«Бизнес рухнул»: Настя Ивлеева и её муж распродают недвижимость
Настя Ивлеева и её муж Филипп Бегак распродают недвижимость. Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка уже избавилась от родительской «двушки» во Всеволожском районе, а Бегак снизил цену на свой дом в Новой Москве на четыре миллиона рублей.
В феврале Ивлеева завершила продажу родительской квартиры площадью 44 м². Покупатели взяли объект дешевле пяти миллионов рублей. Бегак несколько дней назад скинул цену на дом (выставил его ещё летом) сразу на четыре миллиона — теперь просит 64 миллиона. Дом большой — 420 м², два этажа, участок 12,5 соток.
Деньги нужны на фоне проблем с бизнесом. Чистая прибыль компании мужа Анастасии «СК Фронтон» за 2024 год рухнула на 92% — с 15,2 до 1,2 миллиона рублей. Помимо этого, на Филиппе висит штраф в 605 тысяч за несданную отчётность в налоговую. Ранее супруги сами рассказывали, что их ферма «Чегеря» почти не приносит прибыли.
Ранее Александр Ревва намекнул на запуск сети кафе быстрого питания «Пирожков».
