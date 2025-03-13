Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России

«Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России

Нагиев с иронией отреагировал на получение титула «главного сигма-боя» России
Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр, теле- и радиоведущий и шоумен Дмитрий Нагиев был объявлен главным сигма-боем России по итогам опроса, проведённого школой английского языка Skyeng. Сам 57-летний артист с насмешливой иронией отнёсся к выбору респондентов.
В ходе исследования были опрошены более 1200 россиян, живущих в крупных городах страны, сообщает издание RTVI. Бывший ведущий шоу «Голос», «Окна», легендарный прапорщик Задов из передачи «Осторожно, модерн!», участник многих других теле- и кинопроектов уверенно занял первое место, набрав 23% голосов. Его назвали харизматичной личностью, одиночкой, не нуждающимся в общественном одобрении.

Вторым в споре за титул «главного сигма-боя» страны занял Егор Крид, за которого свои голоса отдали 20% опрошенных. Рэпер воспринимается российскими зрителями и слушателями как независимый артист, сам задающий тренды, а не следующий им. В пятёрку отечественных «сигма-боев» также вошли Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и ещё один рэпер Баста (6%).

Дмитрий со свойственной ему насмешливой иронией оценил и результаты опроса, и самого себя в качестве «ведущего сигма-боя страны». Он признался, что не совсем понимает, является ли это признанием заслуг или намекает на скорую отправку «в утиль».

«Раньше меня признавали секс-символом, теперь вот стал "сигма-боем". Не вполне понимаю, это — повышение в рейтинге или же, в связи с возрастом, уже близко к отставке. Наверное, это всё же неплохо, несмотря на то, что раньше мы кричали от секса, а теперь всё чаще в моём возрасте — от душевных мук. Всё равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования», — сказал Нагиев.

Читайте также:

Предательство Нагиева, смена фамилии и разлука с дочерью: как живет Сергей Рост из «Осторожно, модерн!» и почему закрыли легендарное шоу

Дмитрий Нагиев продает в Дубае курсы по личностному росту за 1,5 млн рублей

Отношения с Гузеевой, жизнь на две семьи и корпоратив за 6 миллионов: как сейчас живёт актёр Дмитрий Нагиев
#секс
#страны
#шоу
#артист
#актёр
Раскрыт размер наследства Евгения Петросяна
Наследники Петросяна получат шесть квартир и миллиард рублей
13 марта 2025, 14:34

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Лызлова)

Наследникам юмориста Евгения Петросяна достанется несколько объектов недвижимости в центре Москвы, сообщил Woman.ru.
Оказалось, что Петросян является владельцем по меньшей мере шести элитных квартир в столице.

«Квартира в Зачатьевском переулке площадью 512 квадратных метров и стоимостью более 500 миллионов рублей, две большие квартиры в Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и квартира в Большом Кондратьевском переулке», — отметили авторы материала.

После расторжения брака с Еленой Степаненко Евгений получил половину их общего имущества. Петросяну досталось более одного млрд рублей.

Стоит напомнить, что юмориста есть две дочери (старшей исполнилось 56, а младшей — полтора года) и один пятилетний сын. Сейчас Петросян состоит в браке с 36-летней Татьяной Брухуновой. Многие фанаты артиста обвиняют супругу юмориста в том, что она вышла замуж за него лишь ради денег.

Читайте также:

«С нами были родные»: певица Ани Лорак заявила, что ее дочка не приехала на тайную свадьбу на Мальдивах

«Он невероятный!»: Анна Седокова рассказала о съёмках с Антонио Бандерасом

«Это что надо курить»: Ксения Бородина прокомментировала слухи о Марусе и отмене свадьбы
#евгений петросян
#супруги
#квартира
#наследство
#деньги
#развод
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шутки о РФ, смертельная драка и суд с историком-расчленителем: куда пропал Евгений Понасенков*?
13 марта 2025, 14:33

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)

Историк и блогер Евгений Понасенков* начал проводить концерты за границей. Как проходят его выступления, где он сейчас находится и почему исчез, читайте в материале «Радио 1».

Шутки о РФ

По информации Telegram-канала «Редакция ШМЕЛЬ», после введения закона, запрещающего покупку рекламы у иностранных агентов, Евгений Понасенков* начал искать новые способы заработка.

В частности, ресурс опубликовал видео с его выступления на Кипре, где он шутил о России.

«Иноагент проводит концерты за границей (в этот раз на Кипре), демонстрируя свои таланты и обсуждая актуальные темы, связанные с Россией. Во время общения с залом Понасенков сообщил, что за значительную сумму проведет ужин с самыми преданными поклонниками», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Также источник отметил, что перед началом концерта Понасенков* с иронией спросил у зрителей, есть ли среди них представители силовых структур.

Понасенков* в своем посте в соцсетях выразил уверенность в грядущих негативных событиях. На это сообщение отреагировала фотомодель Алена Водонаева, написав: «Спасибо, маэстро, очень обнадеживает».

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)

Драка с участием Понасенкова*

7 июня в центре Москвы разразился трагический инцидент, когда Понасенков* и его друг Рамис Зарипов столкнулись с 55-летним Олегом Дибровым. По словам Понасенкова*, Дибров начал проявлять агрессию, не давая им пройти. В ответ на это Зарипов оттолкнул мужчину, что привело к его падению и серьезной травме.

Дибров был срочно госпитализирован, и врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, однако через несколько дней он скончался, так и не придя в сознание. В отношении Зарипова изначально было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Однако, согласно информации Telegram-канала Baza, в конце декабря 2023 года обвинение было переквалифицировано на часть первую статьи 109 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы. Судебное разбирательство по этому делу ожидается в ближайшее время.

Почему Понасенков* судился с историком-расчленителем Соколовым

В начале декабря прошлого года стало известно о знаковом судебном решении: блогер и историк Понасенков* одержал победу над Олегом Соколовым, известным своим ужасным преступлением — убийством и расчленением аспирантки Анастасии Ещенко. Суд обязал Соколова выплатить Понасенкову* 320 тысяч рублей за присвоение его научных трудов.

По информации источников, блогер подал иск против бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, обвинив его в краже своих идей и концепций. Как сообщает пресса, Понасенков* остался удовлетворён решением суда, а его адвокаты уверены, что выплаты будут производиться ежемесячно из пенсии Соколова и его заработка в местах лишения свободы, если он найдет работу.

Стоит отметить, что это не первый судебный процесс между ними: ранее Понасенков* уже дважды выигрывал суды против Соколова, который на протяжении долгого времени отрицал все обвинения, выдвинутые блогером. Более того, Соколов даже утверждал, что действия Понасенкова* стали для него «психотравмирующим» фактором, который якобы толкнул его на страшный поступок.

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)

Понасенков стал иноагентом

В ноябре 2023 года суд повторно отказал в исключении историка Понасенкова* из реестра иностранных агентов. Представитель Минюста заявил, что он записал более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации».

В иске Понасенков* утверждал, что его поездки за границу не нарушают законы. На слушании отмечалось, что в его роликах он сравнивал Россию с европейскими странами, а также участвовали другие иноагенты. Ранее, в апреле 2023 года, Понасенков* уже обращался с просьбой снять статус иноагента, но суд отказал без объяснений.

Читайте также:

Отправилась в Москву вслед за Руссо и увела чужого мужа: Татьяне Брухуновой 36 лет, чем известна скандальная жена Евгения Петросяна

«С нами были родные»: певица Ани Лорак заявила, что ее дочка не приехала на тайную свадьбу на Мальдивах

«Он невероятный!»: Анна Седокова рассказала о съёмках с Антонио Бандерасом

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов.
#статьи
#суд
#певица
#блогер
#иноагент
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отправилась в Москву вслед за Руссо и увела чужого мужа: Татьяне Брухуновой 36 лет, чем известна скандальная жена Евгения Петросяна
13 марта 2025, 13:45

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* / bruhunova)

Татьяна Брухунова — российская медийная персона, директор Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Она получила широкую известность после того, как юморист развёлся с Еленой Степаненко и узаконил отношения с Татьяной.
13 марта светской диве исполняется 36 лет. Каким был путь Брухуновой к популярности, как начинался её роман с Петросяном и какие скандалы связаны с её именем, расскажет «Радио 1».

Биография и начало карьеры Татьяны Брухуновой


Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в Туле. Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в городе Тула. По её словам, настоящая фамилия её семьи — Бархунова, но в документах из-за ошибки паспортного стола закрепился другой вариант.

Интерес к шоу-бизнесу у неё появился ещё в подростковом возрасте: она создала несколько фан-клубов певца Авраама Руссо и после школы отправилась в Москву, на встречу с кумиром.

Получив образование в Институте культуры и искусств, Брухунова начала работать в Театре эстрадных миниатюр Петросяна. Первоначально она вела соцсети артистов и работала фотографом, затем занялась сайтом театра, а позже стала помощницей Елены Степаненко.

Однако вскоре Татьяна заняла должность концертного директора Евгения Петросяна, что открыло ей путь в элитные круги шоу-бизнеса.

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* / bruhunova)

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой


В 2018 году появились слухи о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не просто коллеги. Их неоднократно замечали вместе на отдыхе и в ресторанах, но пара долго не комментировала свою связь.

Тем временем в прессе начали обсуждать развод Петросяна и Степаненко. Комментировать личную жизнь юморист не спешил, а Степаненко сохраняла молчание. Позже стало известно, что супруги уже несколько лет не жили вместе, но официально оформили разрыв лишь в 2018 году.

Вскоре стало ясно, что Татьяна Брухунова стала новой избранницей юмориста. В 2019 году пара официально зарегистрировала брак. На тот момент Петросяну было 74 года, а его супруге 30 лет.

В конце 2018 года Татьяна Брухунова дала интервью в программе «Эксклюзив», где призналась, что её отношения с Петросяном начались, когда его брак с Еленой уже фактически распался.

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (фото: Instagram* / bruhunova)

Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна


Личная жизнь супругов остаётся закрытой, но в 2020 году стало известно, что у пары родился сын Ваган. В начале 2024 года они сообщили о рождении дочери Матильды, которая появилась на свет в октябре 2023 года.

После этого в прессе появились слухи, что детей могла выносить суррогатная мать, так как в сети находили снимки стройной Брухуновой, сделанные за два месяца до предполагаемых родов. Кроме того, врачи высказывали мнение, что у 75-летнего мужчины естественное зачатие маловероятно.

«Угрожает жизни»: Врач объяснил диагноз Петросяна и его скоропостижное возвращение к концертам
«Угрожает жизни»: Врач объяснил диагноз Петросяна и его скоропостижное возвращение к концертам

Сама Татьяна не раз отвечала на подобные домыслы, заявляя, что «те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90% сходство с отцом».

Таким образом, у Евгения Петросяна сейчас трое детей: дочь Викторина (1968 г. р.), сын Ваган (2020 г. р.) и дочь Матильда (2023 г. р.).

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом (фото: Instagram* / bruhunova)

Как отреагировала дочь Петросяна на избранницу отца


Дочь Петросяна Викторина не поддержала его новый брак. По словам Брухуновой, Викторина встала на сторону своей мачехи Елены Степаненко, и после развода их общение с отцом прекратилось.

Кроме того, дочь Евгения Петросяна требует провести ДНК-тесты, чтобы убедиться, что Ваган и Матильда — родные дети юмориста.

Сама Викторина давно живет в Америке и разорвала связи с отцом. Она никогда не встречалась с младшими братом и сестрой. Она сомневается в искренности чувств Брухновой и подозревает её в обмане.

Стоит отметить, что недавно Петросян подал в суд на Викторину, требуя выселить её из московской квартиры на Ростовской набережной. Квартира, стоимостью около 20 миллионов рублей, занимает 34 квадратных метра.

Скандалы вокруг Татьяны Брухуновой


Несмотря на то, что Татьяна старается вести закрытую личную жизнь, её имя регулярно попадает в скандальные новости.

Живет в России, а деньги тратит в США: Елене Малышевой 64 года, как живет телеврач и в какие громкие скандалы она попадала
Живет в России, а деньги тратит в США: Елене Малышевой 64 года, как живет телеврач и в какие громкие скандалы она попадала

Критика за брендовую сумку


В начале 2025 года Татьяна Брухунова жёстко высказалась о подделках элитных сумок.

«Три девушки стояли с безумно откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже с ошибкой написано. Это безумно смешно! Понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — написала она на своей страничке в соцсети.

После этого на неё обрушилась волна критики.

«Мне кажется, она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то тогда она не могла себе позволить брендовую сумку. Не надо кичиться перед теми, кто не может позволить себе дорогие вещи. Это не интеллигентно», — высказалась актриса Ирина Безрукова.

Долги за ЖКХ и отдых на Байкале


В конце февраля 2025 года, когда Татьяна находилась в элитном отеле на Байкале, СМИ сообщили, что её квартира в Хамовниках (стоимостью 441 млн рублей) имеет долг более 300 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Сама Брухунова никак не прокомментировала эту ситуацию, продолжая делиться снимками с роскошного отдыха.

«Если тебя обсуждают — значит ты впереди! Так и живу!» — прокомментировала жена Петросяна все сплетни вокруг себя.

Читайте также:

Многодетная мама и счастливая жена? Что на самом деле происходит в жизни актрисы Елены Аросьевой

Звезда «Беспринципных» Кристина Бабушкина: актриса вопреки всему, идеальная роль жены и скандал с наркотиками второго мужа

Уходил и возвращался в актёрство, был послушником и три раза разводился: как сейчас живёт Максим Дрозд

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#дети
#сми
#скандал
#развод
#семьи
#брак
#шоу
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«С нами были родные»: певица Ани Лорак заявила, что ее дочка не приехала на тайную свадьбу на Мальдивах
Дочь Ани Лорак не приехала на тайную свадьбу мамы на Мальдивах
13 марта 2025, 13:15

Исаак Виджраку и Ани Лорак (Фото: Инстаграм* @anilorak)

Певица Ани Лорак поделилась, что ее дочь не приехала тайную свадьбу на Мальдивах. Артистка раскрыла подробности торжества в интервью с ОК!.
Ани вышла замуж за инструктора по йоге еще 14 февраля, в День всех влюбленных. Исполнительница мечтала о скромной, уединенной свадьбе. Лорак отметила, что у нее уже было роскошное мероприятие на 200 человек, но многие гости радовались не за молодых, а за присутствие на статусном торжестве. В этот раз праздник проводился для самых близких, однако на самой церемонии находились только Ани и ее избранник.

«С нами были родные. Нас приехали поддержать мой брат и дочь Исаака», — уточнила певица.

Оказалось, что на свадьбе не было единственной дочери Лорак. София не смогла присутствовать из-за учебы в школе.
Еще влюбленные поделились, что официально оформили союз еще в прошлом году в Испании.

«Мы расписались в сентябре, но решили оставить это в тайне. Мы этого события ждали всю жизнь и поэтому относились к этому очень трепетно», — добавили Ани и Иссак.

Читайте также:

Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку

Ксения Собчак об отдыхе в Куршевеле и вечеринке с Тимати: «Я и денег заработала, и отдохнула»

Беременная Мари Краймбрери показала круглый живот и обручальное кольцо

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#певица
#супруги
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он невероятный!»: Анна Седокова рассказала о съёмках с Антонио Бандерасом
Певица Анна Седокова вспомнила о съёмках с Антонио Бандерасом для журнала MAXIM
13 марта 2025, 13:09

Анна Седокова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

Певица Анна Седокова сообщила поклонникам, что получила редкий подарок — архивный выпуск журнала MAXIM с её фотографией на обложке. Артистка рассказала, что съёмки для этого номера больше всего ей запомнились совместной работой со знаменитым Антонио Бандерасом.
На снимках для материала под названием «Итальянские каникулы» и подзаголовком «Наука соблазнять» Анна предстаёт в довольно пикантном и сексуальном образе, сообщает издание Voice. Для фотографии на обложке было выбрано откровенное неглиже, практически открывающее зону декольте. На других фотографиях Седокова появляется в чулках на подвязках и других столь же эротичных нарядах.

«Как вам такой поворот? Это было почти десять лет назад, если что», — говорит артистка, перелистывая страницы того давнего номера журнала.

По словам певицы, главным впечатлением от тех съёмок стала для неё совместная работа со знаменитым испанским мачо Голливуда — Антонио Бандерасом.

«Он такой невероятный и очаровательный», — с восхищением вспоминает Анна звезду кинематографа и своего партнёра по съёмкам для глянца.

Поделилась Седокова и ещё одним редким кадром. Они с Бандерасом позируют, взявшись за руки и подняв их вверх. Причём на фото видно, что Анна смотрит на публику, а Антонио — на неё. Поклонники отмечают, что за все годы, прошедшие с тех съёмок для MAXIM, артистка ничуть не изменилась и выглядит по-прежнему столь же сексуально и привлекательно.

Читайте также:

Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме

«Прошёлся по нашей любви с небывалой жестокостью»: Анна Седокова записала первую песню после гибели Яниса Тиммы

«Бояться надо»: Отец Яниса Тиммы угрожает Седоковой


* Запрещённая в России социальная сеть
#работа
#наука
#фото
#каникулы
#журнал
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате