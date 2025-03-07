«Умываюсь слезами радости»: дочь Сергея Лазарева растрогала звездного отца

Сергей Лазарев с дочерью (Фото: Инстаграм*@lazarevsergey)
41-летний Сергей Лазарев, находясь на гастролях в Ижевске, ежедневно поддерживает связь со своими детьми Никитой и Анной, которые остались в Москве. Певец опубликовал в своем блоге видео, на котором запечатлена его шестилетняя дочь в детском саду.
На кадрах девочка с выражением читает стихотворение, посвященное отцу. По словам Лазарева, ролик очень растрогал его.
Напомним, Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына Никиту, а в 2018 году родилась дочь Анна.
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*Запрещен в РФ
«Моя куколка! Умываюсь слезами радости и умиления! Прислали из детского садика видео! Анюта попросила папе записать! Люблю до луны и обратно!» — подписал ролик исполнитель.
Напомним, Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына Никиту, а в 2018 году родилась дочь Анна.
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Екатерина Коршунова