В Москве прошёл юбилейный концерт к 30-летию альбома Гарика Сукачёва

15 марта 2026, 10:49

Гарик Сукачёв представил программу к 30-летию альбома «Песни с окраины»

Музыкант Гарик Сукачёв представил программу, посвящённую 30-летию альбома «Песни с окраины». Концерт прошёл на сцене ДК Горбунова. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».





Сукачёв выступил в сопровождении большого оркестра. В программу вошли композиции с пластинки 1996 года. Тысячи зрителей пришли на встречу с героями песен, в основе которых часто лежат реальные истории и образы.

«Мы не играли 20 лет какие-то песни, какие-то 25 лет. Пару-тройку мы не играли никогда на концертах», — поделился Гарик.