Стало известно, сколько мужчины платят за личную встречу с Анной Седоковой

Анна Седокова (Фото: соцсети)
За личное общение с Анной Седоковой мужчины готовы платить большие деньги. Так, один из мужей певицы заплатил за первую встречу с ней 60 тысяч долларов.
Знакомая певицы раскрыла некоторые пикантные подробности из жизни певицы и ее общении с мужчинами.
Она также высказала мнение, что Седокова не могла довести Яниса Тимму до самоубийства, так как баскетболисты выносливы не только физически, но и психологически. По словам Мерц, таких людей довести невозможно.
Напомним, последний муж Седоковой Янис Тимма через неделю после развода с певицей совершил самоубийство. Предполагается, что брак распался из-за того, что Тимма стал мало зарабатывать и не смог нормально обеспечивать супругу.
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«Женщины бывают разные. Аня — она про деньги, она любила деньги, но можно по-разному это делать: кто-то соглашается на что-то, а кто-то нет. Один из мужей Ани, который является моим знакомым, за первую встречу с Седоковой заплатил. Я даже могу назвать сумму — это 60 тысяч долларов», — заявила Мерц на программе «Пусть говорят» в эфире Первого канала.
Она также высказала мнение, что Седокова не могла довести Яниса Тимму до самоубийства, так как баскетболисты выносливы не только физически, но и психологически. По словам Мерц, таких людей довести невозможно.
Напомним, последний муж Седоковой Янис Тимма через неделю после развода с певицей совершил самоубийство. Предполагается, что брак распался из-за того, что Тимма стал мало зарабатывать и не смог нормально обеспечивать супругу.
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Элина Позднякова