«Что меня теперь ждет?»: Прохор Шаляпин в бинтах вышел на связь из больничной палаты
Прохор Шаляпин в бинтах записал ролик из больничной палаты и намекнул на операцию
Прохор Шаляпин шокировал фанатов, выложив видео из больницы с перебинтованной головой и синяками. Однако пугаться его виду не стоило: звезда намекнул на пластическую операцию у лучшего хирурга страны ради омоложения.
Шоумен опубликовал в соцсетях кадры из палаты, где его лицо украшали бинты, а под глазами были заметны синяки. На записи актер рассказал о «чудесной процедуре».
«Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — заявил Шаляпин усталым и хриплым голосом.
На драматичное «что меня теперь ждет?» артиста врач заверил, что Прохор будет выглядеть значительно моложе. Как минимум, лет на десять.
Однако часть поклонников усомнилась в искренности клипа: синяки показались им слишком театральными. Они предположили, что это такой пиар-ход. Мол, видео было снято для рекламы клиники, и никакой пластики Шаляпин себе не делал и делать не собирается.
Ранее сообщалось, что загородный дом Прохора зарос опасной травой — соседи злятся и угрожают блогеру штрафами. Певец и сам сравнил свои владения с домом из ужастика.
«Дом пока стоит. Еще траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги», — говорил звезда.При этом он не спешит благоустраивать территорию, хоть и планирует однажды отдать ее родне.
*Запрещенная в России экстремистская организация