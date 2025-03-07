«Подрался» с Максаковой, едва не потерял жену из-за пьянства и избегает разговоров о прошлом: тайны Сергея Маковецкого

Сын Михаила Ефремова Никита может потерять бизнес на фоне долгов, пишет Super, публикуя соответствующую выписку. По информации авторов статьи, один бизнес Ефремова-младшего убыточный, речь идет о сумме в 1,5 миллиона рублей, а счета второй фирмы заблокированы в связи с неуплатой налогов.