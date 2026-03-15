В Москве прошёл юбилейный концерт к 30-летию альбома Гарика Сукачёва

Гарик Сукачёв представил программу к 30-летию альбома «Песни с окраины»
Музыкант Гарик Сукачёв представил программу, посвящённую 30-летию альбома «Песни с окраины». Концерт прошёл на сцене ДК Горбунова. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Сукачёв выступил в сопровождении большого оркестра. В программу вошли композиции с пластинки 1996 года. Тысячи зрителей пришли на встречу с героями песен, в основе которых часто лежат реальные истории и образы.
«Мы не играли 20 лет какие-то песни, какие-то 25 лет. Пару-тройку мы не играли никогда на концертах», — поделился Гарик.В альбом вошли десять песен. В них соединились элементы рок-н-ролла, городской лирики, русского романса и бельгийского шансона. Ранее пластинку выпускали на компакт-дисках и аудиокассетах.
Сейчас поклонники могут приобрести виниловое издание. Отдельное место в творчестве артиста занимает Москва. В своих песнях он представляет столицу через образы её жителей.