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«Открытый трансвестит*»: блогером Алекссем Жидковским заинтересовались в ЛДПР, кто это такой и чем привлек внимание партии

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Российский блогер Алексей Жидковский (настоящая фамилия — Жидков) оказался в центре общественного резонанса после участия в проекте «Тотальный диктант-2025». Его присутствие на образовательном мероприятии вызвало волну критики, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в Генеральную прокуратуру запрос с требованием провести проверку на возможную пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних
Кто такой Жидковский, как стал известным и почему вызывает столь противоречивые реакции, расскажет «Радио 1».

Почему возник скандал


Жидковский был приглашён в одну из московских школ, где прочитал текст участникам «Тотального диктанта». Однако его участие вызвало резкую реакцию общественной организации «Русская община», представители которой выразили недовольство тем, что блогер с андрогинным образом выступает на мероприятии, поддержанном Фондом президентских грантов, и в котором участвуют несовершеннолетние.

Организация назвала Алексея «открытым трансвеститом*» и поставила под сомнение уместность его появления в подобной аудитории.

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На фоне разгоревшихся споров блогер пока не дал официального комментария.

Биография Алексея Жидковского: строгое воспитание


Алексей Жидковский родился 23 марта 1996 года в Санкт-Петербурге в обеспеченной семье. Мальчик учился в государственной школе, где углублённо изучал английский и французский языки. Его отец вёл здоровый образ жизни — не пил, не курил, увлекался единоборствами. По его инициативе Алексей пошёл в секцию дзюдо, но бросил занятия уже через месяц, получив белый пояс.

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Со временем отношения Алексея Жидковского с отцом начали заметно ухудшаться. Мужчина не мог смириться с тем, что его сын выбивается из привычных рамок. Он пытался повлиять на Алексея, в том числе финансовыми ограничениями, но это не дало результата. В знак своей свободы Жидковский однажды вышел на Невский проспект в пиджаке, лоферах, рубашке и нижнем белье, после чего выложил фото в таком виде в соцсети.

«Я позвонил ему два года назад и высказал всё, что думаю. Я просто сказал: "Пап, ты знаешь, я бы хотел знать, где ты был раньше?". И там пошло комом. Все мои детские обиды. Он, конечно, всё услышал и был в шоке. Я не фильтровал, что несу. Он повесил трубку, потом перезвонил. Мы поговорили ещё раз… Пройдя всё это, мы в отличных отношениях», — вспоминал блогер.

Подростковый период: протест и перемены


Переходный возраст ознаменовался резким изменением поведения. В 14 лет Жидковский стал активно посещать вечеринки, начал употреблять алкоголь и забросил учёбу. Сейчас он утверждает, что стал более ответственным и больше не позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии.

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Точные науки, такие как физика и алгебра, давались ему с большим трудом, и Жидковский не раз был на грани отчисления. Из-за конфликтов с учителями и одноклассниками он даже сменил школу.

«Сам себя я называю быдлом в светской обёртке. С виду вроде приличненький, но увы, как рот раскрою, так тушите свет. В моём лексиконе отражается вся лингвистическая помойка окраин. Понятное дело — гордиться здесь нечем. Это откровенная распущенность, но никак не изюминка», — рассказал Жидковский.

В новой школе начал экспериментировать с внешностью: к школьной форме добавлял аксессуары — броши, колье, кольца.

Образование и начало карьеры


После школы Алексей поступил на факультет рекламы и связей с общественностью в СПбГУЭФ. Он полностью самостоятельно оплачивал обучение и с 18 лет не получал финансовой поддержки от родителей. Первую волну популярности Жидковский поймал ещё в школьные годы — он снимал короткие ироничные видео о повседневной жизни. Его первая работа в этом жанре высмеивала школьное задание и содержала фразу: «С курочки по зерну, весь двор в помете». Ролики быстро разошлись по молодежным сообществам.

Несмотря на мечты о карьере дизайнера, Жидковский выбрал PR и рекламу, а блог стал его личным саркастичным дневником. В нём он иронизировал над жизнью, делился советами и отвечал на вопросы подписчиков.

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Позже он принял свою страсть к косметике и стал известен как бьюти-блогер. На YouTube запустил шоу «Надо брать», где делает обзоры на косметические новинки и делится впечатлениями. В 2020 году он получил «Премию Рунета» как «Персона года», а в 2021 выпустил книгу «Жизнь одна — подумай, а!». Позже он переехал в Москву, где запустил кулинарное шоу «Дорого & Богато» — готовил одно и то же блюдо из дорогих и дешевых ингредиентов.

Имидж и общественный образ Жидковского


Фирменный стиль Жидковского — длинные волосы и макияж. Его яркая манера подачи, харизма и острый язык обеспечили ему аудиторию в миллионы человек. Цитаты блогера активно используются в интернете, а сам он считает, что бояться быть собой — глупо, а скромность человека не украшает.

Он не раз рассказывал о личных трудностях — пережил расстройство пищевого поведения и перенёс несколько пластических операций.

«Я начал худеть. Похудел на 32 кг, и стало интересно, какой у меня лимит. Сейчас я понимаю, что объективно это не здорово. Я понимаю, что бы я ни сделал, всё равно себе не нравлюсь. Мне не нравится челюсть — могу лечь под нож, мне не нравился нос — я себе его резанул. Понимаю, если я буду постоянно вводить себя в состояние наркоза и переделывать всё, что не нравится, я умру к годам 40», — рассказывал Жидковский.

Конфликты и критика


Жидковский не раз становился объектом нападок. В 2021 году он попал в список гостей «Муз-ТВ», за который организаторы получили штраф за пропаганду нетрадиционных отношений. Также его обвиняли в употреблении запрещённых веществ — он отверг обвинения, заявив, что «это были трещины на столе».

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)

Блогер утверждает, что с открытой агрессией в жизни не сталкивался. Когда в общественных местах возникало напряжение — косые взгляды или неприятные комментарии, он предпочитал решать ситуацию через администрацию заведения.Некоторые критики считают, что у Жидковского есть связи с влиятельными людьми, которые могут встать на его защиту при необходимости.

«Я просто знаю, что если до меня докопаются, мне нужно сделать всего один звонок, и потом докопаются до них», — сказал блогер.

Личная жизнь Алексея Жидковского


Жидковский подчёркивает: он — мужчина. Женскую одежду не носит, хотя его яркий стиль может сбивать с толку. В одном из интервью он вспоминал, как в подростковом возрасте влюбился в девочку в летнем лагере, однако, как только сменился антураж, романтические чувства быстро улетучились.

Алексей предпочитает держать свою личную жизнь в тени и не пускать в неё прессу. Отвечая на вопросы о будущем, Жидковский говорит, что мысли о семье и детях ему не чужды, но пока он не готов становиться отцом. На первом месте для него — финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В 2021 году он рассказал, что уже семь лет состоит в стабильных отношениях, которые по сути стали для него семейными. Однако имя своего партнёра Алексей предпочёл оставить в тайне.

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#артист
#звёзды
36-летний Александр Петров впервые стал отцом
08 апреля 2025, 15:26

Александр Птеров с женой (фото: Instagram* / actorsashapetrov)

Актёр Александр Петров и его супруга Виктория Антонова впервые стали родителями — об этом сообщает издание Super, ссылаясь на источник из близкого окружения пары.
По информации журналистов, во время родов Викторию сопровождала доула — специалист по поддержке женщин в процессе родоразрешения. Молодые родители стали мамой и папой мальчика.

Напомним, что Петров и Антонова официально поженились 25 ноября 2023 года. По словам Александра, он сделал предложение Виктории всего спустя несколько свиданий. Уже в декабре 2024 года актёр поделился новостью о том, что они ожидают первенца.

Перед этим пара устроила гендер-пати для самых близких, где и стало известно, что они ждут сына.

Также сообщалось, что в начале года Александр продал квартиру, в которой ранее жил с бывшей возлюбленной — актрисой Стасей Милославской. Он решил вложиться в новый семейный дом для жены и будущего ребёнка.

Двухэтажные апартаменты в Басманном районе Москвы были выставлены на продажу примерно год назад. Первоначально Петров просил за жильё 60,6 млн рублей, однако покупателей по этой цене не нашлось. В итоге квартиру удалось продать за 57 миллионов.

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Проблемы с алкоголем и суды с отцом: внебрачные дети Никаса Сафронова. Почему он поддерживает всех, но наследство никому не оставит?
08 апреля 2025, 15:10

Никас Сафронов (Фото: Instagram*@safronov_nikas)

Сегодня Никасу Сафронову исполняется 69 лет. Выдающийся художник создал множество необычных, ярких и фантастически прекрасных картин, а также стал отцом шестерых детей. О потомках современного Сальвадора Дали читайте в материале «Радио 1».

Число наследников растет год от года


Знаменитый и обеспеченный художник Никас Сафронов никогда не делал тайны из своей личной жизни и не пытался скрыть свои любовные похождения. Он с радостью принимает в свои объятия детей, которых ему подарили бывшие любимые женщины.

«Появляется много детей. Мне предъявили семь, если не восемь. Одного я пока еще не видел, но вспомнил, что с его мамой встречался. Если я вспоминаю его маму, если мне было с ней хорошо, я принимаю ребенка. Я занимаюсь долгие годы благотворительностью, почему не помочь той женщине, с которой мне было когда-то хорошо?» – откровенничал Сафронов с «Комсомольской правдой».
Сейчас художник официально является отцом шестерых детей.

Стефано


Стефано Сафронов (Фото: Instagram*@safronov_nikas)

Стефано — единственный ребенок Никаса Сафронова, родившийся в его браке с итальянкой Франческой Вендрамин. Их знакомство произошло на выставке в Лондоне, после чего отношения развивались стремительно, и вскоре последовала свадьба. Несмотря на охлаждение чувств между супругами, Никас продолжал заботиться о сыне, даже когда возникли трудности в их общении из-за обиды жены.

Воссоединение отца и сына произошло, когда Стефано достиг 17-летнего возраста. На данный момент он проживает в Париже и работает в сфере менеджмента современного искусства, поддерживая связь с отцом через встречи и звонки.

Дмитрий


Дмитрий Цыбульский (Фото: Instagram*@dmitrij_safronov)

Сын Никаса Сафронова, Дмитрий Цыбульский, родился в Вильнюсе и сейчас проживает в Таллине. Он внезапно появился в жизни художника, заявив, что тот его отец. Его мать, Надя, имела проблемы с алкоголем и предложила Дмитрию обратиться к отцу за помощью.

«Я вспомнил его мать. Не могу сказать, что я был влюблен или долго с ней общался, но она была моей хорошей приятельницей. У нас были короткие встречи, в результате которых мог появиться ребенок. Во всяком случае, я его принял, не делая никаких тестов ДНК», — цитирует слова художника издание «Новый очаг».

Никас согласился поддержать сына финансово, однако вскоре возникли проблемы из-за частых просьб о деньгах и злоупотребления алкоголем со стороны Дмитрия. В результате художник прекратил общение с ним. Спустя несколько лет Дмитрий восстановил контакт с родителем и начал возвращать долг.

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Лука


Лука Затравкин-Сафронов (Фото: Instagram*@lukasafronovofficial)

Лука Затравкин-Сафронов появился на свет в Москве за полтора года до рождения Стефано. Но Никас узнал о его существовании, когда мальчику было четыре годика. Его мама, Инна, посвятила себя педагогической деятельности и игре на фортепиано. С самого детства прививала сыну любовь к музыке.


«Как ни странно, он стал для меня самым близким из детей. Потому что он всегда рядом и всё делает для того, чтобы моя жизнь была легче — как творческая, так и бытовая. При этом я считаю его музыкантом с большой буквы. Он окончил французскую консерваторию, талантливый пианист, лауреат 16 международных конкурсов и практически на всех занял первое место. Он даже является почетным профессором Швейцарской консерватории. И он не просто играет, он еще и пишет музыку, что делает его более значимым как музыканта», — делился Никас Сафронов с журналистами ulpravda.ru.

К сожалению, всё больше говорят не о творчестве Затравкина-Сафронова, а о его внешнем виде. К 2022 году вес Луки достиг критических 300 килограммов.

Александр


Александр Филимоненко, проживающий в Москве, до достижения 12-летнего возраста считал своим отцом другого мужчину. О том, что это знаменитый художник Никас Сафронов, ему рассказала бабушка. Молодой человек признавался, что видел работы отца на выставках, но не решался подойти к нему.

После того как художник узнал про сына, принял его без теста ДНК. Молодой человек занимается бизнесом, а отец его активно поддерживает.

Юрий

Никас Сафронов с детьми (Фото: Instagram*@safronov_nikas)

С Юрием Никас познакомился, когда ему было шестнадцать лет. Его мать, известная журналистка, никогда не предъявляла претензий, как и её повзрослевший сын. Юрий получил образование в Лондоне и стал режиссёром. Отец поддерживает сына больше морально, юноша весьма талантлив и самодостаточен.

Ландин


Ландин родился от недолгих отношений Никаса и Катрин, гражданки Германии. В первые годы жизни Ландина они с матерью жили в Австралии. Сафронов регулярно навещал их и выплачивал алименты.

Юноша прожил до 19 лет в Австралии, сейчас переехал в Австрию, где занимается профессиональной фотографией.

«Ландин сейчас живет в Австрии, там и работает. В последнее время сын стал зарабатывать очень прилично. Насколько мне известно, сейчас он даже поддерживает свою маму. Ландин – фотограф, снимает для австрийских журналов», – делился в одном из интервью художник.

Наследники самозванцы


Никас Сафронов (Фото: Instagram*@safronov_nikas)

В прошлом году у художника появился ещё один потенциальный наследник. Гражданин Гибас Вакарис обратился в Пресненский суд с иском об установлении факта отцовства Сафронова. В ходе разбирательства новоиспеченный сын оказался самозванцем. Этот скандал с псевдосыном заставил Сафронова иначе взглянуть и на остальных отпрысков. Художник не раз приходил на выручку и в дальнейшем намерен оказывать поддержку детям, но не собирается оставлять им значительное наследство.

Художник сообщил, что приложит все усилия, чтобы его роскошная трёхэтажная квартира в центре столицы, где он сейчас проживает, не досталась его детям. Он стремится превратить её в музей, тем более что в ней уже собрана значительная коллекция произведений искусства.

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#отец
#сын
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«Это не твой ребенок»: Звезда «Дома-2» Александра Черно заявила, что родила сына не от Иосифа Оганесяна
Звезда «Дома-2» Александра Черно заявила, что родила сына не от Иосифа Оганесяна
08 апреля 2025, 15:04

Александра Черно (Фото: Telegram @sasha_cherno93)

Бывшая участница «Дома-2» Александра Черно заявила на программе «Пусть говорят» на Первом канале, что бывший супруг Иосиф Оганесян не является биологическим отцом ее сына Стефана.
Бывшие супруги уже довольно давно конфликтуют из-за ребенка. Оганесян признался ведущему программы Дмитрию Борисову, что ему сложно смотреть, как Александра откровенно игнорирует заботу о ребенке, а вместо этого занимается собой и постоянно развлекается. В итоге Иосиф заявил, что мечтает забрать сына и посвятить себя его воспитанию.

Тогда в студии появилась Черно.

«Ни разу не сказала, что Йося плохой отец. Но теперь скажу тебе так — он вообще не является твоим ребенком, понятно!» — прокричала бывшая участница знаменитой телестройки.

Оганесян несколько минут был в ступоре. Гости программы начали говорить, что женщина сказала это на эмоциях. Однако Черно подтвердила свои слова еще раз.

«Я сейчас немножко не понимаю, что происходит. Это реально какое-то издевательство. Ты реально хочешь сказать? Ты же понимаешь, если я оставлю с тобой ребенка — он пропадет. Ты с ним дня не можешь провести», — ответил Иосиф.

На вопрос о том, кто же является истинным отцом ребенка, Александра так и не ответила. Тогда Дмитрий Борисов предложил провести ДНК-тест, чтобы узнать всю правду.

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17-летняя дочь Даны Борисовой сделала пластику: реакция телеведущей
08 апреля 2025, 14:56

Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Полина Аксенова поделилась закулисным снимком, где призналась, что чувствует себя настоящей стюардессой.
Её мама, телеведущая Дана Борисова, давно не скрывает своей приверженности к косметологии и эстетической хирургии. Звезда утверждает, что в стремлении сохранить красоту ей помогают все достижения современной медицины. Воспринимая себя как прогрессивную и внимательную мать, Дана не стала возражать, когда 17-летняя Полина захотела прибегнуть к пластической операции.

Телеведущая признается: ей самой никогда не нравилась природная форма носа дочери — по её словам, небольшая горбинка «перекрывала» остальную привлекательность Полины.

«Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, слегка вздернутый вверх», — говорила Борисова.

Ринопластику Полина сделала в марте, а процесс восстановления прошёл на удивление быстро. Она осталась довольна результатом и с радостью смотрит на своё отражение в зеркале.

Дана Борисова с дочкой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

С новой внешностью пришла и внутренняя уверенность: недавно юная Полина показала фото с бэкстейджа в игривом образе. Она выпрямила волосы и сделала лёгкий макияж. Для съёмки Полина выбрала светло-голубую рубашку, объёмный серый пиджак, чёрную мини-юбку и завершила лук чёрной береткой. Фото в зеркале было сделано прямо во время съёмочного процесса — и, судя по реакции подписчиков, образ пришёлся им по душе.

«Все говорят "француженка", а мне кажется, стюардесса», — отметила дочь Борисовой.

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#съёмки
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#звёзды
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Скандальный развод с Петросяном, предательство и неожиданное наследство Елены Степаненко
08 апреля 2025, 14:45

Елена Степаненко (Фото: кадры из программы России 1)

Елена Степаненко одна из ярчайших фигур отечественной юмористической сцены, которая продолжает выступать по всей стране и по сей день. Уроженка Волгограда прошла непростой пусть к славе и призванию. Школьные годы не были для нее самыми легкими — одноклассники нередко отпускали колкие замечания о ее внешности. По словам бывшей подруги Гали Ситниковой, мальчики внимания на Лену не обращали, а девочки даже удивлялись, как с ней можно дружить. Но, несмотря на такие насмешки, Елена добилась высокого статуса, став заслуженной артисткой России и ведущей собственного шоу. 7 апреля юмористке исполняется 72 года. В её жизни произошло множество резонансных событий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Первый муж и выход на сцену

После окончания ГИТИСа в конце 70-х она познакомилась с пианистом Александром Васильевым, который стал ее первым мужем. Именно он помог Елене впервые выйти на большую сцену. Васильев вспоминал, как был очарован молодой артисткой — стройной, эффектной, с харизмой. Однако их союз продлился недолго: всё изменилось после встречи Степаненко с Евгением Петросяном. Бывший супруг отмечал, что развод прошел без ссор и обид, а к Петросяну он всегда относился с уважением.

«Мы с Леной очень мирно и спокойно как встретились, так и простились. И никакого чувства обиды не было ни к ней, ни к Петросяну. Женя — настоящий мужик, замечательный человек. Я его хорошо знаю», — вспоминал Васильев.

С Петросяном надолго

С Евгением Вагановичем Елена не только создала крепкую семью, но и стала сценическим партнером. В 1985 году они официально начали отношения. Степаненко не раз делилась, как заботливо муж относился к ней — дарил подарки, ухаживал и поддерживал. Они долго выступали дуэтом, и публика воспринимала их как идеальный творческий и семейный дуэт. Когда появлялись слухи о разрыве, зрители переживали, а Елена уверяла: всё хорошо, разводов не будет, до последнего отрицая.

Елена и Евгений на сцене (Фото: Instagram*/petrosyanevgeny)

«Мы с Женей часто на сцене выступаем вместе. И зрители нам пишут записки, а иногда выкрикивают из зала: это правда, что вы разводитесь? И, получив отрицательный ответ, с облегчением вздыхают и аплодируют. Почему-то в современном мире считается, что если у известных людей или в их семьях происходят какие-то скандалы, склоки, раздел имущества, то это добавляет популярности: о них начинают говорить, о них пишут, их показывают, они ходят на ток-шоу. Мы другая пара. Мы счастливы в браке, и наш зритель это чувствует, хочет, чтобы было так всегда. Он нам верит. Я не понимаю, почему правду надо разрушать ложью! Кому и зачем это нужно!» — рассказала артистка.

Елена и Евгений (Фото: Instagram*/petrosyanevgeny)

В 2018-м Елена Степаненко сильно похудела. Она рассказывала, что размер порции должен умещаться в ладошке поэтому есть нужно не реже шести раз в день, а не два или три.

«Вот знаете, как бывает: обедаешь — и вдруг отвлекает звонок. Отрываешься от трапезы, через полчаса возвращаешься, а не хочется! Так мы устроены: осознание, что сыты, в мозг поступает лишь через 20 минут», — поделилась Елена Григорьевна.

Громкий развод

Сколько бы Елена не говорила о благополучии семьи, пара развелась в 2018-м году. Несмотря на то, что у них не было общих детей, Степаненко воспитывала как родную дочь Викторину — приемную дочь Петросяна, мама которой погибла. Процесс развода и раздела имущества оказался непростым: опись их собственности заняла почти тысячу страниц. По словам адвоката Петросяна Сергея Жорина, юморист был потрясён решением бывшей жены подать иск в суд, не обсудив это лично. Однако он держался достойно и не выносил ссоры в публичное поле.

Степаненко доверила ведение дела юристу Елене Забраловой. Сама она в суде не появлялась, ограничившись кратким комментарием:

«Это житейское дело, ну так случилось. Как суд скажет, так и будет. И вы об этом все узнаете», — заявила артистка.
Суд сначала развел пару и только потом начал делить имущество. Особую остроту ситуации придавали слухи о романе Петросяна с Татьяной Брухуновой, которая была моложе его на 44 года. Жорин упоминал, что юморист не жил с женой уже около 10 лет, но другая сторона это отрицала.

«У Евгения Вагановича и Елены Григорьевны была настоящая семья на протяжении 30 с лишним лет. У них венчанный брак. Евгений Ваганович ушел из семьи в 2017 году. Это знают все в их окружении — и коллеги, и знакомые. Они жили вместе в их самой большой квартире до определенного месяца 2017 года», — опровергала заявления другой стороны Забралова.
Утверждали, что у Степаненко есть хитрый расчет, когда она претендовала на часть недвижимости, которая была больше. Артистка рассчитывала забрать жилищную площадь и не пускать туда приставы для описи имущества. У пары были апартаменты в Первом Зачатьевском переулке, Сеченовском, Большом Кондратьевском переулках, на Плющихе и Смоленской, две дачи и несколько машин.

Суд был непростым, потому что после первого решения была подана апелляция. Список ценностей переделали в 2022-м на 50\50.

После суда адвокат отвечает на вопросы журналистов (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

«Судебное заседание длилось около шести часов, проходило в закрытом режиме, так же, как и оглашение. Решение суда первой инстанции отменено в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела, и вынесено новое», — прокомментировали в Московском городском суде.

Разные жизни

Личная жизнь Степаненко после развода оставалась под завесой тайны. Ей приписывали романы, но сама она это никак не комментировала. Не было никаких фактов, которые указывали на это, но личная жизнь бывшего мужа была открыта общественности.

В 2018-м году Брухунова поделилась тем, что в 18 лет подверглась нападкам со стороны ревнивой Елены Степаненко. В 2019 году Петросян женился на Татьяне, а в последующие годы у пары родились сын Ваган и дочь Матильда. Брухунова утверждала, что жить с таким человеком без чувств невозможно, и что Евгений Ваганович только с рождением ребенка по-настоящему ощутил, что такое семья.

Евгений с женой и сыном (Фото: Instagram*/petrosyanevgeny)

« Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдает работе. С известным человеком, на котором огромный груз ответственности…без чувств? Когда родился Ваган, муж признался, что наконец понял, что такое настоящая семья. Я не могу сказать, что горжусь этим, но счастлива, что имею к этому непосредственное отношение», — делилась Татьяна.
Елена Григорьевна снова оказалась окружена вниманием из-за вопросов наследование. Она получила в наследство две квартиры в Сочи от своей подруги, дизайнера Натальи Маголы, скончавшейся от рака. Родственники умершей пытались оспорить завещание, но суд признал его законным.

«У Наташи осталась я, мама и папа. Наш отец был тогда еще жив, ему был 81 год. Он умер через несколько месяцев после того, как не стало Наташи. Но до оглашения завещания не дожил, его раскрыли через полгода после смерти сестры. Благо, папа не узнал о нем. Он бы не выдержал такого», — комментировала ситуацию сестра дизайнера Лариса.

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