«Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актёр, теле- и радиоведущий и шоумен Дмитрий Нагиев был объявлен главным сигма-боем России по итогам опроса, проведённого школой английского языка Skyeng. Сам 57-летний артист с насмешливой иронией отнёсся к выбору респондентов.
В ходе исследования были опрошены более 1200 россиян, живущих в крупных городах страны, сообщает издание RTVI. Бывший ведущий шоу «Голос», «Окна», легендарный прапорщик Задов из передачи «Осторожно, модерн!», участник многих других теле- и кинопроектов уверенно занял первое место, набрав 23% голосов. Его назвали харизматичной личностью, одиночкой, не нуждающимся в общественном одобрении.
Вторым в споре за титул «главного сигма-боя» страны занял Егор Крид, за которого свои голоса отдали 20% опрошенных. Рэпер воспринимается российскими зрителями и слушателями как независимый артист, сам задающий тренды, а не следующий им. В пятёрку отечественных «сигма-боев» также вошли Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и ещё один рэпер Баста (6%).
Дмитрий со свойственной ему насмешливой иронией оценил и результаты опроса, и самого себя в качестве «ведущего сигма-боя страны». Он признался, что не совсем понимает, является ли это признанием заслуг или намекает на скорую отправку «в утиль».
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Вторым в споре за титул «главного сигма-боя» страны занял Егор Крид, за которого свои голоса отдали 20% опрошенных. Рэпер воспринимается российскими зрителями и слушателями как независимый артист, сам задающий тренды, а не следующий им. В пятёрку отечественных «сигма-боев» также вошли Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и ещё один рэпер Баста (6%).
Дмитрий со свойственной ему насмешливой иронией оценил и результаты опроса, и самого себя в качестве «ведущего сигма-боя страны». Он признался, что не совсем понимает, является ли это признанием заслуг или намекает на скорую отправку «в утиль».
«Раньше меня признавали секс-символом, теперь вот стал "сигма-боем". Не вполне понимаю, это — повышение в рейтинге или же, в связи с возрастом, уже близко к отставке. Наверное, это всё же неплохо, несмотря на то, что раньше мы кричали от секса, а теперь всё чаще в моём возрасте — от душевных мук. Всё равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования», — сказал Нагиев.
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Александр Бойцов