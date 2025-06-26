Цискаридзе поделился своим методом преодоления депрессии и выгорания
Звёздам необходимо постоянно находиться в тонусе, чтобы сохранять интерес аудитории к себе. Однако нередко ненормативный график и отсутствие отдыха приводят к стрессам и выгоранию, с которыми также сталкивался артист балета Николай Цискаридзе.
Танцор поделился, что ему удалось преодолеть эти состояния даже несмотря на то, что сейчас он трудится не меньше, чем раньше. Секрет в том, что он научился чередовать работу с отдыхом.
«Был период в моей жизни, когда я фигачил 7 лет без единой передышки на выходной, отпуск или перерыв. Итогом такого переутомления стала депрессия и эмоциональное выгорание. Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть, так меня всё раздражало», – поделился Цискаридзе в беседе с Общественной Службой Новостей.Тогда спасением стал отпуск на Канарских островах, где артист несколько месяцев отдыхал от многочасовых репетиций и утомляющих коммуникаций.
Сегодня же Цискаридзе предпочитает брать более длительный отпуск, когда посчитает нужным. Он проводит время наедине с собой, наслаждаясь тишиной и покоем в домашней атмосфере.