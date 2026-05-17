Достижения.рф

У Оксаны Самойловой возникла многомиллионная задолженность

ФНС и РКН выявили у Оксаны Самойловой задолженность на сумму более 4 млн рублей
Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

У Оксаны Самойловой возникла многомиллионная задолженность перед государственными ведомствами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Федеральной налоговой службы, блогер должна ФНС и Роскомнадзору более четырёх миллионов рублей.



Основную часть долга формируют налоговые начисления — речь идёт о сумме свыше 3,3 миллиона рублей. Ещё более 714 тысяч рублей, как утверждается, составляют штрафы Роскомнадзора за распространение рекламы.

Кроме того, судебные приставы намерены взыскать с Самойловой 300 рублей штрафа за несвоевременное предоставление сведений об ИП в органы Фонда пенсионного и социального страхования. Общая сумма задолженности блогера превышает 4,044 миллиона рублей.

Отмечается, что осенью 2024 года налоговая служба заблокировала счета компании «Фэмили Фест», где Самойлова числится руководителем и учредителем. Сервис «БИР-Аналитик» указывает причиной непредоставление расчёта сумм налога на доходы.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0