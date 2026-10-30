В Подмосковье разрисовали дом Пугачевой и назвали его офисом

30 октября 2026, 15:09

SHOT: В Подмосковье разрисовали особняк певицы Аллы Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

В Подмосковье неизвестные разрисовали забор особняка Аллы Пугачёвой в деревне Малые Бережки. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.