Никас Сафронов раскрыл, из-за чего переживал умерший Зураб Церетели при жизни

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)
Сегодня в Москве в храме Христа Спасителя прошли похороны легендарного скульптора Зураба Церетели. Он ушел из жизни в ночь на 22 апреля от остановки сердца.
В числе присутствовавших на церемонии прощания был и художник Никас Сафронов. В беседе с прессой он раскрыл, что был знаком с Церетели много лет и знает, что скульптор сильно переживал из-за критики своего творчества.
Со слов Никаса, Церетели способствовал тому, чтобы художники не чувствовали себя униженными и оскорбленными, «давал мастерские», оказывал поддержку, в том числе материальную.
Сафронов уточнил, что Церетели воспитал прекрасного внука Василия. Художник надеется, что он продолжит дело своего знаменитого дедушки.
Читайте также:
«Им очень хотелось сделать это кино»: кто спас столкнувшийся с трудностями фильм «Анора»
Молодая невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики
«Мне бы хотелось, чтобы в его крови была еврейская»: кем оказался тайный возлюбленный дочери Любови Успенской
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Он очень переживал, когда были проблемы с памятником Петру Первому. Когда некие люди якобы от искусства ходили с плакатами... Это был тяжёлый для него период. Но он разобрался с этим. Он оставил и сохранил академию, он сохранил классическое искусство», — отметил Сафронов в беседе с Super.
Со слов Никаса, Церетели способствовал тому, чтобы художники не чувствовали себя униженными и оскорбленными, «давал мастерские», оказывал поддержку, в том числе материальную.
«То есть деньги, которые зарабатывал, он легко тратил на академию, на искусство, на творчество», — добавил художник.
Сафронов уточнил, что Церетели воспитал прекрасного внука Василия. Художник надеется, что он продолжит дело своего знаменитого дедушки.
Читайте также:
«Им очень хотелось сделать это кино»: кто спас столкнувшийся с трудностями фильм «Анора»
Молодая невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики
«Мне бы хотелось, чтобы в его крови была еврейская»: кем оказался тайный возлюбленный дочери Любови Успенской
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева