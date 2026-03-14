«Я достиг апогея»: Шаляпин раскрыл правду о наследстве от умерших возлюбленных
Певец Прохор Шаляпин опроверг слухи о получении недвижимости в наследство от своих возлюбленных. В интервью журналу «Караван историй» артист заявил, что ни одна женщина не оставляла ему в наследство квартиру или дом.
По словам Шаляпина, всю недвижимость в Москве он приобрёл самостоятельно.
«Часто была ипотека на какие-то объекты, которую я гасил досрочно, но в целом всё купил сам. Так скажем, пришёл к этому совершенно недавно, потому что первая своя квартира в Москве у меня появилась всего лишь пять лет назад. Она была скромная, 52 метра, и я радовался, считал, что достиг апогея», — заявил шоумен.Певец отдельно остановился на истории брака с Татьяной Дэвис, ушедшей из жизни в 2021 году. Он пояснил, что церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе, а вскоре после свадьбы супруга настояла на подписании брачного контракта. Согласно этому документу, Шаляпин не имел прав на имущество жены и не мог претендовать на наследство.