«Я достиг апогея»: Шаляпин раскрыл правду о наследстве от умерших возлюбленных

14 марта 2026, 17:32

Шаляпин опроверг слухи о получении недвижимости в наследство от возлюбленных

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин опроверг слухи о получении недвижимости в наследство от своих возлюбленных. В интервью журналу «Караван историй» артист заявил, что ни одна женщина не оставляла ему в наследство квартиру или дом.





По словам Шаляпина, всю недвижимость в Москве он приобрёл самостоятельно.

«Часто была ипотека на какие-то объекты, которую я гасил досрочно, но в целом всё купил сам. Так скажем, пришёл к этому совершенно недавно, потому что первая своя квартира в Москве у меня появилась всего лишь пять лет назад. Она была скромная, 52 метра, и я радовался, считал, что достиг апогея», — заявил шоумен.