для получения выгоды. Именно для подъёма своей популярности Алексей Воробьёв устроил свадьбу с певицей Аидой Гарифуллиной, пробыв с ней в отношениях совсем мало времени.
«Мне кажется странным с разницей в месяц заявлять, что он ищет невесту, а потом вдруг вбрасывать новость о свадьбе. Это действительно очень сомнительная акция. Воробьёв своими заявлениями в том числе оскорбил, как я считаю, саму Аиду», — поделился телеведущий.Эксперт привёл в пример заявления Воробьёва о том, что тому не нравятся «дамы, использующие косметику». Кроме того, Георгий считает, что по законам жанра в скором времени общество ждёт публичная ссора «пары».