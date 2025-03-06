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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Верка Сердючка пожаловалась, что власти Украины не выпустили её за границу

Верка Сердючка пожаловалась, что власти Украины не выпустили её за границу

Андрей Данилко (Верка Сердючка) – фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Андрей Данилко (Верка Сердючка) – фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Минкульт Украины не выпустил певца Андрея Данилко, более известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, из страны. Все его зарубежные концерты перенесены.
27 февраля ведомство объявило, что с 3 марта прекратит выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и деятелям искусств. Такая мера принята в связи с тем, что многие из них после пересечения границы уже не возвращаются на Украину.

По словам советника главы Минкульта Дмитрия Золотухина, более 500 деятелей культуры и представителей СМИ призывного возраста не вернулись на родину после отъезда.

В личном блоге Данилко написал, что, несмотря на заранее поданные документы, группе VERKA SERDUCHKA & BAND запретили выезд за границу.

Таким образом, перенесены на другие даты концерты в Лондоне, Праге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Аликанте.

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«Занялся серьезно фигурным катанием»: Мария Миронова впервые рассказала о сыне, которого родила в 46 лет
06 марта 2025, 20:35

Мария Миронова (Фото: Инстаграм* @mariya_mironova_actress)

Актриса Мария Миронова — мама двух мальчиков. Младший, Федор, появился на свет, когда артистке было 46 лет. Она мало рассказывала о жизни сына.
Однако Миронова слегка приоткрыла завесу тайны и поделилась, что Федор начал всерьез заниматься фигурным катанием.

Мальчик родился в 2019 году. Отца ребенка Мария тогда предпочла скрыть. Но судачат, что избранник актрисы — молодой бизнесмен.

Сейчас пятилетний Федор неравнодушен к фигурному катанию. В большой спорт сын Мирновой пришел после того, как Мария перевоплотилась в маму фигуриста в картине «Роднина».

«Для меня этот фильм оказался пророческим. После того как я отснялась в этом фильме, мой сын через энное количество месяцев занялся серьезно фигурным катанием. Теперь часть моей жизни я провожу на льду, причём очень большую часть», — отметила артистка в беседе с mk.ru.

Миронова сейчас проводит на льду огромное количество времени. Мам фигуристов и других спортсменов актриса назвала великими женщинами. Мария подчеркнула, что родителям юных дарований необходимо обладать большой силой духа.

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#родители
#актриса
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Девушка Павла Дурова новыми фото опровергла слухи о беременности
06 марта 2025, 20:18

Павел Дуров и Юлия Вавилова (фото: Telegram @julivavilovaa)

Девушка Павла Дурова отреагировала на слухи о своей беременности, опубликовав серию свежих снимков.
На кануне в сети начали активно обсуждать, что миллиардер и его возлюбленная ждут ребёнка. поводом для слухов стал стрим Юлии Вавиловой, на котором она встала боком к камере и засветила округлившийся живот. Поклонники принялись поздравлять девушку, но, видимо, зря.

Сегодня в своём Telegram-канале 24-летняя блогер опубликовала кадры, на которых продемонстрировала плоский живот. Правда, несмотря на это, в соцсетях всё равно не унимаются и пишут о беременности девушки.

Юлия Вавилова (фото: Telegram @julivavilovaa)

На снимках Вавилова позирует в песчаных дюнах в белом топе и лосинах. В качестве украшений она выбрала аксессуары от бренда Van Cleef. Также в кадр попала белая сумка Hermes.

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Девушка, обвинившая Оксимирона* в растлении, подала на него заявление в Следственный комитет
06 марта 2025, 20:05

Оксимирон* (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Одна из девушек, обвинивших 40-летнего рэпера Оксимирона* в изнасиловании, обратилась с официальным заявлением в Следственный комитет России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на её адвоката Константина Ерохина.
Виктория рассказала, что познакомилась с музыкантом в 2008 году, когда ей было 13 лет. После этого они долго переписывались, в том числе на темы сексуального характера. В 2011 году, когда девушке исполнилось 16 лет, Оксимирон*, как утверждает жертва, изнасиловал её на концерте в Уфе.

Накануне вышел новый выпуск подкаста журналистки Насти Красильниковой «Дочь разбойника». Его гостями стали три девушки, которые поделились своим опытом общения с Оксимироном* в 2008-2013 годах, когда им было от 13 до 15 лет. Все они утверждают, что рэпер сначала знакомился с ними через соцсети, затем приглашал на свои концерты, после которых принуждал к сексу.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, объявлен в розыск
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#изнасилование
#педофилия
#дети
#рэп
#музыкант
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«Если хотите поругаться, назовите меня Димой»: Митя Фомин объяснил отказ от настоящего имени
Митя Фомин объяснил, почему отказался от настоящего имени
06 марта 2025, 19:50

Митя Фомин (фото: Telegram @mitya_fomin)

51-летнего Митю Фомина на самом деле зовут Дмитрий. Однако певец наотрез отказывается выступать под своим настоящим именем.
«Когда меня спрашивают, как долго ещё я планирую быть Митей, то я не понимаю вопроса. Внутри-то я себя ощущаю на 19! Меня уже называют и дядя Митяй, и Дмитрием Анатольевичем, и я все имена приемлю. Но если хотите со мной разругаться, просто назовите меня Димой, и вот тогда мы навсегда расстанемся», – пояснил исполнитель хита «Все будет хорошо».
Артист рассказал, что его детство прошло в Новосибирске, где его всегда называли Митей. Так делали как родители, так и друзья, поэтому Фомин привык именно к такому обращению.

Певец подчеркнул, что нельзя отбирать у людей право выбирать имена. К тому же, продолжил Фомин, он носит очень литературное имя.

«Никогда вы не найдёте ни у Бунина, ни у Чехова, ни у Достоевского Димы в их произведениях. Всегда Митя! Митя Карамазов, «Митина любовь», – подчеркнул артист.
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«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается

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#артист
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«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается
Бузова поблагодарила сестру за подарок только спустя два месяца после дня рождения
06 марта 2025, 19:15

Анна и Ольга Бузовы (фото: Telegram @annabuzova1)

Ольга Бузова после нескольких неприятных ссор перестала общаться с младшей сестрой. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.
20 января Ольга отметила свой день рождения, на который пригласила и Анну. А сегодня, спустя больше месяца внезапно обратилась к ней и поблагодарила за подарок.

Бузова была настолько занята, что добралась до презента только сейчас. Выяснилось, что Анна преподнесла ей в подарок сильную рубашку. Ольга примерила её, поблагодарила сестру и даже назвала её «лапой».

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#конфликт
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