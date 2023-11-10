В Гнесинке опровергли информацию о плагиате в дипломе SHAMAN

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Российской академию музыки им. Гнесиных заявили, что дипломная работа Ярослава Дронова (SHAMAN) в своё время благополучно прошла проверку на антиплагиат. Об этом пишет NEWS.RU.
В ВУЗе опровергли этот факт и сообщили, что после проверки на антиплагиат дипломная работа Дронова была допущена к защите, пишет NEWS.RU. Отмечается, что музыкант защитил диплом на «отлично».
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