Выяснилось, когда вынесут приговор экс-супругу Лерчек по делу о фитнес-марафонах

Суд в Москве 13 апреля огласит приговор экс-супругу Лерчек по делу о фитнес-марафонах

Валерия Чекалина/Лерчек и Артем Чекалин (Фото: Instagram* @ler_chek)

Гагаринский суд Москвы огласит приговор предпринимателю Артему Чекалину по делу о финансовых махинациях. Это случится завтра, сообщает ТАСС.





Напомним, что бывшему мужу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) инкриминируют незаконные валютные операции на сумму свыше 250 миллионов рублей, вырученных от продажи фитнес-марафонов его экс-супруги. Гособвинение запросило для Чекалина 7,5 года колонии общего режима и штраф почти в 200 миллионов рублей.





«Оглашение приговора состоится 13 апреля в 12:30 (мск)», — говорится в материале.