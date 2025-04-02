Уехавшему из России Максу Барских предсказали забвение

Макс Барских (фото: Instagram** @max_barskih)
Карьера украинского певца Макса Барских сошла на нет после его отъезда из России, заявил продюсер Сергей Дворцов.
По его словам, исполнитель отказом выступать в России и решением покинуть страну после начала СВО лишил себя карьерных перспектив. Теперь его творчество не интересует россиян.
В марте этого года стало известно, что Барских внесли в список артистов, разыскиваемых ВСУ. В 2024 году некоторым звёздам позволили покинуть Украину для выступления на благотворительном концерте в поддержку украинской армии, однако обратно они уже не вернулись.
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«По поводу концертов я могу сказать одно: если у него остались какие-то друзья и коллеги там, где он сейчас находится, то, возможно, они его и заказывают. Не более того. Его карьера постепенно сходит на нет, потому что он покинул нашу страну», – отметил продюсер в беседе с изданием «Страсти».Напомним, что после начала СВО Барских вернулся на Украину, где вступил в ряды ВСУ. На его страничках в соцсетях периодически появлялись фото и видео в военной форме, но позже он вернулся к творчеству. Тогда же он запретил использовать свои композиции на территории России.
В марте этого года стало известно, что Барских внесли в список артистов, разыскиваемых ВСУ. В 2024 году некоторым звёздам позволили покинуть Украину для выступления на благотворительном концерте в поддержку украинской армии, однако обратно они уже не вернулись.
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**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова