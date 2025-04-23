«Буду скучать по рептилиям»: Дочь Глюкозы рассказала о своих домашних питомцах

Лидия Чистякова-Ионова (Фото: Instagram*, ray_musicofficial)
17-летняя Лидия Чистякова-Ионова, дочь певицы Глюкозы, приняла участие в новом реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Испытания девушка и другие участники проходят на диком острове в Таиланде.
Лидия рассказала, что с собой взяла лёгкие рубашки, банки с солнцезащитными кремами, так как боится обгореть, а ещё своё детское одеяло. Она добавила, что будет скучать по дому и своим домашним животным – змеям.
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*запрещён в РФ.
«Буду скучать по дому, семье и своим рептилиям. У меня есть два тигровых питона дома, и, кстати, они водятся в Таиланде!» – рассказала дочь Глюкозы.Лидия развивает музыкальную карьеру, она выступает под псевдонимом Рэй. Девушка уже выпустила альбом.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина