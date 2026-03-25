«В одну камеру с проститутками»: Как Любовь Успенская оказалась в американской тюрьме
ОСН: Певица Любовь Успенская рассказала, как сидела в американской тюрьме
Певица Любовь Успенская рассказала, что во время жизни в США несколько раз оказывалась за решеткой.
Общественная Служба Новостей пишет, что, по словам артистки, первый такой случай произошел после того, как она села за руль в нетрезвом виде и превысила скорость.
«Посадили в одну камеру с проститутками. Те хотели у меня отобрать одежду, но я их обматерила, и они отстали от меня», — сказала знаменитость.
Во второй раз, по словам Успенской, она оказалась под арестом из-за опоздания на судебное заседание. Впрочем, этот вопрос, как утверждает артистка, удалось быстро уладить, и вскоре она отправилась на гастроли в Канаду.