Халатность экс-чиновника стоила жизни восьмилетней девочке на Чукотке

13 апреля 2026, 04:00

На Чукотке экс-чиновник получил два года за халатность, приведшую к гибели ребенка

Бывшего чиновника на Чукотке приговорили к двум годам колонии-поселения за халатность, повлекшую по неосторожности смерть ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление СК России по региону.





Согласно материалу, осужденный занимал должность первого заместителя начальника Управления гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа. Он исполнял обязанности начальника регионального учреждения, отвечающего за поиск и спасение людей.



