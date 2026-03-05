Достижения.рф

Готическая принцесса в объективе: 16‑летняя Пересильд устроила стильную фотосессию

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Актриса Анна Пересильд поделилась в личном блоге новой фотосессией в образе готической принцессы. Фотографии опубликованы в личном Телеграм-канале артистки.



В кадре она позирует в платье с корсетом. Образ дополняют колье с шипами и прическа с эффектом мокрых волос, созданная стилистами. К дерзким снимкам звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» добавила философскую подпись.

«Когда мы все засыпаем, куда мы идем?», — задалась вопросом Пересильд.
Анна не боится экспериментировать с имиджем. Ранее она появлялась на публике с новой стрижкой. Тогда ее сравнили с матерью, актрисой Юлией Пересильд. Вслед за ними на новую прическу решилась еще одна дочь звезды «Вызова» 12‑летняя Мария, оформившая аккуратное каре.
Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Александр Огарёв

