«Грудь завянет, и что дальше?»: Гордон объяснила, почему ей жаль Седокову

14 июня 2025, 12:53

Юрист Катя Гордон простила певицу Анну Седокову

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Юрист Екатерина Гордон решила оставить в прошлом все обиды и простила певицу Анну Седокову. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».





Напомним, что после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы Седокова подверглась серьёзной травле, в том числе со стороны Гордон. Юрист вспомнила, что, будучи беременной, узнала об изменах мужа с артисткой. Однако сейчас Екатерина готова простить Анне такую подлую выходку по одной причине.





«Позволяла себе жёсткие высказывания в её адрес. Сейчас я ей больше сочувствую, потому что она выбрала такой путь: в некоторых профессиях ты вынужден – целая инфраструктура на тебя работает, пластические хирурги, ты сиси показываешь. Это страшно. Это степень недолюбленности и поганого к себе отношения. Я когда это осознала, подумала, что я должна оставить обиды, потому что она сама очень обиженный человек и, наверное, очень несчастный. А когда сиси уже завянут, вот что дальше?», – подчеркнула Гордон в интервью Елене Ханге.