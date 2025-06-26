Участник «голой» вечеринки Ивлеевой сообщил, что благодаря Богу избежал армии

26 июня 2025, 14:18

Рэпер Vacio рассказал, почему сбежал из России

Николай Васильев (Фото: Instagram** @vac1o)

Российский рэпер Николай Васильев, известный как Vacio, обрёл новую волну славы после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, куда пришёл в одном носке на причинном месте. В беседе с Юрием Дудем* Васильев поговорил о Боге и рассказал, почему решил уехать из России.





В разговоре с журналистом, рэпер заявил, что Бог помог ему избежать службы в армии. Он рассказал, что это случилось, когда он в десятый раз пришёл в военкомат за справкой об отправке в армию. По его словам, все документы певца потеряли, а после получасовых поисков его отправили домой и попросили прийти в другой раз.

«Я выхожу и думаю: «Если это не Господь, то что это?.. Окей, Коль, никто сейчас не сможет тебе помочь, но знаешь, чего ты хочешь? Ты хочешь уехать», — высказался рэпер.