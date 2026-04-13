Халатность экс-чиновника стоила жизни восьмилетней девочке на Чукотке

На Чукотке экс-чиновник получил два года за халатность, приведшую к гибели ребенка
Бывшего чиновника на Чукотке приговорили к двум годам колонии-поселения за халатность, повлекшую по неосторожности смерть ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление СК России по региону.
Согласно материалу, осужденный занимал должность первого заместителя начальника Управления гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа. Он исполнял обязанности начальника регионального учреждения, отвечающего за поиск и спасение людей.
Ранее экс-чиновнику поступила информация о том, что восьмилетняя девочка провалилась под лёд в акватории залива Креста. Чиновник халатно отнёсся к своим обязанностям: не организовал для ребёнка поисково-спасательные операции, в том числе с использованием авиатехники. Девочка не дождалась помощи и умерла от переохлаждения.
Анадырский городской суд приговорил обвиняемого к двум годам колонии-поселения. Кроме того, мужчине запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с властными, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Это ограничение будет действовать на протяжении двух лет.
