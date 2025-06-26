Участник «голой» вечеринки Ивлеевой сообщил, что благодаря Богу избежал армии
Рэпер Vacio рассказал, почему сбежал из России
Российский рэпер Николай Васильев, известный как Vacio, обрёл новую волну славы после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, куда пришёл в одном носке на причинном месте. В беседе с Юрием Дудем* Васильев поговорил о Боге и рассказал, почему решил уехать из России.
В разговоре с журналистом, рэпер заявил, что Бог помог ему избежать службы в армии. Он рассказал, что это случилось, когда он в десятый раз пришёл в военкомат за справкой об отправке в армию. По его словам, все документы певца потеряли, а после получасовых поисков его отправили домой и попросили прийти в другой раз.
«Я выхожу и думаю: «Если это не Господь, то что это?.. Окей, Коль, никто сейчас не сможет тебе помочь, но знаешь, чего ты хочешь? Ты хочешь уехать», — высказался рэпер.Васильев заявил, что все агенты прекрасно знали о его поступлении в спецназ и расслабились, понимая что артист никуда не денется. Со слов Николая, он «заслужил их доверие своей вежливостью», но решил уехать из страны.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.