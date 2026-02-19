Успенская и Резник забыли старые обиды из-за песни «Кабриолет»

19 февраля 2026, 13:01

Любовь Успенская помирилась с Ильёй Резником спустя 25 лет конфликта

Любовь Успенская (Фото: Instagram* / @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская помирилась с поэтом Ильёй Резником после 25-летней ссоры. Об этом сообщил продюсер Дмитрий Иноземцев в своём блоге.