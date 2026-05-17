«Ужас, блуждающий в ночи»: Пугачёву против воли превратили в копию Орбакайте
Певица Алла Пугачёва из-за фильтров на фото стала копией своей дочери Кристины Орбакайте. Об этом сообщает «Экспресс газета».
Примадонна живёт в Лимасоле уже несколько лет. Исполнительница хита «Айсберг» ежедневно дышит свежим воздухом за пределами виллы по рекомендации врачей. 77-летняя артистка неплохо освоилась на Кипре, хотя ранее ходили слухи о возможном переезде в Болгарию или Латвию.
Недавно во время прогулки певица встретила поклонницу по имени Екатерина Кирина. Девушка сделала совместное фото и применила фильтры, которые омолодили Пугачёву лет на 30. В итоге знаменитость превратилась в точную копию своей старшей дочери Кристины Орбакайте.
«Алла Борисовна, как всегда, великолепна», — подписала кадр фанатка.Комментаторы возмутились: «Это ж какой-то лютый треш! Чувство реальности потеряно напрочь»; «Это же отфотошопленная Орбакайте»; «Вы что, из людей идиотов делаете?»; «Ужас, блуждающий в ночи».