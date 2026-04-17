«Забрала из него всю силу»: У жены футболиста Павла Мамаева Надежды Санько умер отец

Жена футболиста Мамаева Санько сообщила о смерти отца

Надежда Санько

Супруга известного футболиста Павла Мамаева, Надежда Санько сообщила о смерти своего отца.





Мужчина скончался утром 17 апреля 2026 года. О трагедии женщина рассказала в личном блоге, сопроводив публикацию архивными семейными снимками, на которых отца запечатлели с ней, её мужем и внуками в разные годы.





«Болезнь оказалась сильнее… Она забрала из него всю силу, жизнь, и сегодня утром, тихо, во сне, он ушёл. Очень больно терять свои корни!» — поделилась Надежда.