«Сомнительная акция»: Телеведущий раскрыл правду о новом браке Воробьёва

12 июня 2025, 19:44

Телеведущий Иващенко поделился сомнениями о браке Воробьёва

Алексей Воробьёв (Фото: Telegram @alexsparrow_official)

Певец Алексей Воробьёв неожиданно ошарашил общественность информацией о женитьбе на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Известный светский обозреватель Георгий Иващенко в беседе с URA.RU выразил своё мнение, касательно данного союза.





Иващенко считает, что в шоу-бизнесе хороши все средства для получения выгоды. Именно для подъёма своей популярности Алексей Воробьёв устроил свадьбу с певицей Аидой Гарифуллиной, пробыв с ней в отношениях совсем мало времени.

«Мне кажется странным с разницей в месяц заявлять, что он ищет невесту, а потом вдруг вбрасывать новость о свадьбе. Это действительно очень сомнительная акция. Воробьёв своими заявлениями в том числе оскорбил, как я считаю, саму Аиду», — поделился телеведущий.