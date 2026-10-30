В Подмосковье разрисовали дом Пугачевой и назвали его офисом
В Подмосковье неизвестные разрисовали забор особняка Аллы Пугачёвой в деревне Малые Бережки. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
На ограждении оставили надпись «Офис Моссада в РФ». Ранее сообщалось, что этот дом певица подарила внуку Никите Преснякову.
Особняк пытались продать за 110 млн рублей. Однако покупателей так и не нашли.
Алла Пугачёва покинула Россию более трёх лет назад — в 2022 году — и с тех пор проживает за границей. По её словам, отъезд был вынужденным: она уехала на лечение в Израиль, а после включения её супруга в реестр иноагентов и начавшейся травли детей в школе семья приняла решение не возвращаться. В настоящее время певица вместе с семьёй живёт то в Израиле, то на Кипре. В ближайшие полгода её возвращения в Россию не ожидается.
Читайте также: *Запрещен в РФ