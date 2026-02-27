«Ненавижу»: Любовь Успенская составила антирейтинг подарков на 8 Марта

27 февраля 2026, 19:59

Певица Любовь Успенская рассказала о нежеланных подарках на 8 Марта

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская призналась, что её огорчают недорогие кухонные принадлежности в качестве подарка от мужчины.





В беседе с Общественной Службой Новостей Успенская подчеркнула, что посуда низкого качества, которую «хочется выбросить после первого использования», — неудачный выбор.



Гораздо лучше, по её мнению, подарить цветы и конфеты: такой знак внимания несёт больше смысла, чем дешёвая утварь. Артистка отметила, что в целом не придаёт большого значения подаркам и предпочитает в праздник радовать других.

«В праздничный день мне нужно, чтобы меня окружали не подарки, а любимые и преданные люди. Ни один подарок не согреет вашу душу, ни один подарок с вами не поговорит откровенно, не поддержит и не придаст сил. На это способны только друзья и родные», — сказала она.