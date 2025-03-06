Верка Сердючка пожаловалась, что власти Украины не выпустили её за границу

Андрей Данилко (Верка Сердючка) – фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Минкульт Украины не выпустил певца Андрея Данилко, более известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, из страны. Все его зарубежные концерты перенесены.
27 февраля ведомство объявило, что с 3 марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. Такая мера принята в связи с тем, что многие из них после пересечения границы уже не возвращаются на Украину.
По словам советника главы Минкульта Дмитрия Золотухина, более 500 деятелей культуры и представителей СМИ призывного возраста не вернулись на родину после отъезда.
В личном блоге Данилко написал, что, несмотря на заранее поданные документы, группе VERKA SERDUCHKA & BAND запретили выезд за границу.
Таким образом, перенесены на другие даты концерты в Лондоне, Праге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Аликанте.
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По словам советника главы Минкульта Дмитрия Золотухина, более 500 деятелей культуры и представителей СМИ призывного возраста не вернулись на родину после отъезда.
В личном блоге Данилко написал, что, несмотря на заранее поданные документы, группе VERKA SERDUCHKA & BAND запретили выезд за границу.
Таким образом, перенесены на другие даты концерты в Лондоне, Праге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Аликанте.
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Анастасия Чинкова