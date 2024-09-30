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Умер легендарный кантри-музыкант и актёр Крис Кристоферсон

30 сентября 2024, 11:11
Фото: РИА Новости/Олег Макаров

Фото: РИА Новости/Олег Макаров

В США на 88-м году жизни скончался знаменитый актёр и исполнитель песен в стиле кантри Крис Кристоферсон. В нашей стране он стал известен ещё в советское время после выхода на экраны фильмов «Вспышка» и «Конвой».
О смерти артиста сообщило информационное агентство Reuters. Российский зритель мог запомнить Кристоферсона по роли охотника на вампиров Абрахама Уистлера в трилогии «Блэйд». За роль в фильме «Звезда родилась» 1976 года, в котором партнёром актёра была Барбара Стрейзанд, актёр был удостоен премии «Золотой глобус».

У себя на родине уроженец Техаса Кристоферсон известен как автор-исполнитель песен в стиле фолк и кантри, пожалуй, даже больше, чем как киноактёр. Он выступал и записывал альбом вместе с Дженис Джоплин. Его песня Sunday Morning Coming Down в 1970 году получила награду «Песня года» от Ассоциации кантри-музыки. В 2016 году певец и автор песен стал лауреатом «Грэмии», главной премии в мире музыки.



Кристоферсон всегда говорил, что на своём надгробии он хотел бы видеть строки из песни Леонарда Коэна «Bird on a Wire»: «Как птица на проводе, как пьяный в полуночном хоре я пытался по-своему быть свободным».

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Интим на камеру и «Белые вечеринки»: принц Гарри, Джастин Бибер, Леди Гага — кто еще замешан в секс-скандале Пи Дидди?
30 сентября 2024, 12:02

Фото: ​соцсети П. Дидди

Трехкратный номинант на премию Грэмми и основатель знаменитого музыкального лейбла Bad Boy Records рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) оказался в эпицентре серьезного скандала. Его обвиняют в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. О том, что известно о громком уголовном деле и кто из знаменитостей еще в нем фигурирует читайте в материале «Радио 1».

Уголовное преследование Пи Дидди: что известно

Фото: соцсети П. Дидди

Пи Дидди попал в поле зрение правоохранителей еще осенью 2023 года. Первым толчком к череде обвинений стало заявление его бывшей подруги и артистки лейбла, известной под именем Кассии (Кассандра Вентура). В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, она обвинила Пи Дидди в жестоком обращении с ней, включая избиения, сексуальное насилие, принуждение к употреблению наркотиков и занятия сексом с другими мужчинами на камеру. Вентура утверждала, что после избиений ее удерживали в отелях, пока заживут травмы. Рэпер, по ее словам, выкупал записи с камер наблюдения, чтобы скрыть улики.

Пи Дидди, в свою очередь, предъявленные ему обвинения отвергал.

Кроме Кассии о противоправных действиях Пи Дидди рассказал также музыкант и продюсер Lil Rod (Родни Джонс — младший). Он обвинил рэпера в сексуальном насилии и домогательствах, а также в невыплате гонорара за его участие в создании альбома. Он сообщил правоохранителям, что на протяжении долгого времени жил в доме Пи Дидди и испытывал на себе физическое воздействие: артист не стеснялся трогать его в интимных местах, требовал, чтобы он приводил эскортниц, и заставлял заниматься сексом на глазах у него. Более того, Lil Rod утверждает, что рэпер принудил его к сексуальной связи с мужчиной, предварительно дав ему алкоголь и наркотики до потери сознания.

Кроме того, продюсер стал первым, кто рассказал о «Белых вечеринках» Пи Дидди, которые стали важной частью обвинений. Рэпер организовывал закрытые мероприятия в своем доме и гостиницах по всему миру, где угощали эскортниц и молодых девушек наркотиками для участия в сексуальных играх с гостями.

По словам прокуратуры, такие практики продолжались в течение 16 лет, а тех, кто собирался обратиться в полицию, угрожали и запугивали.

Доказательства вины Пи Дидди


В феврале этого года CNN показал шокирующее видео, на котором Пи Дидди избивает свою бывшую девушку Кассандру Вентуру. Рэпер позже заявил о желании пройти курс реабилитации.

«Мне искренне жаль. Однако я стремлюсь улучшать себя каждый день. Я не прошу прощения. Я по-настоящему сожалею», — отметил исполнитель.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса сообщил, что ведомство ознакомилось с видеозаписью, но не может предъявить обвинения, так как срок давности по делу о нападении истек. Оказалось, что избиения, которые были зафиксированы на камеру, имели место быть в 2016 году. Тем не менее расследования продолжаются по другим обвинениям, включая секс-рабство, рэкет, изнасилование и принуждение к проституции.

По данным журнала Rolling Stone, четыре женщины и один мужчина свидетельствовали против рэпера, но их имена не раскрываются для защиты от возможного преследования со стороны исполнителя и его сообщников. Известно, что они стали жертвами «Белых вечеринок».

Кто из звезд был вовлечен в «Белые вечеринки»

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

На «Белых вечеринках» Пи Дидди присутствовали многие знаменитости, такие как Бейонсе, Перис Хилтон, Jay-Z, Уилл Смит, принц Гарри, Ким Кардашьян и Леди Гага. За несколько дней до своего ареста Пи Дидди перечислил участников своих мероприятий, среди которых оказался и Джастин Бибер, с ним рэпер познакомился, когда тому было всего 15 лет.

Единственным, кто прокомментировал обвинения против Пи Дидди, стал актер Леонардо Ди Каприо. Он через представителя отметил, что не контактировал с музыкантом последние годы и ничего плохого в этих мероприятиях не видел.

В конце марта следственные органы провели обыск в домах Пи Дидди. Результаты этих мероприятий стали известны только в сентябрьском обвинительном заключении. В документе указано, что в жилищах рэпера нашли более 1000 бутылочек детского масла, большое количество лубрикантов и презервативов, а также оружие с уничтоженными серийными номерами и множество патронов. В социальных сетях появились предположения о том, что Пи Дидди мог использовать эти вещи для организации оргий.

Пи Дидди был арестован 16 сентября и помещен в бруклинский изолятор для знаменитостей. Он объявил голодовку, не признав свою вину, в то время как прокуратура заявила о наличии обширных доказательств. Судья отклонил просьбу правозащитников рэпера о залоге в 50 миллионов долларов, посчитав рэпера опасным для общества.


Связь Пи Дидди и Джастина Бибера

Фото: РИА Новости/Михаил Листопадов


После упоминания Пи Дидди имя Джастина Бибера вновь стало обсуждаемым среди пользователей и журналистов, которые вспомнили, что рэпер когда-то опекал молодого артиста. Многие начали искать архивные записи и нашли видео, где продюсер показывает 15-летнему канадцу свой Lamborghini.

«Мы не можем рассказывать о том, где мы проводим время и чем занимаемся. Но это настоящая мечта для подростка», — отметил Дидди.

Это видео все еще доступно на официальном канале Бибера, а рэпер сохранил другой ролик, снятый немного позже. На этом видео молодой Бибер, заикаясь и пытаясь угодить, объясняет Пи Дидди, почему они перестали общаться.
«На самом деле у вас не было моего номера», — говорит он.

Оба ролика стали причиной появления теории о том, что молодой артист мог стать одной из жертв рэпера. Фанаты также вспомнили текст песни «Lonely», в которой Бибер делится своими переживаниями о боли и одиночестве в юности
«Все видели, как мне было плохо, но, похоже, никому не было до этого дела. Меня осуждали за поступки, совершенные в детстве», — говорится в тексте песни исполнителя.

Многие также вспомнили, как Бибер поддержал Билли Айлиш, предложив ей защиту от «самых страшных людей в шоу-бизнесе». После начала скандала с Пи Дидди Джастин исчез из социальных сетей и не дает комментариев, что лишь усиливает подозрения поклонников о том, что он ранее намекал на пережитое насилие.

Кто такой рэпер Пи Дидди

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шон Комбс, родившийся в Нью-Йорке, вырос в Гарлеме и стал будущей звездой рэп-сцены. Его первая кличка «Puff» появилась из-за того, что он тяжело пыхтел от злости. Позже он адаптировал это имя для своей карьеры, став известным как Puff Daddy, P. Diddy и просто Diddy. В начале 90-х американский рэп оказался в состоянии противостояния между двумя студиями: Bad Boy Records, основанной Комбсом в Нью-Йорке, и лос-анджелесской Death Row Records.

Карьера Комбса как продюсера началась с работы с рэпером The Notorious B.I.G. (настоящее имя — Кристофер Уоллес), который стал ключевой фигурой гангста-рэпа того времени. Его главным соперником был Тупак Шакур. Конфликт между артистами выходил за пределы музыкальной сцены и перерастал в реальные столкновения. Шакур даже обвинял Комбса в организации покушения на него в 1994 году, и эти подозрения преследуют рэпера до сих пор.

Звезда лос-анджелесского рэпа погибла в результате стрельбы через два года, а еще через шесть месяцев трагически ушел из жизни и Biggie, став жертвой уличных разборок.

В 1997 году Пи Дидди выпустил свой дебютный альбом «No Way Out», за которым последовали еще четыре пластинки. За свою карьеру он получил четыре премии «Грэмми» и 11 номинаций. На своем лейбле он выпускал альбомы таких артистов, как Мэри Джей Блайдж, Ашера и MGK (Колсон Бейкер).

Пи Дидди также построил успешный бизнес, запустив собственные бренды одежды и алкоголя. По состоянию на 2022 год его состояние оценивалось в один миллиард долларов, что делает его одним из самых богатых хип-хоп артистов после Jay-Z.

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Галкин* не смог продать квартиру за 50 млн, где гостила Пугачева
SHOT: Галкин передумал продавать жилье за 50 млн в Москве, где гостила Пугачева
29 сентября 2024, 16:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Максим Галкин* передумал продавать жилье в Москве, в котором когда-то гостила Алла Пугачева. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что покупать квартиру иноагента за 50 миллионов рублей желающих не нашлось.
По данным издания, шоумен в 2023 году рассчитывал расстаться со своей единственной недвижимостью в России — квартирой площадью 103 квадрата, которая досталась ему от отца, бывшего главы Автобронетанкового управления Министерства обороны РФ.

По информации канала, когда Галкин* сбежал из России, он сначала сдавал трехкомнатную квартиру, но после арендаторов становилось все меньше и меньше. Теперь жилье, в котором по-прежнему прописан шоумен, пустует.

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*Признан иноагентом в РФ
#жильё
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SHAMAN ответил на упреки из-за использования им иностранной техники
28 сентября 2024, 23:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Российский певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) в связи с упреками из-за использования им иностранной техники призвал «недоброжелателей» задуматься, чем вдохновлялись ее создатели. Он высказался об этом в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Он предположил, что источником вдохновения могли стать произведения русских писателей.

«Мы же не знаем, а может быть создатели американских телефонов, технологий, автомобилей… Может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали? Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было?» – задался вопросом исполнитель.

Ранее артист рассказал о том, что помогло ему на пути к успеху. По его словам, именно одержимость позволила ему добиться всего.

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«Сколько можно с пенсией жить»: Что известно о возможной любовнице Максима Галкина* с Украины
28 сентября 2024, 17:55

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фанаты заговорили о возможной любовнице комика-иноагента Максима Галкина* после его гастролей по Америке с шоураннершей из Украины Ириной Заграничной. Что известно о новое подруге мужа Аллы Пугачевой — читайте в материале «Радио 1».
Пока примадонна Алла Борисовна ищет возможность снять с мужа статус иноагента, Максим Галкин* колесит с гастролями по Северной Америке с Ириной Заграничной. Они познакомились на украинской свадьбе в Италии, где Галкин* выступал перед гостями за 100 тысяч долларов. На следующий концерт, в Грузию, Максим и Ирина уже поехали вместе.

Путешествовал с Ириной, пока Алла просила за него в Москве

«Они путешествовали, пока Пугачева колесила по Москве и договаривалась, чтобы с Галкина* сняли статус иностранного агента», — пишет Mash со ссылкой на источник.
Ирина Заграничная позиционирует себя, как организатор концертов, свадеб и других мероприятий в Одессе. По данным знакомых девушки, Заграничная обещала Галкину* найти богатых фанатов по всему миру и договориться о концертах.
«Заграничная обеспечит его работой, которой в России у него теперь нет. А Пугачева уже ничем помочь не сможет, вон, даже не смогла договориться о снятии с мужа статуса иноагента», — комментируют новые отношения Галкина* посвященные.

Фанаты рады новым отношениям Галкина*

Фанаты тоже оказались рады возможным романтическим отношениям Максима Галкина* с молодой девушкой, пишет News.ru. Новую подругу комика россияне считают куда лучшей партией для Максима, нежели утратившая влияние немолодая жена.
«Это его молодая любовница? Если да, то даже рада за Максима*, сколько можно с пенсией жить», — говорит одна из фанаток.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кстати, о проблемах в семье Пугачевой и Галкина* заговорили еще летом. Сначала странное поведение примадонны фанаты заметили в Юрмале, где сгорбленная и растерянная прима российской эстрады гуляла по улице со своими детьми. Пранкер Сорян тогда предположил, что у Аллы Борисовны началась деменция.
«Обратите внимание, как бывшая примадонна смотрит на Галкина*: она будто не узнает его и пытается вспомнить, где раньше видела этого молодого человека», — сказал тогда Сорян.

Примадонна осунулась и стала тихой

Позже, уже в начале сентября, как раз после слухов о романтических отношениях Галкина* и Заграничной, на странное поведение Пугачевой обратили внимание в Киеве. Там на съемках фильма поп-звезда удивила актеров слишком тихим поведением, что несвойственно ее характеру.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Отказалась от своей звездной причудливости и вела себя спокойно», — рассказала о Пугачевой украинская актриса Татьяна Шелига.
О проблемах со здоровьем у примадонны говорят и ее бывшие коллеги. По словам музыкального критика Сергея Соседова, Пугачева стала хуже выглядеть и давно не следит за собой.
«Зрелище не самое завораживающее. Что касается голоса, то за связками она никогда не следила. Все же помнят ее образ жизни с неправильными привычками», — сказал Соседов.

«На пенсию жены рассчитывать не стоит»

Фанаты предполагают, что к новым отношениям Галкина* могли подтолкнуть не только возрастные болячки, но и финансовое положение Пугачевой. Сначала пара была вынуждена забрать близняшек из московской элитной частной школы, на которую уходили миллионы. После родители не потянули образование и в Израиле, где детей также переводили из одной школы в другую. Теперь, по мнению фанатов, Галкин* вынужден искать другой источник доходов.
«А как же ему жить? На пенсию, даже повышенную, рассчитывать не стоит, ведь он не может полагаться на свою пенсионерку-жену. Для такого человека деньги, как известно, не имеют запаха», — комментировала финансовое положение пары светская львица Алена Кравец.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
По последним данным, Максим все также колесит с концертами по миру в сопровождении Ирины. После скандала в Арабских Эмиратах, где комика оштрафовали на 2,4 млн рублей за националистическое приветствие украинцев, Галкин* запретил зрителям снимать и фотографировать свои концерты.

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*Признан иноагентом в РФ
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#любовь
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Уехавший в США певец Никита Пресняков накопил долги по коммуналке в Москве
Суд взыскал с музыканта Никиты Преснякова задолженность по ЖКХ
27 сентября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Суд

Мировой суд Москвы взыскал с музыканта Никиты Преснякова задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда 27 сентября.
Приказ о взыскании вынес мировой судья судебного участка 451 Мещанского района Москвы. Как выяснилось, артист задолжал за содержание и текущий ремонт общего домового имущества многоквартирного дома.

Сумма взыскания не уточняется.

Никита Пресняков — сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте. Ранее сообщалось, что внук примадонны Аллы Пугачевой разводится с супругой — моделью Аленой Красновой. Сейчас артист живет в США, куда переехал сразу после начала СВО. Сообщается, что российский певец за границей испытывает творческий кризис.

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Доктор Мясников: болезнь Анфисы Чеховой сделала ее долгожителем
27 сентября 2024, 17:13

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Анфиса Чехова страдает от генетического синдрома Жильбера — заболевания печени, из-за которого у нее появляется желтуха и пигментация на лице. Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников пояснил, что данное заболевание не опасно, если соблюдать правила.
«Тут действительно очень многое зависит от генетики. Синдром Жильбера — наиболее распространенное наследственное расстройство обмена билирубина, которое встречается у 14 % населения. То есть это не такая уж и редкость. Симптомом может быть периодическое пожелтение кожи и белков глаз», — пояснил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Однако он отметил, что специального лечения донное заболевание не требует. При синдроме Жильбера, по словам доктора, снижается риск атеросклеротической болезни сердца, рака толстой кишки и легких. Кроме того, у людей с этим недугом замечен низкий процент смертности по сравнению с остальными.

Мясников уточнил, что, соблюдая все правила, Чехова сможет значительно увеличить свою продолжительность жизни.

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«Поднимает вялую сардельку»: как Синицына увела Бондарчука из семьи и едва не разрушила брак Собчак
27 сентября 2024, 13:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Сети бурно обсуждается возможный развод Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Поклонники знаменитой пары заметили, что в последнее время супруги редко появляются вместе на публике и не носят обручальных колец. Кроме того, известна даже предполагаемая причина неурядиц в семействе. Многие уверены, что режиссер намерен оставить супругу из-за увлечения молодой актрисой Софьей Синициной. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Брак Бондарчука с Андреевой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в сентябре 2019 года. Режиссер и его избранница устроили роскошное торжество в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга. Паулина младше Федора на 21 год, что вызывало немало пересудов. В браке у них родился сын Иван. Мальчику сейчас три года.


Предполагаемый роман Бондарчука и Синициной


По слухам, 57-летний Федор и 29-летняя Софья сблизились во время работы над сериалом «Чистые». Проект изобилует весьма откровенными сценами, в том числе с участием Синициной. Бондарчук выступил в фильме как продюсер.

Известно, что у артистки есть дочь Мия, рожденная от сына Олега Табакова. До свадьбы со звездным наследником не дошло, но Павел принимает активное участие в жизни маленькой девочки.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Синициной также приписывали роман с нынешним супругом Ксении Собчак Константином Богомоловым. Несколько лет назад Софья якобы едва не разрушила счастье журналистки.

Роковая Синицына однажды прилюдно поиздевалась над соперницей, повторив ее пикантное фото с книгой. Только сделала это весьма изощренно, позируя с томиком Маркеса «О любви и прочих бесах». К слову, в этот же период Богомолов поставил свой спектакль «Бесы». Впрочем, информация о романе так и осталась на уровне слухов.


Реакция Синициной на слухи о романе с Бондарчуком


Тем временем Софья Синицына насмехается над слухами о своем романе с влиятельным режиссером.

«Сегодня отличный день, как будто у меня день рождения – столько поздравлений!» – написала она в социальных сетях.

При этом однозначного опровержения девушка не озвучила.

Психолог Степанова про развод Бондарчука


Известная своими скандальными высказываниями психолог Вероника Степанова не прошла мимо новостей о разводе звездной пары.

«Теперь Софья Синицына поднимает деду Фёдору вялую сардельку», — съязвила Степанова в своем телеграм-канале.

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«Готовился к ее смерти»: на что живет Шепелев после смерти Фриске, где наследство и куда пропали ее украшения

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«Готовился к ее смерти»: на что живет Шепелев после смерти Фриске, где наследство и куда пропали ее украшения
27 сентября 2024, 12:03

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти супруги Жанны Фриске живет тихой семейной жизнью и воспитывает вместе с дизайнером Екатериной Тулуповой троих детей. Однако активная покупка недвижимости вновь привлекла к бывшему мужу солистки «Блестящих» внимание общественности. Кто обвинил Шепелева в растрате денег Фриске и на какие средства на самом деле живет телеведущий – в материале «Радио 1».

Шепелев активно скупает недвижимость


В последнее время Шепелев со своей супругой активно занимаются покупкой недвижимости. Фотографиями нового загородного дома Екатерина Тулупова ранее поделилась в социальных сетях. Семья уже начала планировать ремонт и принимать поздравления от своих подписчиков.

«Я не собиралась этого делать, но когда увидела это место, не смогла устоять. Дача великолепна, с историей и всеми чертежами. У меня есть планы по ее развитию, но мне нужно два года», – заявила Тулупова.

Семья намерена использовать новое жилье для отдыха от городской суеты, встреч семейных праздников и летних каникул, и, казалось бы, в жизни Шепелева наконец-то наступила гармония.

Тем не менее некоторые поклонники выразили недовольство и заподозрили телеведущего в том, что он продолжает тратить наследство покойной Жанны Фриске, предназначенное их общему сыну Платону.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Конфликт с семьей Фриске


Напомним, экс-солистка группы «Блестящие» скончалась в 2015 году от рака, после чего ее семья оказалась втянута в судебные разбирательства с Шепелевым из-за наследства. Несмотря на множество попыток добиться мирного разрешения ситуации, родители Жанны Фриске так и не смогли простить Дмитрия Шепелева за его поступки. Отец певицы продолжает убеждать общественность в том, что бывший зять безжалостно тратит наследство сына Платона на свою новую семью.

«Это просто издевательство. Когда-то на счете Платона было 200 000 евро, а сейчас лишь шесть. У меня есть выписка. Эти средства должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавнo приобрел новый автомобиль и поддерживает свою семью на эти деньги», – заявил Владимир Фриске в интервью «Пятому каналу».


Болезнь и смерть Жанны Фриске


Дмитрий и Жанна встретились в 2011 году на съемках одной из телевизионных программ. Их роман долгое время оставался в тайне. Постепенно Фриске стала все реже появляться на публике, а в декабре 2012 года пара объявила о грядущем пополнении в семье. Хотя певица мечтала о свадьбе, их отношения не были официально оформлены. В 2013 году у них родился сын, которого назвали Платоном.

Перед тем как мальчик появился на свет, врачи предупреждали супругов о высоких рисках для здоровья Жанны во время родов. Тем не менее пара решилась на этот шаг, осознавая все последствия. Позднее стало известно, что известная личность, мечтавшая о материнстве, прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Некоторые специалисты полагают, что именно это могло стать триггером для возникновения раковых клеток.

К сожалению, семейное счастье Жанны и ее партнера оказалось недолгим — у Фриске диагностировали глиобластому, которую невозможно было удалить хирургически.

Состояние певицы быстро ухудшалось, и ее близкие делали все возможное, чтобы оградить ее от слухов и посторонних взглядов. В итоге родители звезды обратились к россиянам с просьбой о финансовой поддержке, так как ей была необходима значительная сумма для лечения за границей.

Благодаря совместным усилиям удалось собрать около 70 миллионов рублей на лечение знаменитости. Однако вскоре выяснилось, что эти средства не дошли до Фриске. По словам её семьи, предприимчивый Шепелев присвоил все собранные деньги, которые предназначались для тяжелобольной.

«Он подготавливал себе мягкое местечко после ее смерти. Так как все карты были у него, он тратил по 20 миллионов едва ли не каждую неделю!», – говорила сестра певицы Наталья Фриске в эфире телешоу.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Из собранных средств певица пожелала перевести 32 619 851 рубль на лечение девяти детей, страдающих от онкологических заболеваний. Еще 11 636 146 рублей были направлены на оплату медицинских счетов и лекарств. В результате на счету семьи осталось 25 011 790 рублей, которые после смерти Жанны убитые горем родители певицы так и не увидели.

Позже родители певицы также утверждали, что Шепелев еще при жизни своей возлюбленной снимал с ее карты деньги, на которые построил дом в Подмосковье. Отмечалось, что общая площадь особняка достигала 400 квадратных метров. По словам родственников Фриске, Шепелев присвоил и украшения больной певицы, а также ее некоторые дорогостоящие личные вещи.

«Человек – падаль. Не нужна она была ему. Ему нужны были ее деньги. Когда она болела, его неоднократно ловили в ночном клубе где-то в Химках – он кутил, пока она загибалась. Он гнилой человек. Его и с телевидения убрали поэтому. Жанна его поставила, а без нее все поняли, что он за фрукт. Его и звезды все ненавидят», – говорил отец Фриске.

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«Уединилась с мужчинами»: зрители концертов Орбакайте в США раскрыли «грязные» факты о ее гастролях
27 сентября 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

После убытия из России и заявлений о том, что вернуться на Родину возможно только, когда настанут «лучшие времена», Кристина Орбакайте продолжает свой гастрольный тур по Северной Америке. Однако то, какие площадки певица выбирает для выступлений шокировало ее поклонников. Подробнее о том, как зарабатывает артистка в США расскажет редакция «Радио 1».

Кристина Орбакайте уехала из России


В интервью телеканалу RTVI Кристина Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России и провела финальный концерт этой весной.

«В Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны. Мой как бы заключительный концерт в России <…> Не получилось у меня больше проехаться по России. В общем я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни», – сказала артистка.


Продажа недвижимости


По данным СМИ, дочь примадонны выставила на продажу две свои квартиры в центре Москвы. Апартаменты находятся в элитном жилом комплексе «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Квартиры площадью 260 и 226 квадратных метров с панорамными видами выставлены за 200 миллионов рублей за каждую.

В жилом комплексе есть фитнес-центр, салон красоты, автомойка, техцентр.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Выступания Орбакайте в США


В Северной Америке, где Кристина Орбакайте преимущественно находится в настоящее время, она обещает зрителям программу «The best», включающую её самые известные хиты и яркое шоу с хореографической группой. Однако интерес к её концертам оказался невелик: залы заполняются едва наполовину, что ставит под сомнение финансовую целесообразность мероприятий.

Посетители концертов отмечают, что певица выбрала для выступлений довольно необычные площадки, вероятно, чтобы сэкономить. Например, жители Ванкувера рассказали о «старом и грязном театре», в то время как более современные и комфортные залы оказались слишком дорогими для её бюджета.
«Мне очень понравилось. Но вот театр – просто катастрофа. Он такой старый и грязный», – делится впечатлениями посетительница концерта Орбакайте.

Она также отметила, что после выступления певица куда-то уединилась с двумя представительными мужчинами, которые не были похожи на личную охрану.

«Стоит только догадываться, как Орбакайте там зарабатывает на жизнь. Возможно, после концерта было продолжение», – поделились внимательные зрители.
Пользователи Сети также не остались в стороне и принялись активно комментировать гастрольный тур артистки. Общественность обвинила Орбакайте в «продажности».

«В России выступали в Кремлевском дворце, во дворцах спорта и на стадионах. А теперь стали по сараям выступать. Продажная и грязная семейка», – возмутилась подписчица артистки.

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