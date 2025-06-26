Участник «голой» вечеринки Ивлеевой сообщил, что благодаря Богу избежал армии

Рэпер Vacio рассказал, почему сбежал из России
Николай Васильев (Фото: Instagram** @vac1o)

Российский рэпер Николай Васильев, известный как Vacio, обрёл новую волну славы после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, куда пришёл в одном носке на причинном месте. В беседе с Юрием Дудем* Васильев поговорил о Боге и рассказал, почему решил уехать из России.



В разговоре с журналистом, рэпер заявил, что Бог помог ему избежать службы в армии. Он рассказал, что это случилось, когда он в десятый раз пришёл в военкомат за справкой об отправке в армию. По его словам, все документы певца потеряли, а после получасовых поисков его отправили домой и попросили прийти в другой раз.

«Я выхожу и думаю: «Если это не Господь, то что это?.. Окей, Коль, никто сейчас не сможет тебе помочь, но знаешь, чего ты хочешь? Ты хочешь уехать», — высказался рэпер.
Васильев заявил, что все агенты прекрасно знали о его поступлении в спецназ и расслабились, понимая что артист никуда не денется. Со слов Николая, он «заслужил их доверие своей вежливостью», но решил уехать из страны.

*признан Минюстом РФ иноагентом.

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Ольга Щелокова

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