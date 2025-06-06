«Что меня теперь ждет?»: Прохор Шаляпин в бинтах вышел на связь из больничной палаты

06 июня 2025, 23:38

Прохор Шаляпин в бинтах записал ролик из больничной палаты и намекнул на операцию

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин шокировал фанатов, выложив видео из больницы с перебинтованной головой и синяками. Однако пугаться его виду не стоило: звезда намекнул на пластическую операцию у лучшего хирурга страны ради омоложения.





Шоумен опубликовал в соцсетях кадры из палаты, где его лицо украшали бинты, а под глазами были заметны синяки. На записи актер рассказал о «чудесной процедуре».





«Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — заявил Шаляпин усталым и хриплым голосом.

Прохор Шаляпин (Фото: кадр видео из Telegram @aChaliapin)



«Дом пока стоит. Еще траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги», — говорил звезда.