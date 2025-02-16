Учеба в России, успешная карьера и тайная свадьба: как сложилась жизнь актрисы Элизабет Олсен

Элизабет Олсен (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Элизабет Олсен является одной из самых востребованных звезд Голливуда. Долгое время актриса оставалась просто младшей сестрой «тех самых близняшек» Олсен, однако она все же смогла выйти из тени близких родственников.
Подробности о жизни Элизабет Олсен — в материале «Радио 1».
Элизабет Олсен — американская актриса. Она дебютировала в триллере «Марта, Марси Мэй, Марлен» в 2011 году, затем сыграла главную роль в фильме ужасов «Тихий дом». Известна по роли Ванды Максимофф / Алой Ведьмы в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».
Элизабет Чейз Олсен родилась 16 февраля 1989 года в городе Шерман-Оуксе, который находится недалеко от Лос-Анджелеса. Отец девочки Дэвид Олсен — ипотечный банкир, а мать Джарнетт Фуллер была балериной. У Элизабет есть старший брат Джеймс Трент и сестры-близнецы Эшли и Мэри-Кейт Олсен. Родители развелись, когда Элизабет исполнилось шесть лет. Спустя время Дэвид Олсен женился второй раз. Во втором браке у него родилась дочь Тейлор и сын Джейк.
Стоит отметить, что будущей звезде экрана было нелегко — она постоянно находилась в тени своих сестер Эшли и Мэри-Кейт, которые с малых лет активно снимались в кино. Они обрели всемирную известность благодаря съемкам в комедии «Двое: я и моя тень» и стали самыми узнаваемыми актрисами-близнецами.
Элизабет Олсен училась в обычной школе, параллельно посещала уроки в театральной студии, занималась вокалом и танцами. Девушка также увлекалась волейболом и даже вошла в школьную команду.
Примечательно, что Элизабет училась под фамилией Чейз, чтобы не быть лишь сестрой знаменитых актрис.
В 2009 году Элизабет по программе обмена попала в Москву, где вместе с другими студентами посетила Школу-студию МХАТ. В России девушка училась тонкостям театрального искусства. Также будущая звезда прошла обучение в театральной компании под названием Atlantic.
В 2018 году Олсен стала гостьей вечернего шоу Конана О’Брайена, в рамках которого призналась, что немного владеет русским языком, и прямо в эфире она назвала несколько известных ей нецензурных слов на русском языке.
Дебют Лиз в кино состоялся, когда ей было четыре года. Вместе с сестрами она принимала участие в съемках видеороликов, а также поучаствовала в клипе The Queen группы Carlotta. В 2004 году Олсен почти бросила играть из-за шумихи в СМИ вокруг расстройства питания Мэри-Кейт.
В 2011 году Олсен снялась в прорывной для нее роли в фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен», который дебютировал на фестивале «Сандэнс». Актриса получила множество положительных отзывов от критиков, которые сравнивали ее с молодой Мишель Уильямс. За эту роль Элизабет была номинирована 17 раз, а также получила награды на различных фестивалях.
Еще одним успешным фильмом для актрисы стала «Годзилла». Кинолента заработала 529 млн долларов при затратах в 160 млн долларов.
В очередной картине кинематографической вселенной Marvel «Первый мститель: Другая война» Олсен исполнила роль Ванды Максимофф (Алой Ведьмы). В этой же роли Элизабет появилась в следующих частях экшена — «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние».
В 2021 году вышел мини-сериал Marvel Studios «ВандаВижен», где американская звезда появилась на экранах в образе Алой Ведьмы.
Спустя два года Олсен оказалась в числе номинантов премии MTV. Роль Алой Ведьмы в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» обеспечила ей нахождение в категории «Лучший злодей».
В 2009 году во время учебы в российской столицы, Элизабет Олсен состояла в отношениях с одним из студентов Школы-студии МХАТ — начинающим актером Ильей Бочарниковым, однако их роман быстро закончился.
Спустя время у актрисы был роман с коллегой Бойдом Холбруком, с которым она познакомилась во время съемок картины «Очень хорошие девочки». Через два года после начала отношений влюбленные даже объявили о помолвке. Фанаты ждали вестей о свадьбе, но в январе 2015 года молодые люди разорвали все связи.
С 2017 года Олсен состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом. Через несколько лет в прессе появилась информация о помолвке пары, а в 2021 году, во время видеобеседы на проекте портала Variety «Актеры об актерах», актриса назвала фронтмена группы Milo Greene супругом, из чего поклонники и журналисты сделали вывод о состоявшейся свадьбе. Вскоре Элизабет подтвердила, что они связали себя узами брака до пандемии. Молодые люди не любят афишировать личные отношения, поэтому держали все в секрете.
Сегодня закрепившаяся на голливудском олимпе актриса Элизабет Олсен с тщательность подходит к выбору новых ролей, стараясь расширять профессиональный диапазон с помощью сложных психологических образов. Такой работой в фильмографии актрисы стала роль в камерной драме «Его три дочери», который вышел на экраны в сентябре прошлого года.
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Кто такая Элизабет Олсен
Элизабет Олсен — американская актриса. Она дебютировала в триллере «Марта, Марси Мэй, Марлен» в 2011 году, затем сыграла главную роль в фильме ужасов «Тихий дом». Известна по роли Ванды Максимофф / Алой Ведьмы в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».
Биография Олсен
Мама-балерина, сестры-близняшки: детство и семья
Элизабет Чейз Олсен родилась 16 февраля 1989 года в городе Шерман-Оуксе, который находится недалеко от Лос-Анджелеса. Отец девочки Дэвид Олсен — ипотечный банкир, а мать Джарнетт Фуллер была балериной. У Элизабет есть старший брат Джеймс Трент и сестры-близнецы Эшли и Мэри-Кейт Олсен. Родители развелись, когда Элизабет исполнилось шесть лет. Спустя время Дэвид Олсен женился второй раз. Во втором браке у него родилась дочь Тейлор и сын Джейк.
Стоит отметить, что будущей звезде экрана было нелегко — она постоянно находилась в тени своих сестер Эшли и Мэри-Кейт, которые с малых лет активно снимались в кино. Они обрели всемирную известность благодаря съемкам в комедии «Двое: я и моя тень» и стали самыми узнаваемыми актрисами-близнецами.
Эшли и Мэри-Кейт Олсен (Фото: кадр из фильма «Двое: я и моя тень»)
Юность и учеба
Элизабет Олсен училась в обычной школе, параллельно посещала уроки в театральной студии, занималась вокалом и танцами. Девушка также увлекалась волейболом и даже вошла в школьную команду.
Примечательно, что Элизабет училась под фамилией Чейз, чтобы не быть лишь сестрой знаменитых актрис.
В 2009 году Элизабет по программе обмена попала в Москву, где вместе с другими студентами посетила Школу-студию МХАТ. В России девушка училась тонкостям театрального искусства. Также будущая звезда прошла обучение в театральной компании под названием Atlantic.
В 2018 году Олсен стала гостьей вечернего шоу Конана О’Брайена, в рамках которого призналась, что немного владеет русским языком, и прямо в эфире она назвала несколько известных ей нецензурных слов на русском языке.
Дебют в кино
Дебют Лиз в кино состоялся, когда ей было четыре года. Вместе с сестрами она принимала участие в съемках видеороликов, а также поучаствовала в клипе The Queen группы Carlotta. В 2004 году Олсен почти бросила играть из-за шумихи в СМИ вокруг расстройства питания Мэри-Кейт.
Элизабет Олсен (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2011 году Олсен снялась в прорывной для нее роли в фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен», который дебютировал на фестивале «Сандэнс». Актриса получила множество положительных отзывов от критиков, которые сравнивали ее с молодой Мишель Уильямс. За эту роль Элизабет была номинирована 17 раз, а также получила награды на различных фестивалях.
Лучшие фильмы
Еще одним успешным фильмом для актрисы стала «Годзилла». Кинолента заработала 529 млн долларов при затратах в 160 млн долларов.
В очередной картине кинематографической вселенной Marvel «Первый мститель: Другая война» Олсен исполнила роль Ванды Максимофф (Алой Ведьмы). В этой же роли Элизабет появилась в следующих частях экшена — «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние».
Элизабет Олсен (Фото: кадр из фильма «Первый мститель: Другая война»)
В 2021 году вышел мини-сериал Marvel Studios «ВандаВижен», где американская звезда появилась на экранах в образе Алой Ведьмы.
Спустя два года Олсен оказалась в числе номинантов премии MTV. Роль Алой Ведьмы в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» обеспечила ей нахождение в категории «Лучший злодей».
Личная жизнь Элизабет Олсен
В 2009 году во время учебы в российской столицы, Элизабет Олсен состояла в отношениях с одним из студентов Школы-студии МХАТ — начинающим актером Ильей Бочарниковым, однако их роман быстро закончился.
Спустя время у актрисы был роман с коллегой Бойдом Холбруком, с которым она познакомилась во время съемок картины «Очень хорошие девочки». Через два года после начала отношений влюбленные даже объявили о помолвке. Фанаты ждали вестей о свадьбе, но в январе 2015 года молодые люди разорвали все связи.
С 2017 года Олсен состоит в отношениях с музыкантом Робби Арнеттом. Через несколько лет в прессе появилась информация о помолвке пары, а в 2021 году, во время видеобеседы на проекте портала Variety «Актеры об актерах», актриса назвала фронтмена группы Milo Greene супругом, из чего поклонники и журналисты сделали вывод о состоявшейся свадьбе. Вскоре Элизабет подтвердила, что они связали себя узами брака до пандемии. Молодые люди не любят афишировать личные отношения, поэтому держали все в секрете.
Элизабет Олсен сейчас
Сегодня закрепившаяся на голливудском олимпе актриса Элизабет Олсен с тщательность подходит к выбору новых ролей, стараясь расширять профессиональный диапазон с помощью сложных психологических образов. Такой работой в фильмографии актрисы стала роль в камерной драме «Его три дочери», который вышел на экраны в сентябре прошлого года.
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Екатерина Коршунова