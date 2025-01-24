Следователи раскрыли содержание сообщений в телефоне Яниса Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы считают, что в его смерти остаётся много загадок. Отец баскетболиста Райтис Тимма обратился за помощью в юридическую фирму Екатерины Гордон.
Родные спортсмена хотят понять, что могло толкнуть совсем ещё молодого человека на такой отчаянный шаг, как самоубийство. Они никого конкретно не обвиняют, но хотят знать правду, так как считают, что в этой трагической истории ещё много невыясненных моментов. Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, но ещё нет результатов судебно-медицинской экспертизы и не проведён лингвистический анализ голосовых сообщений, рассказала изданию Voice Екатерина Гордон.
Между тем, уже стало известно, что силовики изучили один из гаджетов погибшего спортсмена, не защищённый паролем. Никаких сведений, подтверждающих предположение, что Яниса могли убить или довести до самоубийства, в телефоне обнаружено не было. Исходя из характера сообщений, можно сделать вывод, что Тимма часто брал деньги взаймы у своей бывшей жены Анны Седоковой. Второй гаджет, который был защищён паролем, сейчас изучают эксперты.
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«Мы все-таки добились проведения технической экспертизы телефона. Раньше были сложности с его вскрытием, но я точно знаю, что наши правоохранители умеют, когда нужно, всё открыть, экспертизу уже назначили», — сказала юрист.
Между тем, уже стало известно, что силовики изучили один из гаджетов погибшего спортсмена, не защищённый паролем. Никаких сведений, подтверждающих предположение, что Яниса могли убить или довести до самоубийства, в телефоне обнаружено не было. Исходя из характера сообщений, можно сделать вывод, что Тимма часто брал деньги взаймы у своей бывшей жены Анны Седоковой. Второй гаджет, который был защищён паролем, сейчас изучают эксперты.
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Александр Бойцов