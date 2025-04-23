«В МФЦ с красными губищами»: Надежда Сысоева снова стала жертвой телефонных мошенников

Надежда Сысоева (Фото: Instagram*, @inadenka)
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева снова попалась на уловку мошенников. Ей пришло сообщение от якобы службы доставки цветов, в котором указан код — преступники просят назвать его. Таким образом мошенники получают доступ к данным человека на портале «Госуслуги», оформляют кредиты на его имя и т.д.
«Вот так я сказочно собиралась на мероприятие и в итоге уехала в МФЦ. Меня опять взломали. <…> Я им рассказала пароль и, естественно, меня взломали. Поэтому я такая красивая с красными губищами приехала в МФЦ спасать свои "Госуслуги". Будьте аккуратны! Девочки, не верьте!» — рассказала в личном блоге Надежда.Телезвезда уже второй раз доверилась мошенникам. Летом прошлого года Сысоевой позвонил якобы работник её сотовой службы с предложением продлить контракт. Тогда ей также пришлось срочно ехать в МФЦ и спасать свои данные.
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