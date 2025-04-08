«Открытый трансвестит*»: блогером Алекссем Жидковским заинтересовались в ЛДПР, кто это такой и чем привлек внимание партии

Елена Степаненко одна из ярчайших фигур отечественной юмористической сцены, которая продолжает выступать по всей стране и по сей день. Уроженка Волгограда прошла непростой пусть к славе и призванию. Школьные годы не были для нее самыми легкими — одноклассники нередко отпускали колкие замечания о ее внешности. По словам бывшей подруги Гали Ситниковой, мальчики внимания на Лену не обращали, а девочки даже удивлялись, как с ней можно дружить. Но, несмотря на такие насмешки, Елена добилась высокого статуса, став заслуженной артисткой России и ведущей собственного шоу. 7 апреля юмористке исполняется 72 года. В её жизни произошло множество резонансных событий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».