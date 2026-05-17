«Не делай этого»: Алсу обвинила Яна Абрамова в подтасовке на шоу «Голос. Дети»

17 мая 2026, 19:39

Певица Алсу обвинила бывшего мужа в накрутке голосов дочери на шоу «Голос. Дети»

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) в шоу «ДОстояние РЕспублики» обвинила бывшего мужа Яна Абрамова в подтасовке на детском «Голосе» из-за дочери.





Заслуженная артистка России поставила точку в обсуждении скандала с лишением младшей дочери победы в шоу «Голос. Дети». Алсу заявила, что виноват её бывший муж.

«Нужно уже поставить точку. Прошло уже семь лет, но, честно говоря, сердце побаливает. Для меня это был непростой период в жизни», — с дрожью в голосе сказала артистка.

«В финале программы было вмешательство в процесс голосования. Когда я поняла, что идёт какое-то вмешательство, я пришла домой, посмотрела мужу в глаза и сказала: «Пожалуйста, остановись. Не делай этого». Моя просьба была проигнорирована, потому что папа любит свою дочь и хотел сделать как лучше», — заявила Алсу.