Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы

Янис Тимма (Фото: соцсети)
По данным следственной проверки, бывший супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — сказал собеседник агентства.
Ранее Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы.
Напомним, латвийского баскетболиста нашли мертвым в Москве 17 декабря. Согласно официальной информации, причиной смерти стало самоубийство. Однако друг спортсмена, Марк Пугачев, утверждает, что к гибели баскетболиста могла быть причастна его бывшая жена, певица Анна Седокова.
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