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Развелась с певцом Русланом Алехно, обвенчалась с миллионером из Франции: как живет звезда «6 кадров» Ирина Медведева

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Актриса Ирина Медведева наиболее известна зрителям как участница скетч-шоу «6 кадров».
Как сейчас складывается жизнь Ирины Медведевой и зачем она переехала жить в Европу, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске в Белоруссии. Ее отец и мать были простыми рабочими.

«Я стала самостоятельной в 16 лет, когда уехала после школы из Бобруйска в Минск. И уже тогда не могла позволить себе просить деньги у родителей. Мои мама с папой трудились на заводе "Белшина"», — делилась актриса в одном из интервью.

После окончания театрального училища в Минске Ирина год проработала в Театре белорусской армии. В 2004-м девушка переехала в Москву.

Карьера


Дебют Медведевой в кино состоялся в 1999 году. Она исполнила эпизодическую роль в сериале «Ускоренная помощь». В сентябре 2004 года артистка начала сниматься в скетч-шоу «Дорогая передача». В 2006 году Ирина вошла в состав группы актеров программы «6 кадров», которая принесла ей широкую известность.

Ирина Медведева (Фото: кадр из выпуска «6 кадров»)

«Наконец-то у меня появилась стабильная и интересная работа, я почувствовала надежную почву под ногами», — говорила Медведева.

Также актриса снялась в фильмах «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Агония страха», «Новогодний брак», «Ошибки любви», «Муж счастливой женщины» и других. Фильмография Медведевой насчитывает более 20 проектов.

Примечательно, что Ирина также занималась музыкальной деятельностью. В паре со своим первым мужем, исполнителем Русланом Алехно, она выпустила композиции «Надо подумать» и «Сердце из стекла».

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Личная жизнь


В 2009 году Ирина Медведева вышла замуж за певца Руслана Алехно, с которым до этого встречалась в течение пяти лет.

«Познакомились в Минске, когда я училась в Белорусской академии искусств, а Руслан выступал в Ансамбле песни и танца Вооруженных сил. Но встречаться мы начали уже в Москве», — вспоминала актриса.

Брак продлился всего лишь год. По словам артистки, супруги чувствовали, что вместе они не могут быть счастливыми.

Вторым мужем Ирины стал французский бизнесмен Гийом Буше. Союз был узаконен в 2018 году в Париже. С владельцем химчисток Медведева познакомилась благодаря общей знакомой. Ирина согласилась показать Гийому и его друзьям Москву во время их путешествия.

«Я не ожидала, что Гийом сделает предложение так быстро. Французы обычно встречаются лет по семь, потом делают предложение, а женятся еще через два года. Ну или до этого расстаются. Но в самом начале нашего знакомства я сказала Гийому, что я девушка серьезная, не завожу легких, ни к чему не обязывающих отношений. Еще у нас как-то зашел разговор про детей… Гийом очень хотел детей. А я убеждена, что дети должны рождаться в полноценной семье: сначала люди вступают в брак, а потом уже появляются дети», — признавалась артистка.

Примечательно, что венчание пары состоялось в Елоховском соборе в Москве. Вскоре супруги уехали жить во Францию. В Париже 19 июня 2019 года Медведева родила сына Савелия, а 22 октября 2021 года — дочь Есению. Свою семью Ирина предпочитает не показывать в социальных сетях.

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)

Ирина Медведева и сегодня живет в Париже, но при этом не разрывает свои связи с Россией. В Москве у нее осталась жить мать, также артистка продолжает сниматься для российского кино. По словам артистки, она даже не пыталась найти работу во Франции.

По мнению Медведевой, главный минус жизни в Европе — чрезмерная свобода, в том числе отсутствие цензуры в искусстве.

«В Европе уже чрезмерная свобода и в чем-то даже, на мой взгляд, деградация. Коренные французы сами страдают от этого. Например, мой муж очень любит Россию, потому что здесь сохранились основы культуры, воспитание, традиционные взгляды на семью», — сказала она в одном из интервью.

Чем сейчас занимается Ирина Медведева


Ирина Медведева в 42 года продолжает карьеру в России, но на постоянной основе живет в Париже. Ей приходится разрываться на три страны. За последнее время она успела сняться в Белоруссии и в России.

«В Париже я готовлюсь, учу роли, провожу время с семьей, а в Москве у меня нет свободной минуты, я день и ночь работаю», — отмечала Медведева.

Стоит отметить, что она примет участие в перезапуске телешоу «6 кадров».

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Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ее нос краснеет сразу, как становится хоть чуть-чуть холодно, однако она отметила, что не стесняется этой своей особенности.
«Все интересуются, почему у меня все время красный нос. У меня такое строение – близкое расположение сосудов. Чуть-чуть становится холодно, а здесь достаточно прохладно, и у меня сразу красный нос. Такая физиология, что я могу поделать? Хожу с красным носом», — рассказала поклонникам Муцениеце.

Однако она отметила, что не стесняется этой своей особенности и даже считает свой красный нос очень обаятельным.

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Анна Бузова (Фото: Telegram @annabuzova1)

Младшая сестра звезды российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой Анна, которой уже 36 лет, постоянно вынуждена оправдываться перед подписчиками за отсутствие детей. Она не скрывает, что мечтает о малышах, однако считает, что всему свое время.
Фанаты регулярно задают Анне вопросы о детях и сетуют, что в ее возрасте уже давно пора бы обзавестись потомством.

Напомним, женщина живет с бизнесменом Константином Штрыкиным. Однако официально они не расписаны.

По словам Анны Бузовой, планирование беременности — дело неблагодарное. Она считает, что нужно наслаждаться сегодняшним днем.

«Мы предпочитаем жить ради самой жизни. А вот какие подарки нам преподнесет судьба — одному Богу известно. Но мы их все с радостью и благодарностью примем», — ответила подписчикам младшая Бузова.

Ольга Бузова также не скрывает, что хочет родить. Однако для этого ей сначала нужно найти достойного спутника мужчину.


Известно, что сестры после нескольких неприятных ссор перестали общаться. Какое-то время певица даже не виделась с близкой родственницей, а сейчас они встречаются только по праздникам.

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Андрей Матус, который помогал перевозить вещи Алле Пугачевой и Максиму Галкину* из РФ в Израиль, сообщил, что среди них были зеркало Наполеона III за 24 млн рублей и компотьер, инкрустированный драгоценными камнями, за 22 млн рублей. Об этом он рассказал в интервью шоу «Новые русские сенсации» на НТВ.
По его словам, в декларации были указаны 49 оригиналов и 28 копий работ известных художников. Матус поделился, что стоимость картин варьировалась от 700 до 600 тыс евро. Он отметил, что Галкин* приобретал эти работы на европейских аукционах.

Звездные супруги даже получили разрешение на перевозку драгоценных вещей от Минкульта, но посылка застряла в Шереметьево, так как в ней оказались и незадекларированные ​предметы.

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07 марта 2025, 06:04

Глюкоза (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Глюкоза удивила Сеть лысой головой и странным лицом в новом видео. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), чье поведение часто вызывает вопросы у публики, ответила на последние слухи. Она опровергла идеи о нахождении в рехабе, но ее внешность удивила (и обеспокоила) фанатов.
Прошлый год для Глюкозы был непростым — после скандала на концерте в Красноярске ее обвинили в неадекватности. Тогда она объяснила все депрессией из-за смерти бабушки и приемом антидепрессантов.

5 марта Глюкозу снова заподозрили в употреблении наркотических веществ. В сеть попало видео, на котором артистка странно себя ведет.

В соцсетях артистка любит шокировать — то синие волосы, то сбритые брови и короткая стрижка. На этот раз она подошла к вопросу самым радикальным образом.

Глюкоза (Фото: кадр видео telegram @glukozamusic)

В последнее время певица она почти не выходила в свет, и многие решили, что она снова лечится. В ответ Глюкоза записала видео, где предстала словно совсем «без волос», с лицом, покрытым плотной белой маской.

«Ребятушки, сегодня открыла новости... Все пишут, что я в рехабе. А я не в там! Я в другом месте. Скоро узнаете, в каком», — загадочно обратилась к подписчикам певица.
Фанаты забеспокоились, только больше смущенные внешностью певицы. Люди пишут, что она совсем не похожа на себя прежнюю, и гадают, что с ней творится. В каком таком загадочном месте находится Глюкоза?

«Может, на Марсе отдыхает?», — пошутил один из пользователей, вспомнив типичную внешность «зеленых человечков».
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«Зарабатываю больше нее, мог бы поделиться»: назвавший Ирину Дубцову «сбитой летчицей» Прохор Шаляпин объяснил причины критики
Прохор Шаляпин детальнее объяснил причину критики Дубцовой как «сбитой летчицы»
07 марта 2025, 02:59

Прохор Шаляпин (Фото: кадр из Youtube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио»)

Прохор Шаляпин снова заговорил об Ирине Дубцовой, которую назвал в прошлом «сбитой летчицей», а теперь добавил, что зарабатывает больше нее. Хотя Дубцова и Шаляпин — друзья детства, они давно не общаются. Однако певец высказался о причинах своей критики в адрес «заклятой подруги» новом интервью. Его слова приводит «СтарХит».
В подкасте «НеДудь» на «Новом Радио» 41-летний Шаляпин рассказал, что все началось на съемках шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Там Дубцова нелестно отозвалась о нем, а Прохор был огорчен, ведь он всегда говорил о ней только хорошее.

Ранее Шаляпин не уточнял детали, однако на этот раз раскрыл их.

«Подруга, которая участвовала в этом проекте, сказала: «Прохор, была там с нами Ира, и она о тебе такое наговорила! Мы все в шоке!» Я так удивился, потому что за столько лет, несмотря на то, что она со мной не общалась, я всегда только хорошо о ней говорил. И тут это недоразумение. Думаю, ну, поехала ты, строй свои отношения», — признался экс-участник «Фабрики звёзд».
Прохор Шаляпин (Фото: кадр из Youtube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио»)

Шаляпин добавил, что не обзывал Ирину напрямую, а просто сравнил ее с уходящим поколением артистов. У нее есть хиты, но старые. Сейчас в моде другие имена, вроде Миа Бойки. Сам он шутит, что также хитов не имеет.

«Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит! Учитесь, неудачники!», — заявлял музыкант в подкасте на попытки других людей «уколоть» его самолюбие.
«Трудно оправдать ваше хамство»: Мария Погребняк вступилась за Ирину Дубцову и потребовала извинений от Прохора Шаляпина
«Трудно оправдать ваше хамство»: Мария Погребняк вступилась за Ирину Дубцову и потребовала извинений от Прохора Шаляпина
Напомним, что дружба Прохора с Ириной «заморозилась» после 2011 года. Тогда певец не сумел присутствовать на похоронах отца Дубцовой, и она приняла это близко к сердцу.

Несмотря на размолвку, Прохор уверяет, что все еще с теплом вспоминает общее прошлое и был бы не против наладить отношения.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

«Все, что мне было нужно — увидеться, выпить вина и просто обнять тебя. Потому что ты друг моего детства, и зря ты со мной перестала общаться. (...) И сейчас я даже зарабатываю, наверное, больше, чем ты, и мог бы с тобой поделиться. Хотя Ира всегда богато жила, и я думаю, что она ни в чем не нуждается», — заключил музыкант.
Шаляпин видит в Дубцовой сильную личность с характером лидера. Ему, мягкому и ранимому, сложно с такими людьми. Он считает ее талантливой, богатой и успешной, но дружба не сложилась.

«Ну, что делать? Мы не можем дружить. Остается только отпустить человека», — резюмировал мужчина.
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