«Хочется побыть в невестах»: Полина Диброва объяснила, почему не спешит замуж
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, почему не торопится выходить замуж за бизнесмена Романа Товстика. Своими соображениями она поделилась в разговоре с изданием «СтарХит».
Модель напомнила, что Товстик получил официальный развод с предыдущей супругой всего несколько дней назад. Этот факт во многом определяет её нынешнее отношение к возможной свадьбе.
«Сейчас много нерешённых моментов — с бизнесом и другие вопросы жизнеустройства. Я действительно не спешу: хочется побыть в невестах», — заявила бизнесвумен.Женщина добавила, что на текущем этапе предпочитает не торопиться с регистрацией отношений, а наслаждаться жизнью. Она стремится избегать «стрессов и истерик с разных сторон», которые, по её словам, омрачали прошлые этапы биографии.
Ранее стало известно, что Полина Диброва перенесла свадьбу с Романом Товстиком минимум на год.