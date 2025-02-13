Дмитрий Нагиев продает в Дубае курсы по личностному росту за 1,5 млн рублей

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстаграм* @nagiev.universal)
Некоторое время назад Дмитрий Нагиев запустил в Дубае курсы по личностному росту. Недельный интенсив стоил в то время 400 тысяч рублей, но, судя по всему, дела шли так хорошо, что актер поднял ценник на свои услуги.
Последний курс по раскрепощению и поднятию самооценки был в декабре. В настоящее время проходит набор участников на новый — он состоится в марте. Можно пройти на двухдневный или семидневный интенсив. Каждая группа насчитывает 25 человек. Шоумен пообещал посетить несколько занятий — ученики смогут сыграть с ним в мини-спектакле, сообщила газета «Комсомольская правда».
Менеджер подчеркнула, что в рамках двухдневного курса Нагиев будет присутствовать на трехчасовом мастер-классе, на репетиции и самом показе. Во время недельной программы он проведет два мастер-класса.
С купившими курс участниками в оставшееся время будут взаимодействовать иные эксперты: актриса Ксения Митрофанова, актер Александр Шульгин и сын Нагиева Кирилл.
За два занятия придется заплатить 311 тысяч рублей, неделя обойдется в 511 тысяч рублей. Для VIP-участников предусмотрена специальная программа. Ее стоимость доходит до 1,5 млн рублей — отличие лишь в том, что в группе будет до 8 человек, а общение с Дмитрием Нагиевым продлится до 7 часов.
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Менеджер подчеркнула, что в рамках двухдневного курса Нагиев будет присутствовать на трехчасовом мастер-классе, на репетиции и самом показе. Во время недельной программы он проведет два мастер-класса.
С купившими курс участниками в оставшееся время будут взаимодействовать иные эксперты: актриса Ксения Митрофанова, актер Александр Шульгин и сын Нагиева Кирилл.
За два занятия придется заплатить 311 тысяч рублей, неделя обойдется в 511 тысяч рублей. Для VIP-участников предусмотрена специальная программа. Ее стоимость доходит до 1,5 млн рублей — отличие лишь в том, что в группе будет до 8 человек, а общение с Дмитрием Нагиевым продлится до 7 часов.
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Ольга Енгалычева