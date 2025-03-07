Развелась с певцом Русланом Алехно, обвенчалась с миллионером из Франции: как живет звезда «6 кадров» Ирина Медведева

Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)
Актриса Ирина Медведева наиболее известна зрителям как участница скетч-шоу «6 кадров».
Как сейчас складывается жизнь Ирины Медведевой и зачем она переехала жить в Европу, расскажет редакция «Радио 1».
Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске в Белоруссии. Ее отец и мать были простыми рабочими.
После окончания театрального училища в Минске Ирина год проработала в Театре белорусской армии. В 2004-м девушка переехала в Москву.
Дебют Медведевой в кино состоялся в 1999 году. Она исполнила эпизодическую роль в сериале «Ускоренная помощь». В сентябре 2004 года артистка начала сниматься в скетч-шоу «Дорогая передача». В 2006 году Ирина вошла в состав группы актеров программы «6 кадров», которая принесла ей широкую известность.
Также актриса снялась в фильмах «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Агония страха», «Новогодний брак», «Ошибки любви», «Муж счастливой женщины» и других. Фильмография Медведевой насчитывает более 20 проектов.
Примечательно, что Ирина также занималась музыкальной деятельностью. В паре со своим первым мужем, исполнителем Русланом Алехно, она выпустила композиции «Надо подумать» и «Сердце из стекла».
В 2009 году Ирина Медведева вышла замуж за певца Руслана Алехно, с которым до этого встречалась в течение пяти лет.
Брак продлился всего лишь год. По словам артистки, супруги чувствовали, что вместе они не могут быть счастливыми.
Вторым мужем Ирины стал французский бизнесмен Гийом Буше. Союз был узаконен в 2018 году в Париже. С владельцем химчисток Медведева познакомилась благодаря общей знакомой. Ирина согласилась показать Гийому и его друзьям Москву во время их путешествия.
Примечательно, что венчание пары состоялось в Елоховском соборе в Москве. Вскоре супруги уехали жить во Францию. В Париже 19 июня 2019 года Медведева родила сына Савелия, а 22 октября 2021 года — дочь Есению. Свою семью Ирина предпочитает не показывать в социальных сетях.
Ирина Медведева и сегодня живет в Париже, но при этом не разрывает свои связи с Россией. В Москве у нее осталась жить мать, также артистка продолжает сниматься для российского кино. По словам артистки, она даже не пыталась найти работу во Франции.
По мнению Медведевой, главный минус жизни в Европе — чрезмерная свобода, в том числе отсутствие цензуры в искусстве.
Ирина Медведева в 42 года продолжает карьеру в России, но на постоянной основе живет в Париже. Ей приходится разрываться на три страны. За последнее время она успела сняться в Белоруссии и в России.
Стоит отметить, что она примет участие в перезапуске телешоу «6 кадров».
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*Запрещен в РФ
Биография
Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске в Белоруссии. Ее отец и мать были простыми рабочими.
«Я стала самостоятельной в 16 лет, когда уехала после школы из Бобруйска в Минск. И уже тогда не могла позволить себе просить деньги у родителей. Мои мама с папой трудились на заводе "Белшина"», — делилась актриса в одном из интервью.
После окончания театрального училища в Минске Ирина год проработала в Театре белорусской армии. В 2004-м девушка переехала в Москву.
Карьера
Дебют Медведевой в кино состоялся в 1999 году. Она исполнила эпизодическую роль в сериале «Ускоренная помощь». В сентябре 2004 года артистка начала сниматься в скетч-шоу «Дорогая передача». В 2006 году Ирина вошла в состав группы актеров программы «6 кадров», которая принесла ей широкую известность.
Ирина Медведева (Фото: кадр из выпуска «6 кадров»)
«Наконец-то у меня появилась стабильная и интересная работа, я почувствовала надежную почву под ногами», — говорила Медведева.
Также актриса снялась в фильмах «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Агония страха», «Новогодний брак», «Ошибки любви», «Муж счастливой женщины» и других. Фильмография Медведевой насчитывает более 20 проектов.
Примечательно, что Ирина также занималась музыкальной деятельностью. В паре со своим первым мужем, исполнителем Русланом Алехно, она выпустила композиции «Надо подумать» и «Сердце из стекла».
Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)
Личная жизнь
В 2009 году Ирина Медведева вышла замуж за певца Руслана Алехно, с которым до этого встречалась в течение пяти лет.
«Познакомились в Минске, когда я училась в Белорусской академии искусств, а Руслан выступал в Ансамбле песни и танца Вооруженных сил. Но встречаться мы начали уже в Москве», — вспоминала актриса.
Брак продлился всего лишь год. По словам артистки, супруги чувствовали, что вместе они не могут быть счастливыми.
Вторым мужем Ирины стал французский бизнесмен Гийом Буше. Союз был узаконен в 2018 году в Париже. С владельцем химчисток Медведева познакомилась благодаря общей знакомой. Ирина согласилась показать Гийому и его друзьям Москву во время их путешествия.
«Я не ожидала, что Гийом сделает предложение так быстро. Французы обычно встречаются лет по семь, потом делают предложение, а женятся еще через два года. Ну или до этого расстаются. Но в самом начале нашего знакомства я сказала Гийому, что я девушка серьезная, не завожу легких, ни к чему не обязывающих отношений. Еще у нас как-то зашел разговор про детей… Гийом очень хотел детей. А я убеждена, что дети должны рождаться в полноценной семье: сначала люди вступают в брак, а потом уже появляются дети», — признавалась артистка.
Примечательно, что венчание пары состоялось в Елоховском соборе в Москве. Вскоре супруги уехали жить во Францию. В Париже 19 июня 2019 года Медведева родила сына Савелия, а 22 октября 2021 года — дочь Есению. Свою семью Ирина предпочитает не показывать в социальных сетях.
Ирина Медведева (Фото: Инстаграм* @irina_medvedeva_official)
Ирина Медведева и сегодня живет в Париже, но при этом не разрывает свои связи с Россией. В Москве у нее осталась жить мать, также артистка продолжает сниматься для российского кино. По словам артистки, она даже не пыталась найти работу во Франции.
По мнению Медведевой, главный минус жизни в Европе — чрезмерная свобода, в том числе отсутствие цензуры в искусстве.
«В Европе уже чрезмерная свобода и в чем-то даже, на мой взгляд, деградация. Коренные французы сами страдают от этого. Например, мой муж очень любит Россию, потому что здесь сохранились основы культуры, воспитание, традиционные взгляды на семью», — сказала она в одном из интервью.
Чем сейчас занимается Ирина Медведева
Ирина Медведева в 42 года продолжает карьеру в России, но на постоянной основе живет в Париже. Ей приходится разрываться на три страны. За последнее время она успела сняться в Белоруссии и в России.
«В Париже я готовлюсь, учу роли, провожу время с семьей, а в Москве у меня нет свободной минуты, я день и ночь работаю», — отмечала Медведева.
Стоит отметить, что она примет участие в перезапуске телешоу «6 кадров».
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова