Учеба в США и развод с женой: как живут богатые дети миллиардера Романа Абрамовича

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
У Романа Абрамовича семь детей. Некоторые из них стали взрослыми и строят свою жизнь самостоятельно. Чем же они занимаются?
В браке со стюардессой Ириной Маландининой Роман прожил 16 лет. В этом союзе на свет появилось пятеро детей: Анна, Софья, Арина, Илья и Аркадий. Большинство из них выросли. «Радио 1» расскажет о том, как сложилась их жизнь.
Старшей дочери миллиардера Анне уже исполнилось 33. Она закончила факультет философии Колумбийского университета. После этого долго жила в отцовской квартире в Лондоне, позже переехала в США, Нью-Йорк. Ходят слухи, что девушка помолвлена — журналисты заметили на ее пальце кольцо.
Аркадию Абрамовичу 31 год. Он отучился в Северо-Восточном университете Бостона и с того времени занимается бизнесом. Является основателем и владельцем компании «ARA Capital». В марте стало известно, что мужчина развелся со своей женой , моделью Марией. Однако, судя по имеющийся информации, они подали заявление в декабре прошлого года. Известно, что у пары есть дети.
Дочери Софье Абрамович 30 лет. Образование девушка получила в Англии. Успешно окончила колледж Холлоуэй по программе маркетинг. С детства увлекается конным спортом. Сейчас со своим молодым человеком Софья живет в Лондоне.Самая скрытная из Абрамовичей — Арина. Ей 24 года. Девушка тоже училась в Лондоне и увлекается лошадьми. В будущем хочет стать зоологом и жить в Австралии. Про личную жизнь ничего не известно.
Следующему сыну Илье Абрамовичу 22 года. Закончил престижную лондонскую школу и продолжил обучение за рубежом. Два младших ребенка родились в отношениях Романа Абрамовича с моделью Дарьей Жуковой. Отношения продлились несколько лет, рассталась пара в 2017-м году. В следующем браке у миллиардера появились ещё двое детей — сын Аарон и дочь Лея.
Сейчас Аарону 15, Он родился в Нью-Йорке и живет с мамой и сестрой за границей. Мальчик учится в элитной американской школе, а в России был лишь в 2017 году. Дочери Лее 11 лет, Девочка учится вместе с братом, посещает музеи и выставки с мамой.
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Бывшая супруга Романа Абрамовича Ирина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Старшей дочери миллиардера Анне уже исполнилось 33. Она закончила факультет философии Колумбийского университета. После этого долго жила в отцовской квартире в Лондоне, позже переехала в США, Нью-Йорк. Ходят слухи, что девушка помолвлена — журналисты заметили на ее пальце кольцо.
Аркадию Абрамовичу 31 год. Он отучился в Северо-Восточном университете Бостона и с того времени занимается бизнесом. Является основателем и владельцем компании «ARA Capital». В марте стало известно, что мужчина развелся со своей женой , моделью Марией. Однако, судя по имеющийся информации, они подали заявление в декабре прошлого года. Известно, что у пары есть дети.
Аркадий Абрамович (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Дочери Софье Абрамович 30 лет. Образование девушка получила в Англии. Успешно окончила колледж Холлоуэй по программе маркетинг. С детства увлекается конным спортом. Сейчас со своим молодым человеком Софья живет в Лондоне.Самая скрытная из Абрамовичей — Арина. Ей 24 года. Девушка тоже училась в Лондоне и увлекается лошадьми. В будущем хочет стать зоологом и жить в Австралии. Про личную жизнь ничего не известно.
Следующему сыну Илье Абрамовичу 22 года. Закончил престижную лондонскую школу и продолжил обучение за рубежом. Два младших ребенка родились в отношениях Романа Абрамовича с моделью Дарьей Жуковой. Отношения продлились несколько лет, рассталась пара в 2017-м году. В следующем браке у миллиардера появились ещё двое детей — сын Аарон и дочь Лея.
Сейчас Аарону 15, Он родился в Нью-Йорке и живет с мамой и сестрой за границей. Мальчик учится в элитной американской школе, а в России был лишь в 2017 году. Дочери Лее 11 лет, Девочка учится вместе с братом, посещает музеи и выставки с мамой.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
Дарья Филинова