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Следователи раскрыли содержание сообщений в телефоне Яниса Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы считают, что в его смерти остаётся много загадок. Отец баскетболиста Райтис Тимма обратился за помощью в юридическую фирму Екатерины Гордон.
Родные спортсмена хотят понять, что могло толкнуть совсем ещё молодого человека на такой отчаянный шаг, как самоубийство. Они никого конкретно не обвиняют, но хотят знать правду, так как считают, что в этой трагической истории ещё много невыясненных моментов. Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, но ещё нет результатов судебно-медицинской экспертизы и не проведён лингвистический анализ голосовых сообщений, рассказала изданию Voice Екатерина Гордон.

«Мы все-таки добились проведения технической экспертизы телефона. Раньше были сложности с его вскрытием, но я точно знаю, что наши правоохранители умеют, когда нужно, всё открыть, экспертизу уже назначили», — сказала юрист.



Между тем, уже стало известно, что силовики изучили один из гаджетов погибшего спортсмена, не защищённый паролем. Никаких сведений, подтверждающих предположение, что Яниса могли убить или довести до самоубийства, в телефоне обнаружено не было. Исходя из характера сообщений, можно сделать вывод, что Тимма часто брал деньги взаймы у своей бывшей жены Анны Седоковой. Второй гаджет, который был защищён паролем, сейчас изучают эксперты.

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#деньги
#следователи
#юрист
#самоубийство
#эксперты
«Невозможно даже моргать»: беременная невестка Валерии сообщила о страшных приступах боли
Беременная невестка Валерии сообщила о сильных приступах боли
24 января 2025, 12:27

Лиана Шульгина (фото: соцсети)

Беременная невестка Валерии, жена Арсения Шульгина, рассказала об ухудшении состояния здоровья и госпитализацию.
На днях у Лианы, находящейся на 27-й неделе беременности, ухудшилось состояние. Она попала в больницу с подозрением на анемию, после чего ей сделали капельницу с препаратом железа и отпустили домой. По возвращению девушка подумала, что ей стало лучше, однако она ошибалась.

Накануне вечером у супруги Арсения Шульгина случился сильный приступ мигрени. Девушка рассказала, что пара заказала пиццу и включила фильм, как вдруг началась страшная боль.

«Как по щелчку, сильная мигрень с пульсирующей болью, слабость, головокружение, голова как будто вот-вот взорвётся, было невозможно даже моргать, думала, придётся вызывать скорую... Похожий приступ был на 10-й неделе посреди ночи», – рассказала Лиана.
При этом девушка поделилась, что во время первой беременности не сталкивалась с такими болями, даже при ОРВИ и коронавирусе.

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#шоу-бизнес
#соцсети
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Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор
Юрий Лоза заявил о заговоре шоу-бизнеса против него
24 января 2025, 12:14

Юрий Лоза (фото: соцсети)

Музыкант и композитор заявил о том, что в шоу-бизнесе зреет заговор против него, так как лидирующие позиции по популярности намеренно отдают певцам Филиппу Киркорову и SHAMAN. Об этом он высказался в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Дело не в том, что у меня нет новых композиций. Вопрос совсем в другом. Поймите, сегодняшний шоу-бизнес построен таким образом, что людям показывают тех артистов, которых они должны любить и слушать. И Юрий Лоза в этом списке, очевидно, не в первых рядах. Лидирующие позиции у Киркорова и SHAMAN. А против Лозы у них заговор», — пояснил автор хита «Плот».
Лоза уверен, что шоу-бизнес продвигает лишь то, что хорошо продается, не ориентируясь на предпочтения слушателей.
«Это означает, что даже если завтра появилось миллион фанатов условного Губина, а у представителей индустрии нет интереса его продвигать, то никто не выведет этого певца на большую сцену», — посетовал композитор.
Музыкант подчеркнул, что уже был на пике славы, выступал на большой сцене, потому не считает нужным снова возвращаться в медийное поле.

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Следователи раскрыли содержание сообщений в телефоне Яниса Тиммы
#дело
#бизнес
#композитор
#музыкант
#шоу
#шоу-бизнес
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Стало известно, сколько мужчины платят за личную встречу с Анной Седоковой
Ксения Мерц: Один из мужей Седоковой за первую встречу с ней заплатил 60 тысяч долларов
24 января 2025, 12:07

Анна Седокова (Фото: соцсети)

За личное общение с Анной Седоковой мужчины готовы платить большие деньги. Так, один из мужей певицы заплатил за первую встречу с ней 60 тысяч долларов.
Знакомая певицы раскрыла некоторые пикантные подробности из жизни певицы и ее общении с мужчинами.

«Женщины бывают разные. Аня — она про деньги, она любила деньги, но можно по-разному это делать: кто-то соглашается на что-то, а кто-то нет. Один из мужей Ани, который является моим знакомым, за первую встречу с Седоковой заплатил. Я даже могу назвать сумму — это 60 тысяч долларов», — заявила Мерц на программе «Пусть говорят» в эфире Первого канала.

Она также высказала мнение, что Седокова не могла довести Яниса Тимму до самоубийства, так как баскетболисты выносливы не только физически, но и психологически. По словам Мерц, таких людей довести невозможно.

Напомним, последний муж Седоковой Янис Тимма через неделю после развода с певицей совершил самоубийство. Предполагается, что брак распался из-за того, что Тимма стал мало зарабатывать и не смог нормально обеспечивать супругу.

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#деньги
#женщины
#брак
#самоубийство
#мнение
#отец
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«Раздеваться мне особо не предлагали»: актриса Ломоносова назвала неприемлемые роли
Актриса Ломоносова заявила, что ей приходилось отказываться от ролей в кино
24 января 2025, 11:57

Ольга Ломоносова (фото: соцсети)

Российская актриса Ольга Ломоносова затруднилась ответить на вопрос, какие роли в кино она сочла бы неприемлемыми, хоть и упомянула, что от некоторых предложений в своей карьере ей приходилось отказываться. Об этом она заявила в беседе с NEWS.ru.
«Сложно сказать, на какую не соглашусь. Никогда не задумывалась над этим. Были в моем творчестве какие-то предложения, от которых я отказывалась. Но не потому, что я такое никогда не играю и это табу. Раздеваться мне особо не предлагали», — ответила с улыбкой она.
Ломоносова пояснила, что сейчас у нее нет явной роли мечты, но были в карьере и такие, которые очень интересовали и захватывали. Актриса подчеркнула, что, если роль интересна, то все неудобства и переживания отходят на второй план, дело лишь в том, что встречаются они нечасто.

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#театр
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Жизнь на два фронта: как Юрий Гальцев уже 12 лет делит свое сердце между двумя женщинами и почему не решается на развод
24 января 2025, 11:32

Юрий Гальцев (Фото: соцсети)

Юрий Гальцев, известный советский и российский юморист, на сегодня редко появляется на экранах, что вызывает ностальгию у его поклонников. В последние годы внимание СМИ сосредоточено на его личной жизни, где наблюдается сложная ситуация.
Более 30 лет в браке, Гальцев не планирует разводиться с женой, однако у него также есть отношения с молодой избранницей, с которой, судя по всему, он не собирается расставаться. Эта двойная жизнь артиста становится предметом обсуждений и порождает интерес к его судьбе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Популярность у женщин

Коллеги Юрия Гальцева отмечают, что харизматичный и обаятельный юморист всегда пользовался популярностью у женщин. Он рано вступил в брак, заключив его в 19 лет, и стал отцом сына Михаила. Однако, несмотря на появление ребенка, супруги не смогли сохранить отношения и вскоре развелись.

Второй брак

Второй женой артиста стала Ирина Ракшина. Коллеги Гальцева всегда подчеркивали крепость и гармонию их брака, восхищаясь взаимопониманием между супругами. В этом союзе у Юрия Николаевича родилась дочь Мария.

Мария, любимая дочь, радовала родителей успехами в учебе, окончила вуз, но по специальности журналиста не работала. В возрасте 28 лет она увлеклась фитнесом и теперь работает фитнес-инструктором.

Фото: iStock/jacoblund

Роман с ровесницей дочери

В актерских кругах было известно, что 12 лет назад Юрий Гальцев начал роман с ровесницей своей дочери, ученицей Марией Насыровой.

Друзья Гальцева переживали, что в его семье может возникнуть конфликт из-за измены, но, вопреки всем опасениям, артист открыто признает свои отношения с любовницей и не собирается разводиться с женой.

Таким образом, у Юрия Гальцева две семьи и две жены. С Марией он воспитывает семилетнего сына Глеба. К появлению наследника он подошел ответственно и приобрел для своей второй семьи просторную квартиру, которую оформил на себя, сына и Марию в равных долях.

Счастливая семья

Соседи Насыровой утверждают, что Гальцев не живет постоянно в новой квартире, но часто ее посещает. Ирина сохраняет спокойствие и охотно отвечает на вопросы журналистов, уверяя, что в их отношениях с мужем ничего не изменилось и они счастливы.

Мария Насырова активно работает над своей карьерой в шоу-бизнесе и рассчитывает на поддержку Гальцева. Она также не избегает общения с журналистами и порой пренебрежительно относится к словам Ирины, утверждая, что та всего лишь вторая жена Юрия Николаевича. Коллеги артиста восхищаются его способностью поддерживать хорошие отношения с обеими женщинами.

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#статьи
#артист
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Глюк'oZa раскрыла, куда поехала после скандала в России
24 января 2025, 11:27

Глюк'oZa/ Наталья Ионова (Фото: соцсети)

Исполнительница Наталья Ионова, которая выступала под псевдонимом Глюк'oZa, недавно заявила, что пребывает в Японии. Потом она поделилась свежим снимком в новом образе. Изменения 38-летней певицы связаны со скандалом, который произошел летом 2024 года.
В настоящий момент Глюк'oZa находится в Токио, сообщила сама исполнительница в соцсетях. Из России певица уехала вместе с мужем Александром Чистяковым. Она поделилась несколькими фотографиями из-за границы. На одной из них она устремила взгляд на подсвеченную огнями Токийскую башню, на втором исполнительница сидит в машине с нетипичным макияжем на лице и в белом парике с челкой.

Глюк'oZa/ Наталья Ионова (Фото: соцсети)


Некоторое время назад после концерта Натальи в Красноярске разразился скандал. Общественность возмутилась выходом исполнительницы на сцену в неадекватном состоянии — она была такой из-за принятых лекарств. В октябре певицу признали виновной в употреблении запрещенных средств или психотропных веществ без назначения медицинского работника. Глюк'oZa тогда свою вину не признала и уверяла, что какой-то влиятельный человек хотел испортить ее репутацию.

«Сейчас мне тяжело, потому что я понимаю, что это не конец, и мне придется еще бороться. Не с законом, нет. С человеком, который закон не уважает и пытается его подчинить себе», — говорила исполнительница.

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#соцсети
#певица
#фото
#скандал
#япония
#концерт
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«Я не вижу проблемы»: Влад Топалов признался, что ругается с Региной Тодоренко при детях и повышает голос на них
Влад Топалов рассказал об отношениях с Региной Тодоренко и воспитании сыновей
24 января 2025, 11:11

Влад Топалов и Регина Тодоренко с детьми (фото: соцсети)

Влад Топалов сделал несколько признаний об отношениях с Региной Тодоренко и рассказал о воспитании детей.
Певец заявил, что иногда позволяет себе повышать голос на детей. Он не любит себя за это и считает, что не прав в такие моменты, однако это работает, поэтому он смирился.

Топалов подчеркнул, что не претендует на звание идеального, поскольку таковой для детей является мама. И, при этом, не видит проблемы в том, чтобы дети знали его настоящего, с его сложным характером.

Также он отметил, что абсолютно спокойно относится к ссорам с женой при детях.

«Мы ругаемся при детях, мы миримся при детях. Я не боюсь быть собой при детях. Да, у меня сложный характер. Мне 40 лет, я уже вряд ли поменяюсь, я вас люблю больше жизни. <…> Мне кажется, что дети должны видеть нас разными, они тогда не будут бояться быть разными», – пояснил певец.
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поженились в 2019 году. Сейчас они воспитывают двоих детей – сына Михаила 2018 года рождения и Мирослава, появившегося на свет в 2022 году.

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#шоу-бизнес
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Адвокат опровергла слухи об огромных алиментах Прилучного в пользу Муцениеце
24 января 2025, 10:45

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

В Сети активно муссируются слухи о непомерных алиментах — порядка 400 тысяч рублей — которые актёр Павел Прилучный выплачивает Аагате Муцениеце, несмотря на то, что их общий сын давно живёт с отцом. Адвокат актрисы Наталья Мелешкина прокомментировала эти разговоры.
В разговоре с сетевым изданием Super.ru юрист, представляющая интересы Муцениеце в их затяжных судебных разбирательствах с Прилучным, назвала эти слухи слухи не соответствующими действительности, а называемые суммы — существенно завышенными. Она также указала, что распространение подобной информации усиливает напряжение в споре и провоцирует конфликт.

«Агата — мама, и единственное, что ее беспокоит, — это здоровье сына. Все ее действия максимально деликатны, аккуратны, чтоб уберечь психику ребенка, чтоб ему было спокойнее», — подчеркнула адвокат.

Мелешкина также уточнила, что процесс является закрытым именно потому, что затрагивает права ребёнка. Она также добавила в заключение, что намерена и далее соблюдать адвокатскую тайну и избегать давать любые комментарии по данному делу.

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#актриса
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«Бездарен, ноль»: Вдова Николая Караченцова резко высказалась о президенте «Ленкома»
Вдова Караченцова Людмила Поргина резко высказалась о президенте «Ленкома»
24 января 2025, 10:44

Людмила Поргина и Николай Караченцов (Фото: соцсети)

Марк Варшавер перестал быть директором театра «Ленком», но стал его президентом. О перестановках в руководстве театра и лично о его новом президенте резко высказалась вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина.
В разговоре с изданием Voice, вслед за Дмитрием Певцовым, она заявила, что Варшавер не смог оставить театр на том уровне, который был при Марке Захарове, не сумел сохранить наследие великого режиссёра. По словам 76-летней актрисы, при новом руководстве театр утратил свою значимость.

«Он бездарен. И когда он стал руководить театром, он унижал, оскорблял актеров. Он унижал память Марка Анатольевича Захарова. Я вообще не понимаю, какой он президент, кто он? Ноль», — эмоционально высказалась артистка.

Она отметила, что раньше билеты на спектакли «Ленкома» было невозможно достать, ими давали взятки, они ценились выше самой крепкой и ходовой валюты. Обладателям заветных билетов завидовали. Теперь всё изменилось, а спектакли стали бездарными.

«Варшавер просто понизил уровень театра до нуля. Это очень обидно», — заключила Людмила Поргина.

Ранее актриса рассказывала, что Варшавер оставил её без ролей, а затем и вовсе уволил. Актриса не раз подчёркивала, что вернётся в театр, который по-прежнему считает своим домом, только после смены руководства.

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