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«Подрался» с Максаковой, едва не потерял жену из-за пьянства и избегает разговоров о прошлом: тайны Сергея Маковецкого

Сергей Маковецкий (Фото: kremlin.ru)

Сергей Маковецкий (Фото: kremlin.ru)

В 1994 году Сергея Маковецкого назвали лучшим актером Европы. Еще через четыре года ему дали звание народного артиста РФ.
О том, как сложилась жизнь одного из самых успешных российских актеров ​— в ​материале «Радио 1».

Биография


Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Воспитанием будущего артиста занималась мама, поскольку отец ушел из семьи после рождения ребёнка.

«Я видел, что маме не хочется рассказывать об этом, поэтому я не мучил её вопросами. Просто знаю, что он очень сильно обидел её, когда она была беременна мной. Мама с папой пошли в загс, как вдруг отец сказал: «Посиди, сейчас подойду». Мама сидела, ждала, а он пошёл и забрал заявление. Она говорит: "Не позорь меня, нас ждут, столы-то накрыты". После такого всякое могло случиться, но мама, слава Богу, меня родила», — поделился Маковецкий в передаче «Судьба человека».

Примечательно, что отец актера поддерживал контакт с бывшей женой, но с сыном он так и не захотел общаться.

«Как только я появлялся дома, он не переступал порог. Я подумал: "Значит, так тому и быть…" Мама умерла в 2001-м, а я не могу этого ни принять, ни понять. А ведь я не знал до последнего, жив ли мой отец. Как-то встретился со своими братом и сестрой по папе. Они мне и сказали, что его уже нет в живых», — отметил актер.

Мама водила Сергея в хор, учила играть на музыкальных инструментах, также он занимался спортом. В 14 лет Маковецкий увлёкся водным поло. Стоит отметить, что он мог попасть в сборную страны, но мама посчитала, что заниматься этим профессионально не стоит.

Любовь к сцене появилась у юноши благодаря учительнице английского языка, которая стала приглашать его в школьные спектакли.

После окончания школы Маковецкий хотел поступить в киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, однако ему это не удалось. Тогда молодой человек пошел работать в театр имени Леси Украинки монтировщиком декораций.

Спустя год он поехал в Москву, где стал студентом театрального училища им. Щукина.

Карьера


В 1980 году Сергей выпустился из училища и попал в Театр имени Вахтангова. Его дебют на сцене произошел в этом же году в постановке «Старинные водевили». Однако практически десять лет он не получал главных ролей.

В 1989 году Маковецкого позвали сыграть китайца Херувима в спектакле «Зойкина квартира» — после него артист получил премию фестиваля «Московская театральная весна». Год спустя состоялась встреча с режиссёром Романом Виктюком, который позвал Сергея к себе в театр, где в следующие семь лет он играл почти все главные роли.

Через время Маковецкий стал ездить по стране с постановками. При этом он числился в Театре Вахтангова. Его приглашали на серьёзные роли и спектакли, такие как «Мистерия-Буфф», «Роза и крест», «Дядя Ваня», «Амфитрион», а Римас Туминас доверил ему сыграть главного героя в постановке «Евгений Онегин».

Актер снимался в таких проектах, как «Экипаж машины боевой», «Брат-2», «72 метра», «Неваляшка», «12», «Ликвидация», «Дело гастронома № 1», «Вечное возвращение», «Евгений Онегин», «Умельцы», «Годунов», «Грозный», «Пласт» и других. Всего в его фильмографии более 130 работ.

Сергей Маковецкий (Фото: кадр из фильма «Брат-2»)

Примечательно, что Маковецкий также озвучивал князя Киевского в мультфильмах франшизы «Три богатыря».

Личная жизнь


В 1983 году Сергей Маковецкий женился на Елене Демченко, которая старше его на 18 лет. Знакомство пары произошло в Одессе во время съемок картины «Я, сын трудового народа». Демченко — дочь адмирала флота и актриса по образованию.

Для Демченко этот брак стал вторым. От первого мужа у нее остался сын Денис. Общих детей у Сергея и Елены нет. По словам артиста, он не заводил наследников, так как долгое время жил в общежитии.

«Ну куда? В эту комнату?! Я же все-таки мужчина и должен обеспечивать семью. Ну куда я принесу этого младенца? Так случилось, да. Я не стал эгоистом, не стал требовать у Елены ребенка», — рассказывал Сергей.

При этом сына Демченко от первого брака артист принял как родного.

«Я всегда его любил и обожал. И сейчас люблю его и обожаю. Денис очень умный мальчишка, талантливый. Я всегда принимал его сторону, даже если он был не прав. Никогда не ругал его», — отмечал актер.

Сергей Маковецкий с супругой Еленой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Также Сергей признавался, что в молодости у него были проблемы с алкоголем и однажды из-за этого его супруга ушла из дома.

«Был такой отчаянный ежедневный бесовский период. Единственное, что я как-то брал себя в руки и этого никогда не было перед работой, никогда. А после, когда выходные, неслось», — вспоминал артист в одном из интервью.

По его словам, жена и друг, который работал врачом, помогли избавиться от этой зависимости.

«Они были вдвоем, и они с обеих сторон — он со своей точки зрения, с медицинской, а она с человеческой точки зрения — нашли абсолютно нужные мне слова. Нужные слова настолько, что я начал оправдываться. Знаешь, когда тебе в открытую, наотмашь, не жалея... какими словами женщина может тебя отхлестать, если ты ее уже обидел. И друг — с медицинской точки зрения. Он тоже начал говорить, что возможно, чем это чревато и в кого я скоро превращусь. До сих пор вспоминаю — аж жутко!» — делился Маковецкий.

Что известно о конфликте Маковецкого с Максаковой


В ноябре 2022 года заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о драке Сергея Маковецкого с коллегой Людмилой Максаковой во время перелета из Москвы в Новосибирск, куда они летели на гастроли.

По словам Садальского, Маковецкий якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, а Максакова пыталась его успокоить, в результате чего актеры «сцепились в рукопашной схватке».

При этом Сергей информацию о данном инциденте опроверг.

Чем сейчас занимается Маковецкий


Сергей Маковецкий продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Война и мир», «Дядя Ваня», «Пигмалион», «Евгений Онегин», «Мнимый больной».

Сергей Маковецкий (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В 2023 году артист снялся в картинах «Праведник», «Три богатыря и Пуп Земли», «Телохранители» и «Операция „Неман“». В этом году должны выйти ленты «Кулачный» и «Горыныч» с участием актера.

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«Я — патриотка, а ты нахалка»: Аллу Пугачеву разозлили журналисты, заставшие ее врасплох на Кипре
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Сын Ефремова может потерять бизнес
Super: Никита Ефремов может потерять бизнес за долги
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Лолита после отмены концертов начала петь песни Пугачевой на вокзале
Лолита исполнила песню Аллы Пугачевой на вокзале в Санкт-Петербурге
07 марта 2025, 15:40

Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская спела песню Аллы Пугачевой на питерском вокзале.
На видео Лолита в леопардовом пальто и ярко-розовых уггах, пританцовывая, пела хит Аллы Пугачевой «На Тихорецкую состав отправится…».

«Люблю Питерский вокзал с детства! И поезда люблю. Плацкарты, купе проводницы, стоя в тамбуре, на третьей багажной полке! Я везде отъездила. А теперь такая красота на Питерских поездах!» — написала Лолита.

Ранее стлало известно, что Лолита осталась без концертов, её перестали звать на телевидение, фестивали и конкурсы.

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«У них там всё выпукло»: Ирину Алферову покорили турецкие актеры
Ирина Алферова призналась, что покорена турецкими сериалами
07 марта 2025, 15:18

Фото: iStock/9parusnikov

Народная артистка России Ирина Алферова призналась, что увлеклась турецкими сериалами. Сначала она стеснялась этого, однако позже узнала, что ее интересы разделяют многие знакомые и звезды российского шоу-бизнеса.
Алферова оценила внешний вид мужчин-актеров и удивилась, как дерзко ведут себя женщины в мусульманской стране.

«Понимаете, у них там всё выпукло: есть он и она, они любят друг друга. Это то, на что хочется смотреть снова и снова. Боже мой, как он на нее смотрит! Какие красивые мужики! Все разные: один беленький, другой маленький, третий огромный. Но все — невозможные!» — восторженно отметила Алферова.

Она также обратила внимание на свободу поведения женщин в мусульманской стране, которые носят короткие юбки, кофточки с декольте и откровенно измываются над мужчинами. Тем не менее последние не перестают любить их.

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«Осадочек остался»: Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью
Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью
07 марта 2025, 14:38

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Извинения от кинорежиссера Сарика Андреасяна приняла телеведущая Лера Кудрявцева. Скандал между знаменитостями произошел в 2021 году, когда Кудрявцева на «Новой волне» неудачно пошутила о работах своего коллеги по цеху.
«И реально они как фильмы Сарика Андреасяна: их много, но, как говорится, хорошего мало», — произнесла Кудрявцева в одной из сценарных подводок.
«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь?» — ответил ей Андреасян, написав пост в соцсетях.
Мужчина тогда порекомендовал Кудрявцевой проверять произносимую информацию.

Позже стало известно, что Андреасян извинился в беседе с Еленой Хангой.

«На самом же деле Лера — умная девочка, добрая. Я бы не хотел, чтобы она обиду какую-то держала. Лера Кудрявцева — прекрасная женщина, я, как мужчина, не должен был срываться на ней. Честно, я извиняюсь, она замечательная. Я готов это сказать», — высказался он.
Кудрявцева опубликовала отрывок интервью в личном блоге.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая продала свое дело.

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