Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Учеба в США и развод с женой: как живут богатые дети миллиардера Романа Абрамовича

Учеба в США и развод с женой: как живут богатые дети миллиардера Романа Абрамовича

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

У Романа Абрамовича семь детей. Некоторые из них стали взрослыми и строят свою жизнь самостоятельно. Чем же они занимаются?
В браке со стюардессой Ириной Маландининой Роман прожил 16 лет. В этом союзе на свет появилось пятеро детей: Анна, Софья, Арина, Илья и Аркадий. Большинство из них выросли. «Радио 1» расскажет о том, как сложилась их жизнь.

Бывшая супруга Романа Абрамовича Ирина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Старшей дочери миллиардера Анне уже исполнилось 33. Она закончила факультет философии Колумбийского университета. После этого долго жила в отцовской квартире в Лондоне, позже переехала в США, Нью-Йорк. Ходят слухи, что девушка помолвлена — журналисты заметили на ее пальце кольцо.

Аркадию Абрамовичу 31 год. Он отучился в Северо-Восточном университете Бостона и с того времени занимается бизнесом. Является основателем и владельцем компании «ARA Capital». В марте стало известно, что мужчина развелся со своей женой , моделью Марией. Однако, судя по имеющийся информации, они подали заявление в декабре прошлого года. Известно, что у пары есть дети.

Аркадий Абрамович (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Дочери Софье Абрамович 30 лет. Образование девушка получила в Англии. Успешно окончила колледж Холлоуэй по программе маркетинг. С детства увлекается конным спортом. Сейчас со своим молодым человеком Софья живет в Лондоне.Самая скрытная из Абрамовичей — Арина. Ей 24 года. Девушка тоже училась в Лондоне и увлекается лошадьми. В будущем хочет стать зоологом и жить в Австралии. Про личную жизнь ничего не известно.

Следующему сыну Илье Абрамовичу 22 года. Закончил престижную лондонскую школу и продолжил обучение за рубежом. Два младших ребенка родились в отношениях Романа Абрамовича с моделью Дарьей Жуковой. Отношения продлились несколько лет, рассталась пара в 2017-м году. В следующем браке у миллиардера появились ещё двое детей — сын Аарон и дочь Лея.

Сейчас Аарону 15, Он родился в Нью-Йорке и живет с мамой и сестрой за границей. Мальчик учится в элитной американской школе, а в России был лишь в 2017 году. Дочери Лее 11 лет, Девочка учится вместе с братом, посещает музеи и выставки с мамой.

Читайте также:

«Открытый трансвестит*»: блогером Алекссем Жидковским заинтересовались в ЛДПР, кто это такой и чем привлек внимание партии

Скандальный развод с Петросяном, предательство и неожиданное наследство Елены Степаненко

17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику: реакция телеведущей

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
#дети
#жизнь
#отношения
#сын
Продюсер заявил, что Ефремов станет «самым кассовым актером» после выхода по УДО
Морозов: Ефремов после выхода из тюрьмы по УДО станет самым кассовым актером
08 апреля 2025, 16:53

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Получивший условно-досрочное освобождение (УДО) актер Михаил Ефремов станет «самым кассовым актером», заявил KP.RU продюсер Евгений Морозов. Он считает, что у артиста большое будущее, а роли под него уже готовят.
«Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя», — сказал Морозов.
По словам адвоката знаменитости Юрия Падалко, Михаил Олегович вполне может быть востребован, тем более что, со слов защитника, актер уже говорил о потенциальной работе.

«Он талантлив и предан актерскому ремеслу. В колонии его уже посещали режиссеры, обговаривая будущие роли. Да и в самом учреждении Михаил принимал активное участие в художественной самодеятельности», — добавил Падалко.
Ефремову одобрили УДО 24 марта, на свободу он сможет выйти уже 9 апреля. Некоторые источники указывали датой освобождения 7 апреля. Актер получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в Москве летом 2020 года.

Читайте также:

Учеба в США и развод с женой: как живут богатые дети миллиардера Романа Абрамовича

«Это очень обидно»: Телеведущий раскрыл неприглядную правду о Кадышевой

«Я устала»: писательница о суде с Региной Тодоренко
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#тюрьма
#кино
#адвокат
#михаил ефремов
#актеры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это очень обидно»: Телеведущий раскрыл неприглядную правду о Кадышевой
Телеведущий Иващенко: обидно, что Кадышева не поет вживую
08 апреля 2025, 16:31

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Певица Надежда Кадышева поет не вживую, а под фонограмму, заявил в разговоре с порталом URA.RU телеведущий Георгий Иващенко. По его словам, мэтры отечественного шоубиза хотят, чтобы их молодые коллеги пели живьем, но сами при этом поют под фонограмму.
«Надежда Никитична не поет вживую. И это очень обидно, исходя из того, что сейчас она очень популярна в нашей стране», — пояснил Иващенко.
Он добавил, что когда-то Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие знаменитости предлагали, чтобы на афишах указывали использование фонограммы на выступлениях.

«Но воз и ныне там», — заключил Иващенко.
Известно, что гонорары Кадышевой за корпоративные выступления увеличились на фоне очередной волны популярности в сети, но купить билеты проблематично.

Читайте также:

«Я устала»: писательница о суде с Региной Тодоренко

Татьяна Навка рассказала, почему друзья считают, что она зазналась

36-летний Александр Петров впервые стал отцом
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#телевидение
#певица
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я устала»: писательница о суде с Региной Тодоренко
Писательница Мишина устала судиться с Региной Тодоренко
08 апреля 2025, 16:12

Регина Тодоренко (Фото: Instagram*/reginatodorenko)

Писательница Дарина Мишина устала судиться с телеведущей Региной Тодоренко из-за книги «Регина-путешественница. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Судебные тяжбы кончились. Авторы пишут, что суд не занял чью-либо сторону. По словам Мишиной, она не смогла взыскать свой гонорар, но и Тодоренко ничего не добилась.

«Я устала от Регины и ее борьбы за якобы „отсутствие справедливости“, но если она захочет мировое, как она написала, — я готова рассмотреть ее предложение», — пояснила писательница.

Дарина Мишина добавила, что ей жаль Тодоренко, ведь та, по словам писательницы, хотела взыскать восемь миллионов и всеобщих извинений.

Читайте также:

«Невыносимо было больно»: Личная жизнь жены Александра Петрова до замужества, свадьба за 25 миллионов и беременность

Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения

Проблемы с алкоголем и суды с отцом: внебрачные дети Никаса Сафронова. Почему он поддерживает всех, но наследство никому не оставит?

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#скандал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Татьяна Навка рассказала, почему друзья считают, что она зазналась
08 апреля 2025, 16:11

Татьяна Навка (фото: Instagram* / tatiana_navka)

На пороге своего юбилея Татьяна Навка дала интервью для Womanhit, где откровенно рассказала о жизни, спорте, личных переменах и, конечно, о своих знаменитых ледовых шоу.
Когда у неё спросили, не почувствовала ли она себя «забронзовевшей» с высоты всех своих заслуг, фигуристка ответила просто: она по-прежнему ощущает себя обычным человеком, который занимается любимым делом. И в этом, по её словам, её главное счастье.

«Конечно, я осознаю, что в спорте я легенда», — в то же время призналась Татьяна. — Но не зацикливаюсь на этом и, прожив триумф чемпиона, иду дальше», — признается спортсменка.

По её словам, внутренне она осталась прежней, разве что стала строже не только к себе, но и к окружающим.

«Не терплю людей, которые к своей работе относятся халтурно, без души. Я не прощаю подлости», — сказала Навка.

Она уверена, что не «зазвездилась», но понимает, что со стороны может казаться иначе. Так, однажды близкая подруга бросила: «Навка, ты зазналась». Татьяна удивилась и переспросила, в чём именно. Оказалось — в том, что редко берёт трубку. Но, как объяснила спортсменка, дело вовсе не в звёздности, а в жёстком графике. Иногда даже маме ответить некогда, и она тоже порой обижается.

Читайте также:

«Невыносимо было больно»: Личная жизнь жены Александра Петрова до замужества, свадьба за 25 миллионов и беременность

Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения

36-летний Александр Петров впервые стал отцом

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#интервью
#спортсмены
#звёзды
#фигурное катание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Невыносимо было больно»: Личная жизнь жены Александра Петрова до замужества, свадьба за 25 миллионов и беременность
08 апреля 2025, 15:53

Александр Петров и Виктория Петрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александр Петров, известный российский актер, впервые стал отцом. Его 24-летняя жена Виктория Петрова (в девичестве Антонова) родила мальчика.
Об отношениях пары стало известно в сентябре 2023 года, когда Александр поделился новостью о своем браке с Викторией после нескольких свиданий. Подробнее о жене Петрова читайте в материале «Радио 1».

Знакомство и свадьба

Имя Виктории стало широко известно после ее замужества с Александром Петровым. Девушка, родившаяся в Подольске 29 июня 2001 года, взяла фамилию мужа после регистрации брака.

Свадьба состоялась 10 сентября 2023 года в зале «Барвиха» на Рублево-Успенском шоссе. Влюбленные отметили свою радость в социальных сетях, выложив совместные фото. По разным оценкам, торжество обошлось молодоженам в 10 — 25 миллионов рублей.

Карьера Виктории

Виктория Петрова окончила музыкальную школу и принимала участие в театральных постановках в Подольске. В 2023 году она получила высшее образование и устроилась работать по профессии.

С 2017 года девушка ведет микроблог, где делится моментами своей жизни. Несмотря на то, что ее известность пришла через замужество, у Виктории есть опыт работы в актерской сфере, о чем она сообщала на сервисах кастинга.

Виктория Петрова (Фото: instagram* @actorsashapetrov)

Личная жизнь и драмы

В личной жизни Виктории были и разочарования. В 2018 году она открыто говорила о сложных отношениях с парнем, которые закончились разбитым сердцем. Однако позже ей удалось справиться с переживаниями и начать новую главу своей жизни.

«Невыносимо было больно», — подчеркнула она.

Гендер-пати и ожидание сына

Спустя год после свадьбы поклонники заметили округлившийся живот Виктории. Александр опубликовал трогательные фото, обнимая супругу.

Александр Петров (Фото: instagram* @actorsashapetrov)

В начале февраля 2025 года пара устроила гендер-пати для близких друзей, на котором объявила, что у них будет сын.

Читайте также:

Раскрыт многомиллионный заработок Александра Петрова за один вечер

Александр Петров показал купленный недавно шикарный особняк

Актер Александр Петров впервые станет отцом

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#статьи
#образование
#жизнь
#свадьба
#карьера
#девушка
#сын
#роды
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате