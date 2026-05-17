Ольга Бузова замазала татуировки и похудела ради роли в театре Надежды Бабкиной
Ольга Бузова дебютировала в спектакле «Покровские ворота», где сыграла Людочку. Она сообщила, что замазала татуировки для дебюта в театре Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание VOICE.
На нервной почве певица лишилась голоса: прямо перед спектаклем ей вкололи адреналин в гортань. Кроме того, телеведущая рассказала, что её фигура изменилась, а ради выхода на сцену ей пришлось закрашивать рисунки на теле.
«В 1950-м году не было татуировок. У меня и причёска под стать, и маникюр я поменяла. Платье шили по моим меркам. И, кстати, недавно даже ушивали, потому что я похудела. Сейчас я на правильном питании, занимаюсь спортом», — пояснила Бузова.Дебют звезды вызвал шквал критики. Однако Надежда Бабкина заявила, что полностью довольна Ольгой. Бабкина восхищается трудолюбием артистки.