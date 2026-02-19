Достижения.рф

Успенская и Резник забыли старые обиды из-за песни «Кабриолет»

Любовь Успенская помирилась с Ильёй Резником спустя 25 лет конфликта
Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская помирилась с поэтом Ильёй Резником после 25-летней ссоры. Об этом сообщил продюсер Дмитрий Иноземцев в своём блоге.



По его словам, конфликт между артистами тянулся много лет из-за песни «Кабриолет», которую певица продолжала исполнять, несмотря на запрет автора.

Недавно Успенская и Резник встретились лично и решили оставить разногласия в прошлом. Сама артистка лаконично прокомментировала примирение, отметив, что он уже пожилой человек.

Ранее имя Любови Успенской также оказалось в центре обсуждений из-за инцидента на борту самолёта. Певица поскандалила со стюардессой из-за собаки, которую взяла с собой в полёт. По словам артистки, сотрудница авиакомпании сразу перегородила ей путь и заявила о нарушении правил перевозки животных, не позволив спокойно обсудить ситуацию на месте.

Софья Метелева

