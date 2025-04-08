«Открытый трансвестит*»: блогером Алекссем Жидковским заинтересовались в ЛДПР, кто это такой и чем привлек внимание партии

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)
Российский блогер Алексей Жидковский (настоящая фамилия — Жидков) оказался в центре общественного резонанса после участия в проекте «Тотальный диктант-2025». Его присутствие на образовательном мероприятии вызвало волну критики, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в Генеральную прокуратуру запрос с требованием провести проверку на возможную пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних
Кто такой Жидковский, как стал известным и почему вызывает столь противоречивые реакции, расскажет «Радио 1».
Жидковский был приглашён в одну из московских школ, где прочитал текст участникам «Тотального диктанта». Однако его участие вызвало резкую реакцию общественной организации «Русская община», представители которой выразили недовольство тем, что блогер с андрогинным образом выступает на мероприятии, поддержанном Фондом президентских грантов, и в котором участвуют несовершеннолетние.
Организация назвала Алексея «открытым трансвеститом*» и поставила под сомнение уместность его появления в подобной аудитории.
На фоне разгоревшихся споров блогер пока не дал официального комментария.
Алексей Жидковский родился 23 марта 1996 года в Санкт-Петербурге в обеспеченной семье. Мальчик учился в государственной школе, где углублённо изучал английский и французский языки. Его отец вёл здоровый образ жизни — не пил, не курил, увлекался единоборствами. По его инициативе Алексей пошёл в секцию дзюдо, но бросил занятия уже через месяц, получив белый пояс.
Со временем отношения Алексея Жидковского с отцом начали заметно ухудшаться. Мужчина не мог смириться с тем, что его сын выбивается из привычных рамок. Он пытался повлиять на Алексея, в том числе финансовыми ограничениями, но это не дало результата. В знак своей свободы Жидковский однажды вышел на Невский проспект в пиджаке, лоферах, рубашке и нижнем белье, после чего выложил фото в таком виде в соцсети.
Переходный возраст ознаменовался резким изменением поведения. В 14 лет Жидковский стал активно посещать вечеринки, начал употреблять алкоголь и забросил учёбу. Сейчас он утверждает, что стал более ответственным и больше не позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии.
Точные науки, такие как физика и алгебра, давались ему с большим трудом, и Жидковский не раз был на грани отчисления. Из-за конфликтов с учителями и одноклассниками он даже сменил школу.
В новой школе начал экспериментировать с внешностью: к школьной форме добавлял аксессуары — броши, колье, кольца.
После школы Алексей поступил на факультет рекламы и связей с общественностью в СПбГУЭФ. Он полностью самостоятельно оплачивал обучение и с 18 лет не получал финансовой поддержки от родителей. Первую волну популярности Жидковский поймал ещё в школьные годы — он снимал короткие ироничные видео о повседневной жизни. Его первая работа в этом жанре высмеивала школьное задание и содержала фразу: «С курочки по зерну, весь двор в помете». Ролики быстро разошлись по молодежным сообществам.
Несмотря на мечты о карьере дизайнера, Жидковский выбрал PR и рекламу, а блог стал его личным саркастичным дневником. В нём он иронизировал над жизнью, делился советами и отвечал на вопросы подписчиков.
Позже он принял свою страсть к косметике и стал известен как бьюти-блогер. На YouTube запустил шоу «Надо брать», где делает обзоры на косметические новинки и делится впечатлениями. В 2020 году он получил «Премию Рунета» как «Персона года», а в 2021 выпустил книгу «Жизнь одна — подумай, а!». Позже он переехал в Москву, где запустил кулинарное шоу «Дорого & Богато» — готовил одно и то же блюдо из дорогих и дешевых ингредиентов.
Фирменный стиль Жидковского — длинные волосы и макияж. Его яркая манера подачи, харизма и острый язык обеспечили ему аудиторию в миллионы человек. Цитаты блогера активно используются в интернете, а сам он считает, что бояться быть собой — глупо, а скромность человека не украшает.
Он не раз рассказывал о личных трудностях — пережил расстройство пищевого поведения и перенёс несколько пластических операций.
Жидковский не раз становился объектом нападок. В 2021 году он попал в список гостей «Муз-ТВ», за который организаторы получили штраф за пропаганду нетрадиционных отношений. Также его обвиняли в употреблении запрещённых веществ — он отверг обвинения, заявив, что «это были трещины на столе».
Жидковский подчёркивает: он — мужчина. Женскую одежду не носит, хотя его яркий стиль может сбивать с толку. В одном из интервью он вспоминал, как в подростковом возрасте влюбился в девочку в летнем лагере, однако, как только сменился антураж, романтические чувства быстро улетучились.
Алексей предпочитает держать свою личную жизнь в тени и не пускать в неё прессу. Отвечая на вопросы о будущем, Жидковский говорит, что мысли о семье и детях ему не чужды, но пока он не готов становиться отцом. На первом месте для него — финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В 2021 году он рассказал, что уже семь лет состоит в стабильных отношениях, которые по сути стали для него семейными. Однако имя своего партнёра Алексей предпочёл оставить в тайне.
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Почему возник скандал
Жидковский был приглашён в одну из московских школ, где прочитал текст участникам «Тотального диктанта». Однако его участие вызвало резкую реакцию общественной организации «Русская община», представители которой выразили недовольство тем, что блогер с андрогинным образом выступает на мероприятии, поддержанном Фондом президентских грантов, и в котором участвуют несовершеннолетние.
Организация назвала Алексея «открытым трансвеститом*» и поставила под сомнение уместность его появления в подобной аудитории.
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На фоне разгоревшихся споров блогер пока не дал официального комментария.
Биография Алексея Жидковского: строгое воспитание
Алексей Жидковский родился 23 марта 1996 года в Санкт-Петербурге в обеспеченной семье. Мальчик учился в государственной школе, где углублённо изучал английский и французский языки. Его отец вёл здоровый образ жизни — не пил, не курил, увлекался единоборствами. По его инициативе Алексей пошёл в секцию дзюдо, но бросил занятия уже через месяц, получив белый пояс.
Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)
Со временем отношения Алексея Жидковского с отцом начали заметно ухудшаться. Мужчина не мог смириться с тем, что его сын выбивается из привычных рамок. Он пытался повлиять на Алексея, в том числе финансовыми ограничениями, но это не дало результата. В знак своей свободы Жидковский однажды вышел на Невский проспект в пиджаке, лоферах, рубашке и нижнем белье, после чего выложил фото в таком виде в соцсети.
«Я позвонил ему два года назад и высказал всё, что думаю. Я просто сказал: "Пап, ты знаешь, я бы хотел знать, где ты был раньше?". И там пошло комом. Все мои детские обиды. Он, конечно, всё услышал и был в шоке. Я не фильтровал, что несу. Он повесил трубку, потом перезвонил. Мы поговорили ещё раз… Пройдя всё это, мы в отличных отношениях», — вспоминал блогер.
Подростковый период: протест и перемены
Переходный возраст ознаменовался резким изменением поведения. В 14 лет Жидковский стал активно посещать вечеринки, начал употреблять алкоголь и забросил учёбу. Сейчас он утверждает, что стал более ответственным и больше не позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии.
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Точные науки, такие как физика и алгебра, давались ему с большим трудом, и Жидковский не раз был на грани отчисления. Из-за конфликтов с учителями и одноклассниками он даже сменил школу.
«Сам себя я называю быдлом в светской обёртке. С виду вроде приличненький, но увы, как рот раскрою, так тушите свет. В моём лексиконе отражается вся лингвистическая помойка окраин. Понятное дело — гордиться здесь нечем. Это откровенная распущенность, но никак не изюминка», — рассказал Жидковский.
В новой школе начал экспериментировать с внешностью: к школьной форме добавлял аксессуары — броши, колье, кольца.
Образование и начало карьеры
После школы Алексей поступил на факультет рекламы и связей с общественностью в СПбГУЭФ. Он полностью самостоятельно оплачивал обучение и с 18 лет не получал финансовой поддержки от родителей. Первую волну популярности Жидковский поймал ещё в школьные годы — он снимал короткие ироничные видео о повседневной жизни. Его первая работа в этом жанре высмеивала школьное задание и содержала фразу: «С курочки по зерну, весь двор в помете». Ролики быстро разошлись по молодежным сообществам.
Несмотря на мечты о карьере дизайнера, Жидковский выбрал PR и рекламу, а блог стал его личным саркастичным дневником. В нём он иронизировал над жизнью, делился советами и отвечал на вопросы подписчиков.
Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)
Позже он принял свою страсть к косметике и стал известен как бьюти-блогер. На YouTube запустил шоу «Надо брать», где делает обзоры на косметические новинки и делится впечатлениями. В 2020 году он получил «Премию Рунета» как «Персона года», а в 2021 выпустил книгу «Жизнь одна — подумай, а!». Позже он переехал в Москву, где запустил кулинарное шоу «Дорого & Богато» — готовил одно и то же блюдо из дорогих и дешевых ингредиентов.
Имидж и общественный образ Жидковского
Фирменный стиль Жидковского — длинные волосы и макияж. Его яркая манера подачи, харизма и острый язык обеспечили ему аудиторию в миллионы человек. Цитаты блогера активно используются в интернете, а сам он считает, что бояться быть собой — глупо, а скромность человека не украшает.
Он не раз рассказывал о личных трудностях — пережил расстройство пищевого поведения и перенёс несколько пластических операций.
«Я начал худеть. Похудел на 32 кг, и стало интересно, какой у меня лимит. Сейчас я понимаю, что объективно это не здорово. Я понимаю, что бы я ни сделал, всё равно себе не нравлюсь. Мне не нравится челюсть — могу лечь под нож, мне не нравился нос — я себе его резанул. Понимаю, если я буду постоянно вводить себя в состояние наркоза и переделывать всё, что не нравится, я умру к годам 40», — рассказывал Жидковский.
Конфликты и критика
Жидковский не раз становился объектом нападок. В 2021 году он попал в список гостей «Муз-ТВ», за который организаторы получили штраф за пропаганду нетрадиционных отношений. Также его обвиняли в употреблении запрещённых веществ — он отверг обвинения, заявив, что «это были трещины на столе».
Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)
Блогер утверждает, что с открытой агрессией в жизни не сталкивался. Когда в общественных местах возникало напряжение — косые взгляды или неприятные комментарии, он предпочитал решать ситуацию через администрацию заведения.Некоторые критики считают, что у Жидковского есть связи с влиятельными людьми, которые могут встать на его защиту при необходимости.
«Я просто знаю, что если до меня докопаются, мне нужно сделать всего один звонок, и потом докопаются до них», — сказал блогер.
Личная жизнь Алексея Жидковского
Жидковский подчёркивает: он — мужчина. Женскую одежду не носит, хотя его яркий стиль может сбивать с толку. В одном из интервью он вспоминал, как в подростковом возрасте влюбился в девочку в летнем лагере, однако, как только сменился антураж, романтические чувства быстро улетучились.
Алексей предпочитает держать свою личную жизнь в тени и не пускать в неё прессу. Отвечая на вопросы о будущем, Жидковский говорит, что мысли о семье и детях ему не чужды, но пока он не готов становиться отцом. На первом месте для него — финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В 2021 году он рассказал, что уже семь лет состоит в стабильных отношениях, которые по сути стали для него семейными. Однако имя своего партнёра Алексей предпочёл оставить в тайне.
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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
Дайана Хусинова