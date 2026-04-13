Выяснилось, когда вынесут приговор экс-супругу Лерчек по делу о фитнес-марафонах

Суд в Москве 13 апреля огласит приговор экс-супругу Лерчек по делу о фитнес-марафонах
Гагаринский суд Москвы огласит приговор предпринимателю Артему Чекалину по делу о финансовых махинациях. Это случится завтра, сообщает ТАСС.
Напомним, что бывшему мужу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) инкриминируют незаконные валютные операции на сумму свыше 250 миллионов рублей, вырученных от продажи фитнес-марафонов его экс-супруги. Гособвинение запросило для Чекалина 7,5 года колонии общего режима и штраф почти в 200 миллионов рублей.
«Оглашение приговора состоится 13 апреля в 12:30 (мск)», — говорится в материале.Защита обвиняемого настаивает на оправдании. В последнем слове Артем попросил в случае обвинительного приговора назначить условный срок. Он отметил, что если и совершал ошибки, то исключительно в интересах семьи. Более того, вчера выяснилось, что Лерчек составила эмоциональное письмо, обратившись к суду с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу.
Напомним, что ранее у Валерии обнаружили четвёртую стадию рака с метастазами. Сейчас она проходит лечение. Многодетной маме заменили домашний арест на запрет определённых действий, а уголовное дело приостановили до улучшения здоровья.