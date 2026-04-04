«Хочется побыть в невестах»: Полина Диброва объяснила, почему не спешит замуж

04 апреля 2026, 14:35

Полина Диброва объяснила, почему не спешит замуж после развода Товстика

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, почему не торопится выходить замуж за бизнесмена Романа Товстика. Своими соображениями она поделилась в разговоре с изданием «СтарХит».





Модель напомнила, что Товстик получил официальный развод с предыдущей супругой всего несколько дней назад. Этот факт во многом определяет её нынешнее отношение к возможной свадьбе.

«Сейчас много нерешённых моментов — с бизнесом и другие вопросы жизнеустройства. Я действительно не спешу: хочется побыть в невестах», — заявила бизнесвумен.