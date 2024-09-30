Умер легендарный кантри-музыкант и актёр Крис Кристоферсон

Фото: РИА Новости/Олег Макаров
В США на 88-м году жизни скончался знаменитый актёр и исполнитель песен в стиле кантри Крис Кристоферсон. В нашей стране он стал известен ещё в советское время после выхода на экраны фильмов «Вспышка» и «Конвой».
О смерти артиста сообщило информационное агентство Reuters. Российский зритель мог запомнить Кристоферсона по роли охотника на вампиров Абрахама Уистлера в трилогии «Блэйд». За роль в фильме «Звезда родилась» 1976 года, в котором партнёром актёра была Барбара Стрейзанд, актёр был удостоен премии «Золотой глобус».
У себя на родине уроженец Техаса Кристоферсон известен как автор-исполнитель песен в стиле фолк и кантри, пожалуй, даже больше, чем как киноактёр. Он выступал и записывал альбом вместе с Дженис Джоплин. Его песня Sunday Morning Coming Down в 1970 году получила награду «Песня года» от Ассоциации кантри-музыки. В 2016 году певец и автор песен стал лауреатом «Грэмии», главной премии в мире музыки.
Кристоферсон всегда говорил, что на своём надгробии он хотел бы видеть строки из песни Леонарда Коэна «Bird on a Wire»: «Как птица на проводе, как пьяный в полуночном хоре я пытался по-своему быть свободным».
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У себя на родине уроженец Техаса Кристоферсон известен как автор-исполнитель песен в стиле фолк и кантри, пожалуй, даже больше, чем как киноактёр. Он выступал и записывал альбом вместе с Дженис Джоплин. Его песня Sunday Morning Coming Down в 1970 году получила награду «Песня года» от Ассоциации кантри-музыки. В 2016 году певец и автор песен стал лауреатом «Грэмии», главной премии в мире музыки.
Кристоферсон всегда говорил, что на своём надгробии он хотел бы видеть строки из песни Леонарда Коэна «Bird on a Wire»: «Как птица на проводе, как пьяный в полуночном хоре я пытался по-своему быть свободным».
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Александр Бойцов