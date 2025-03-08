Унизил россиян и уехал с любовником* в США: история позора Макса Барских

Макс Барских (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
8 марта 35 лет исполняется певцу Максу Барских. До недавнего времени он являлся победителем музыкальных премий, а его композиции становились хитами. Все серьезно изменилось в 2022 году, когда Барских выступил против России.
О том, как Макс Барских стал известен, правда ли, что он нетрадиционной ориентации*, и почему его не любят даже на Украине — в материале «Радио 1».
Макс Барских (Николай Бортник) родился 8 марта 1990 года в Херсоне. С ранних лет обладал творческими способностями, но проявлял их в изобразительном искусстве. Он 10 лет посвятил местной художественной школе. Вместе с тем Макс неоднократно выступал в школьные годы с молодежными вокальными коллективами на детских музыкальных фестивалях и писал собственные песни.
Когда Барских было 11 лет, его отец ушел из семьи. По его словам, в детстве он страдал от отцовских побоев и его алкогольной зависимости.
Переломным моментом в жизни молодого человека стал период, когда он выбирал вуз. Близкие настаивали, чтобы Макс поступил в академию внутренних дел. Однако он решил стать студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, куда был зачислен без промедлений.
Примечательно, что певец также участвовал в «Фабрике звезд – 2» в 2008 году, продюсером которого была Наталия Могилевская. Этот момент можно считать началом его музыкальной карьеры.
Неординарность, раскованность и умение правильно преподнести себя помогли Барских быстро завоевать сердца поклонников. В рамках проекта Макс презентовал две песни — «Незнакомка» и «Аномалия», которые стали лидерами хит-парадов большинства музыкальных радио- и телеэфиров.
Был и скандальный момент в начале его карьеры. Во время одного выступления певец прямо на сцене достал из кармана острый предмет, которым стал наносить себе порезы. Скандальный поступок вызвал настоящую истерику зрителей. По словам Барских, этот перфоманс он посвятил Светлане Лободе, которая так и не ответила ему взаимностью. После этого Макса стали обсуждать в украинских СМИ, характеризуя его поступок на сцене как удачный пиар-ход. Проект «Фабрика звезд» исполнитель покинул сам, решив, что сольная работа быстрее принесет признание и карьерный рост.
В 2009 году Макс Барских презентовал дебютный сольный альбом 1: Max Barskih, в который вошли 13 ярких песен. Наряду с этим артист за год записал четыре клипа, ставших украинскими хитами.
Через год Макс успешно прошел отборочные пробы в музыкальную новеллу «Мадемуазель Живаго» и был приглашен на роль в этой картине. Макс Барских и Лара Фабиан исполнили главные роли в одной из 11 серий «Мадемуазели Живаго».
Барских является обладателем следующих премий: «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года», «Хрустальный микрофон» в номинации «Певец года», «Видео года» и «Лучшее мужское представление» на OE Video Music Awards в Латвии.
Параллельно с песнями на русском языке в 2015 году репертуар певца пополнился треками на английском, которые он выпустил от имени своего альтер эго MICKOLAI.
В 2018 год Барских гастролировал по США. В график концертов вошли семь американских городов, а также один в Канаде.
После начала СВО в 2022 году Макс выпустил песню «Чекай мене» на украинском языке и перестал появляться в медиапространстве. Затем он заявил, что второй раз меняет псевдоним — отныне он Mick Sunday. По его словам, перемена связана с желанием покорить американцев.
Далее Барских выпустил клип на композицию I FEEL GOOD, в котором он танцует в окружении полуголых мужчин и девушек. Но даже украинцы восприняли эту новость в штыки: многие обвинили Макса в том, что он сыграл на показ, когда выпустил две песни на украинском языке.
Про личную жизнь артиста известно немногое. В его биографии пиар-романом стала интрижка Макса Барских со Светланой Лободой. Ещё во время «Фабрики звёзд» певец старательно делал вид, что безумно влюблён в девушку. В 2017 году на одном из концертов Макс поцеловал Светлану на сцене. Всё это было сделано для привлечения внимания публики.
По данным некоторых источников, Барских стал геем* задолго до получения славы. Его анкета мелькала на сайте знакомств, а в описании недвусмысленно было сказано об интересе к мальчикам. Автор и создатель шоу «Орёл & Решка» Алан Бадоев, на тот момент женатый на телеведущей Жанне Бадоевой, и Барских познакомились на украинском шоу «Караоке на Майдане». С того момента пара стала неразлучной. Стоит отметить, что Бадоев спродюсировал и снял почти все клипы музыканта. Вскоре стало известно, что Макс и Алан больше не поддерживают отношения.
В феврале 2022 года Макс Барских, который много лет зарабатывал на концертах и корпоративах в России, вдруг раскритиковал россиян. Дошло до того, что он записал видеообращение, в котором «проехался» по российским фанатам. В сети разгорелся нешуточный скандал. Тогда рэпер Тимати ответил украинскому певцу, не стесняясь в выражениях.
Вскоре Барских заявил, что никогда больше не приедет в Россию и даже запретил слушать свои треки россиянам. Деньги за отменённые концерты он обещал переслать в фонд гуманитарной помощи Украины. В апреле 2022 года Максу Барских запретили въезд в Россию на 50 лет.
Сейчас Барских проживает в Штатах. Судя по фотографиям, которые русофоб публикует в своем блоге, его жизнь складывает несладко.
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Биография
Макс Барских (Николай Бортник) родился 8 марта 1990 года в Херсоне. С ранних лет обладал творческими способностями, но проявлял их в изобразительном искусстве. Он 10 лет посвятил местной художественной школе. Вместе с тем Макс неоднократно выступал в школьные годы с молодежными вокальными коллективами на детских музыкальных фестивалях и писал собственные песни.
Когда Барских было 11 лет, его отец ушел из семьи. По его словам, в детстве он страдал от отцовских побоев и его алкогольной зависимости.
Переломным моментом в жизни молодого человека стал период, когда он выбирал вуз. Близкие настаивали, чтобы Макс поступил в академию внутренних дел. Однако он решил стать студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, куда был зачислен без промедлений.
«Фабрика звезд»
Примечательно, что певец также участвовал в «Фабрике звезд – 2» в 2008 году, продюсером которого была Наталия Могилевская. Этот момент можно считать началом его музыкальной карьеры.
Неординарность, раскованность и умение правильно преподнести себя помогли Барских быстро завоевать сердца поклонников. В рамках проекта Макс презентовал две песни — «Незнакомка» и «Аномалия», которые стали лидерами хит-парадов большинства музыкальных радио- и телеэфиров.
Был и скандальный момент в начале его карьеры. Во время одного выступления певец прямо на сцене достал из кармана острый предмет, которым стал наносить себе порезы. Скандальный поступок вызвал настоящую истерику зрителей. По словам Барских, этот перфоманс он посвятил Светлане Лободе, которая так и не ответила ему взаимностью. После этого Макса стали обсуждать в украинских СМИ, характеризуя его поступок на сцене как удачный пиар-ход. Проект «Фабрика звезд» исполнитель покинул сам, решив, что сольная работа быстрее принесет признание и карьерный рост.
Карьера
В 2009 году Макс Барских презентовал дебютный сольный альбом 1: Max Barskih, в который вошли 13 ярких песен. Наряду с этим артист за год записал четыре клипа, ставших украинскими хитами.
Через год Макс успешно прошел отборочные пробы в музыкальную новеллу «Мадемуазель Живаго» и был приглашен на роль в этой картине. Макс Барских и Лара Фабиан исполнили главные роли в одной из 11 серий «Мадемуазели Живаго».
Барских является обладателем следующих премий: «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года», «Хрустальный микрофон» в номинации «Певец года», «Видео года» и «Лучшее мужское представление» на OE Video Music Awards в Латвии.
Параллельно с песнями на русском языке в 2015 году репертуар певца пополнился треками на английском, которые он выпустил от имени своего альтер эго MICKOLAI.
Макс Барских (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
В 2018 год Барских гастролировал по США. В график концертов вошли семь американских городов, а также один в Канаде.
После начала СВО в 2022 году Макс выпустил песню «Чекай мене» на украинском языке и перестал появляться в медиапространстве. Затем он заявил, что второй раз меняет псевдоним — отныне он Mick Sunday. По его словам, перемена связана с желанием покорить американцев.
Далее Барских выпустил клип на композицию I FEEL GOOD, в котором он танцует в окружении полуголых мужчин и девушек. Но даже украинцы восприняли эту новость в штыки: многие обвинили Макса в том, что он сыграл на показ, когда выпустил две песни на украинском языке.
Личная жизнь
Про личную жизнь артиста известно немногое. В его биографии пиар-романом стала интрижка Макса Барских со Светланой Лободой. Ещё во время «Фабрики звёзд» певец старательно делал вид, что безумно влюблён в девушку. В 2017 году на одном из концертов Макс поцеловал Светлану на сцене. Всё это было сделано для привлечения внимания публики.
Светлана Лобода (Фото: Телеграм @lobodaofficial)
По данным некоторых источников, Барских стал геем* задолго до получения славы. Его анкета мелькала на сайте знакомств, а в описании недвусмысленно было сказано об интересе к мальчикам. Автор и создатель шоу «Орёл & Решка» Алан Бадоев, на тот момент женатый на телеведущей Жанне Бадоевой, и Барских познакомились на украинском шоу «Караоке на Майдане». С того момента пара стала неразлучной. Стоит отметить, что Бадоев спродюсировал и снял почти все клипы музыканта. Вскоре стало известно, что Макс и Алан больше не поддерживают отношения.
Макс Барских и поддержка Украины
В феврале 2022 года Макс Барских, который много лет зарабатывал на концертах и корпоративах в России, вдруг раскритиковал россиян. Дошло до того, что он записал видеообращение, в котором «проехался» по российским фанатам. В сети разгорелся нешуточный скандал. Тогда рэпер Тимати ответил украинскому певцу, не стесняясь в выражениях.
Вскоре Барских заявил, что никогда больше не приедет в Россию и даже запретил слушать свои треки россиянам. Деньги за отменённые концерты он обещал переслать в фонд гуманитарной помощи Украины. В апреле 2022 года Максу Барских запретили въезд в Россию на 50 лет.
Макс Барских сейчас
Сейчас Барских проживает в Штатах. Судя по фотографиям, которые русофоб публикует в своем блоге, его жизнь складывает несладко.
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