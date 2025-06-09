«Уехали к подбородку»: Хирург рассказала, почему уши Пугачевой «сползли» вниз
Хирург Алиева: Уши Пугачёвой «уехали» из-за сильного натяжения кожи лица
Внешность Аллы Пугачевой в последнее время беспокоит зрителей, причиной тому стал целый комплекс пластических операций. Об этом рассказала пластический хирург Дженнет Алиева.
«Почему уши «уехали» к подбородку? Этот эффект связан с тем, что в области мочек ушей было выполнено перетягивание кожи в нижней трети лица. Такой приём зачастую используют для борьбы с брылями и провисаниями кожи, особенно при деформационном типе старения лица, который характерен для многих артистов и публичных личностей», — рассказала Алиева в беседе с Life.ru.
Она пояснила, что врачи сделали Пугачевой подтяжку лица. Однако натяжение кожи оказалось слишком сильным, что и привело к столь неестественному эффекту.
Пластический хирург добавила, что Примадонна сделала сразу несколько операций и косметических процедур: фейслифтинг, платизмопластику и фронтотемпоральный лифтинг.
Все эти процедуры направлены на омоложение лица, однако при некачественном выполнении результат может ухудшить внешний вид, предупредила Алиева.
*Запрещен в РФ