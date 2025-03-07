Развелась с певцом Русланом Алехно, обвенчалась с миллионером из Франции: как живет звезда «6 кадров» Ирина Медведева

Прохор Шаляпин снова заговорил об Ирине Дубцовой, которую назвал в прошлом «сбитой летчицей», а теперь добавил, что зарабатывает больше нее. Хотя Дубцова и Шаляпин — друзья детства, они давно не общаются. Однако певец высказался о причинах своей критики в адрес «заклятой подруги» новом интервью. Его слова приводит «СтарХит».