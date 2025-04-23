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Никас Сафронов раскрыл, из-за чего переживал умерший Зураб Церетели при жизни

Художник Никас Сафронов рассказал, что Зураб Церетели переживал из-за критики
Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)

Сегодня в Москве в храме Христа Спасителя прошли похороны легендарного скульптора Зураба Церетели. Он ушел из жизни в ночь на 22 апреля от остановки сердца.
В числе присутствовавших на церемонии прощания был и художник Никас Сафронов. В беседе с прессой он раскрыл, что был знаком с Церетели много лет и знает, что скульптор сильно переживал из-за критики своего творчества.

«Он очень переживал, когда были проблемы с памятником Петру Первому. Когда некие люди якобы от искусства ходили с плакатами... Это был тяжёлый для него период. Но он разобрался с этим. Он оставил и сохранил академию, он сохранил классическое искусство», — отметил Сафронов в беседе с Super.

Со слов Никаса, Церетели способствовал тому, чтобы художники не чувствовали себя униженными и оскорбленными, «давал мастерские», оказывал поддержку, в том числе материальную.

«То есть деньги, которые зарабатывал, он легко тратил на академию, на искусство, на творчество», — добавил художник.

Сафронов уточнил, что Церетели воспитал прекрасного внука Василия. Художник надеется, что он продолжит дело своего знаменитого дедушки.

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23 апреля 2025, 15:55

Лидия Чистякова-Ионова (Фото: Instagram*, ray_musicofficial)

17-летняя Лидия Чистякова-Ионова, дочь певицы Глюкозы, приняла участие в новом реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Испытания девушка и другие участники проходят на диком острове в Таиланде.
Лидия рассказала, что с собой взяла лёгкие рубашки, банки с солнцезащитными кремами, так как боится обгореть, а ещё своё детское одеяло. Она добавила, что будет скучать по дому и своим домашним животным – змеям.
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«Им очень хотелось сделать это кино»: кто спас столкнувшийся с трудностями фильм «Анора»
Александр Молочников рассказал, что актёры из России спасли фильм «Анора»
23 апреля 2025, 15:36

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Режиссёр Александр Молочников сообщил, что российские актёры спасли фильм фильм «Анора».
Картина, в которой сыграли роли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, стала триумфатором «Оскара». Молочников пообщался с продюсером фильма, который убеждён, что успех «Аноры» обеспечен артистами из России и Армении.

«Один из американских продюсеров фильма «Анора» сказала мне такую фразу: «Мне кажется, что энергия российских и армянских артистов спасла это кино», – сообщил Молочников, слова которого приводит Газета.Ru.
Выяснилось, что во время съёмок команда проекта столкнулась с непредвиденными организационными проблемами, связанными с местными профсоюзами. А актёров из России и Армении эти трудности не касались. Продюсер «Аноры» отметил, что они «полностью выкладывались» на съемочной площадке и подсказывали сценаристам идеи.

Молочников также подчеркнул, что Юра Борисов приходил на съёмочную площадку даже в те дни, когда у него не было съёмок, поэтому ему и его российским коллегам хотелось сделать хорошее кино.

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Молодая невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики
Аврора Киба показала фотографию, сделанную до ринопластики
23 апреля 2025, 15:16

Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)

19-летняя невеста певца Григория Лепса показала, как выглядела до операции на нос. Аврора Киба опубликовала фото в личном блоге.
У себя в соцсетях возлюбленная исполнителя хита «Я поднимаю руки» не стала отрицать, что уже пользовалась услугами пластического хирурга. Поклонники попросили Аврору показать, как выглядела до операции на нос, и ответ Кибы не заставил себя долго ждать.

Невеста Григория Лепса поделилась фотографией, на которой девушка позирует без косметики, с пучком на голове и в купальнике.

Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)


«Без фильтров, как сейчас модно говорить», — подписала кадр Аврора.

Киба откровенничала, что делала ринопластику перед наступлением совершеннолетия. Со слов возлюбленной Лепса, ей пришлось долго уговаривать родителей, дабы те дали согласие на операцию, которая прошла без осложнений. На восстановление у Авроры ушло 10 дней.

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#операция
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#соцсети
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«Мне бы хотелось, чтобы в его крови была еврейская»: кем оказался тайный возлюбленный дочери Любови Успенской
23 апреля 2025, 15:09

Татьяна и Любовь (Фото: Instagram*/uspenskayalubov_official)

Некоторое время назад Татьяна Плаксина познакомилась с загадочным бизнесменом, имя которого до сих пор остается неизвестным. Это произошло на премии «100 самых стильных». Сначала дочь Успенской выступила на сцене, читая свои стихи, в которых намекнула на прошлый конфликт с матерью. Позже, уже в зале, Татьяна была представлена таинственному мужчине, с которым исполнила медленный танец. Собирается ли наследница Любови Успенской замуж и кто ее избранник, расскажет «Радио 1».

Таинственный возлюбленный дочери Успенской

В декабре этого года Татьяне, дочери Любови, исполнилось 35 лет. Замужем она пока не была. Этот факт немного беспокоит ее маму, которая хочет внуков и просто беспокоиться о дочери. Певица очень аккуратно делится личной информацией. Когда Любовь общалась с журналистами, она сказала, что Татьяне с женихом очень повезло.

Татьяна Плаксина (Фото: instagram*/pacha_tati)
«Он талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен и еще композитор, пишет музыку», — сказала Успенская.
Но ни имени, ни других подробностей мать Татьяны не рассказала. Только упомянула то, что с таинственным избранником пока не пересекалась.

«Мне бы хотелось, чтобы в его крови была еврейская», — добавила артистка.
Также Успенская отметила, что пока не имела возможности пообщаться с загадочным бизнесменом. По ее словам, ему еще предстоит заслужить право встретиться с «королевой шансона».

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Раскрыта стоимость выступлений Леонида Агутина
Продюсер Дворцов: Агутин получает три миллиона рублей за выступление
23 апреля 2025, 15:07

Леонид Агутин (фото: Instagram* @agutinleonid)

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает певец Леонид Агутин за одно частное выступление.
«Агутин стоит 3–3,5 миллиона рублей. Он трезво оценивает свой репертуар, поэтому не заламывает ценник», – отметил Дворцов в беседе с «Абзацем».
Продюсер добавил, что в райдер артиста входят французское или итальянское вино и шотландский виски. Тажке Агутин требует обеспечить ему люксовый номер в отеле, где будет обеспечена полная темнота.

Напомним, что в 2022 году Агутин выступил против проведения СВО, а в одном из недавних интервью признался в безответной любви к родине. Сейчас артист продолжает давать как частные, так и большие концерты на различных площадках в России. Так, в июне у него состоится концерт на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, а в июле запланировано выступление на столичном стадионе «Лужники».

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*запрещён в РФ
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